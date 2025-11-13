ByeAlex beismerte: „cuccot” találtak nála

Szerda reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott több ismert zenész otthonában, köztük ByeAlexnél is – erősítette meg maga az énekes a Facebook-oldalán.

„A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot”

– írta a zenész közösségi oldalán ByeAlex.

A zenész beszámolója szerint hajnalban, fél hét körül mintegy tizenöt rendőr érkezett az otthonába, hogy házkutatást tartsanak. A rendőrségi akció a zenésztársait sem kerülte el, őket is hasonló módon vonták eljárás alá.

Az énekes arról is beszámolt, hogy a rendőrök ezután az őrsre vitték, majd elszállították vizeletvizsgálatra, ezt követően pedig vissza a rendőrségre. Elmondása szerint mintegy száz rendőrt mozgósíthattak Budapesten az ügyben.