droggazdaság Németország rendőrség Magyarország drog Horváth László Franciaország drogpolitika Miskolc kábítószer

Totális kudarcot vallott Németország és Franciaország: innentől kénytelenek lesznek átvenni Magyarország módszerét

2025. november 25. 10:16

Mindkét országban szigorítottak.

2025. november 25. 10:16
Németország

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint Magyarország még megállíthatja a droggazdaság terjedését, ha radikálisan csökkenti a kábítószerek elérhetőségét – hívta fel rá a figyelmet a Hungarian Conservative.

Kiemelte, hogy Nyugat-Európa liberális drogpolitikái kudarcot vallottak; Németország és Franciaország is szigorított.

Horváth hangsúlyozta, hogy zéró tolerancia szükséges, különösen a fiatalok védelmében. A közszereplők felelősségére is felhívta a figyelmet, mivel példájuk hatással van a fiatalokra. Az elmúlt fél évben 8300 büntetőeljárás indult, ebből csak két ismert személy érintett – szerinte nem folyik „celebvadászat”.

Új szabályozásokkal erősítik az ellenőrzést szórakozóhelyeken is; rendőrségi jogosultság bővült bezárási lehetőséggel gyanú esetén. Horváth kiemelte az önkormányzati összefogást és jó gyakorlatok cseréjének fontosságát (például Miskolc sheriff-rendszere), valamint modern prevenciós módszerek bevezetését sürgette családok és iskolák bevonásával.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

csapláros
•••
2025. november 25. 13:12 Szerkesztve
szantofer 2025. november 25. 10:32 • ""kénytelenek lesznek átvenni Magyarország módszerét" Milyen az a magyar módszer??? Mi az amit más országok még nem találtak ki ez ügyben?"... Itt nem a spanyolviasz feltalálásáról van szó. Európában se mi vagyunk azok, akik NULLA TOLERANCIÁT érvényesítenek a drogokkal szemben. DE ennek alapvető feltétele a világos jogi szabályozás, például a magyar törvények alacsony tűrési határa a drogokkal szemben. Ez máris KÉT követendő példa. Ezt követi a szervezeti felépítés, IGEN, egy kormánybiztossal, aki ÖSSZEFOGJA a drogfogyasztás VISSZASZORÍTÁSÁVAL kapcsolatos tennivalókat és az ezzel kapcsolatos megelőző-nevelő, felderítő-nyomozó valamint a bűnüldöző szerveket irányítja...
orokkuruc-2
2025. november 25. 11:03
Még a régi marihónajja csak csak, de a mai kristály, meg ilyeneknél tényleg ez a megoldás.
Interista
2025. november 25. 10:56
A németek és a franciák nem(csak) a drogokon buktak el. Ez a 2 állam minden téren elhasalt. Migráció (ami magával hozta a kábítószer terjedését) , oktatás, egészségügy, biztonság, szociális háló, sport, morál.
Öreg Palóc
2025. november 25. 10:54
Keménynek kell lenni, durvábbnak kell lenni, mint a selejtek Nyugaton, ha nem akarjuk, hogy itt is drogos fekvőbetegek feküdjenek százával az utcákon !!! A tudatlan fiatalokat könnyű elcsábítani, már csak a hecc kedvéért is, mert még szellemileg gyerekek. Minden drogos terjesztőt 30 évre kell ítélni és teljeskörű vagyon elkobzást kell alkalmazni velük szemben !!!!!! Családjukra is kiterjedő vagyonosodási vizsgálatot indítani, elkobozni és a rendőrség kábítószerellenes osztályát és a rendőri állományt kiképzését kell fejleszteni belőle !!!! DURVÁN !!! Most még nem késő !!!
