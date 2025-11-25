Totális kudarcot vallott Németország és Franciaország: innentől kénytelenek lesznek átvenni Magyarország módszerét

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint Magyarország még megállíthatja a droggazdaság terjedését, ha radikálisan csökkenti a kábítószerek elérhetőségét – hívta fel rá a figyelmet a Hungarian Conservative.

Kiemelte, hogy Nyugat-Európa liberális drogpolitikái kudarcot vallottak; Németország és Franciaország is szigorított.

Horváth hangsúlyozta, hogy zéró tolerancia szükséges, különösen a fiatalok védelmében. A közszereplők felelősségére is felhívta a figyelmet, mivel példájuk hatással van a fiatalokra. Az elmúlt fél évben 8300 büntetőeljárás indult, ebből csak két ismert személy érintett – szerinte nem folyik „celebvadászat”.