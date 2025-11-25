Bekövetkezett, amitől féltünk: háborúra készül Németország – egyértelmű bizonyítékot mutattak be

Németország legnagyobb fegyvergyártója, a Rheinmetall azt várja, hogy az évtized végére ötszörösére nő az éves bevétele a tavalyihoz képest, és ehhez hatalmas munkaerő-igény társul – írja a The Wall Street Journal.

A vállalatot elárasztják az álláspályázatok: 2025 első felében 3 000 németországi állásra 120 000 jelentkezés érkezett, világszinten pedig idén 275 000 fölé nőhet a pályázatok száma.

A háború és az autóipari leépítések miatt a védelmi ipar Németországban vonzóbbá vált, és sok elbocsátott dolgozó fordul ide. A Rheinmetall idén 8 000 állást hirdet meg, nagy részük új pozíció, és mérnököket, fejlesztőket, projektmenedzsereket, valamint jól képzett fizikai dolgozókat keres. A cég 2027-re 40 000 fős globális létszámot céloz, és a fegyvergyártás mellett a légvédelmi, haditengerészeti és űripari területekre is terjeszkedik.