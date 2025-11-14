Ft
Elindult a lavina: kézre kerítették azokat a drogdílereket, akik kokaint szállítottak egy ismert hazai zenésznek

2025. november 14. 18:11

A fesztiválokra vitték a kábítószert.

2025. november 14. 18:11
null

A Szegedi Járási Ügyészség két, kokainnal kereskedő drogdílernek letartóztatását indítványozta – írja az Ügyészség.

A megalapozott gyanú szerint az egyik gyanúsított egy ismert hazai zenész zenekara tagjainak zenei fesztiválok alkalmával rendszeresen kábítószert értékesített,

melyet a másik gyanúsítottól szerzett be.

A két férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban a járási ügyészség a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelését indítványozta a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsításának, illetőleg a bűnismétlés veszélyére figyelemmel.

A kényszerintézkedések elrendelésének tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ma fog dönteni – ismertették.

SzkeptiKUSS
2025. november 14. 18:58
Lesz aki "dalol".
google-2
2025. november 14. 18:37
Szegény celebek, lesz egy kis fennakadás a beszerzésben.
szantofer
2025. november 14. 18:32
Elindult a lavina? Esetleg a mamátok a piacra, de nem a lavina. Egy drogfogás a sok közül, egy csepp a tengerben. ByeAlexnél - azmegkiafaszom - találtak 5 gramm kokaint. Kész, vége, a magyar kábítószer piac föl lett számolva. vagy mégsem?
Fireworks
2025. november 14. 18:24
A minap a lakóhelyemen a városban jártam, ügyintéztem. Az utcában az egyik zebrán szándékoztam átmenni, és a járdán ott téblábolt egy férfi telefonnal a kezében, majd szép lassan átsétált a másik oldalra. Eközben a szemközti irányból egy autó a túloldali gyalogátkelő előtt leparkolt egy gyors fékezést követően. Az "emberünk" is odaért, és az utasoldali ablakon behajolva tárgyaltak, és azt még láttam, hogy pénzt vett ki a zsebéből. Egy ideig az ablakban derékig behajolva lógott, nézegettem vissza, mivel kíváncsi voltam, hogy mit csinálnak, aztán egyszer csak "kimászott" az autó ablakából, egy ideig még téblábolt, és visszaindult a gyalogos átkelőn. Szóval ott is egy drogüzletet bonyolítottak. Végig néztem, de mire felfogtam volna, hogy mit látok, már messze voltam tőlük, vissza nem akartam menni, mire visszaértem volna, az autó már nem lett volna ott. Nem tudtam rendszámot sem feljegyezni ... de lehet, hogy jobb is így.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!