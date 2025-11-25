Elszabadult a pokol Németországban: alig tudott ura maradni a helyzetnek a rendőrség

Németországban a rendőrség több tartományban tartott házkutatásokat iskolák, pályaudvarok, bevásárlóközpontok és egyéb közterületek elleni pokolgépes fenyegetések ügyében – jelentette be a szövetségi bűnügyi rendőrség kedden.

Az Észak-Rajna-Vesztfália, Alsó-Szászország, Szász-Anhalt és Hessen tartományban tartott razziák a tájékoztatás szerint négy embert, köztük két fiatalkorút érintettek.