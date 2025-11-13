Ft
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ByeAlex drograzzia zenész

ByeAlex beismerte: „cuccot” találtak nála

2025. november 13. 06:10

Az énekes szerint a rendőrök korrektek voltak vele, rajongóit pedig arra kérte, ne kövessék a példáját.

2025. november 13. 06:10
null

Szerda reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott több ismert zenész otthonában, köztük ByeAlexnél is – erősítette meg maga az énekes a Facebook-oldalán. 

„A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot” 

– írta a zenész közösségi oldalán ByeAlex.

A zenész beszámolója szerint hajnalban, fél hét körül mintegy tizenöt rendőr érkezett az otthonába, hogy házkutatást tartsanak. A rendőrségi akció a zenésztársait sem kerülte el, őket is hasonló módon vonták eljárás alá.

Az énekes arról is beszámolt, hogy a rendőrök ezután az őrsre vitték, majd elszállították vizeletvizsgálatra, ezt követően pedig vissza a rendőrségre. Elmondása szerint mintegy száz rendőrt mozgósíthattak Budapesten az ügyben.

A rendőrök korrektek voltak

ByeAlex ugyanakkor posztjában hangsúlyozta: a rendőrök korrektek voltak vele, és a napja összességében „jól telt”. Rajongóit arra kérte, ne kövessék a példáját.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

