ByeAlex beismerte: „cuccot” találtak nála

Házkutatást tartott a rendőrség ByeAlexnél – drogügyben gyanúsítják az énekest
A rendőri intézkedések eredményeként önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő és három előállítás történt.
Az énekes szerint a rendőrök korrektek voltak vele, rajongóit pedig arra kérte, ne kövessék a példáját.
Szerda reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott több ismert zenész otthonában, köztük ByeAlexnél is – erősítette meg maga az énekes a Facebook-oldalán.
„A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot”
– írta a zenész közösségi oldalán ByeAlex.
A zenész beszámolója szerint hajnalban, fél hét körül mintegy tizenöt rendőr érkezett az otthonába, hogy házkutatást tartsanak. A rendőrségi akció a zenésztársait sem kerülte el, őket is hasonló módon vonták eljárás alá.
Az énekes arról is beszámolt, hogy a rendőrök ezután az őrsre vitték, majd elszállították vizeletvizsgálatra, ezt követően pedig vissza a rendőrségre. Elmondása szerint mintegy száz rendőrt mozgósíthattak Budapesten az ügyben.
ByeAlex ugyanakkor posztjában hangsúlyozta: a rendőrök korrektek voltak vele, és a napja összességében „jól telt”. Rajongóit arra kérte, ne kövessék a példáját.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán