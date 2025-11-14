Elindult a lavina: kézre kerítették azokat a drogdílereket, akik kokaint szállítottak egy ismert hazai zenésznek

ByeAlex beismerte: „cuccot” találtak nála
Az énekes szerint a rendőrök korrektek voltak vele, rajongóit pedig arra kérte, ne kövessék a példáját.
A fesztiválokra vitték a kábítószert.
A Szegedi Járási Ügyészség két, kokainnal kereskedő drogdílernek letartóztatását indítványozta – írja az Ügyészség.
A megalapozott gyanú szerint az egyik gyanúsított egy ismert hazai zenész zenekara tagjainak zenei fesztiválok alkalmával rendszeresen kábítószert értékesített,
melyet a másik gyanúsítottól szerzett be.
A két férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban a járási ügyészség a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelését indítványozta a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsításának, illetőleg a bűnismétlés veszélyére figyelemmel.
A kényszerintézkedések elrendelésének tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ma fog dönteni – ismertették.
