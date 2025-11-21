Lavinát indíthat el ByeAlex drogbotránya

Szinte biztosra veszi cikkében a Bors, hogy összefüggés van a közelmúltban, gyors egymásutánban drogügybe keveredett két előadó lebukása között. Ha pedig így van, akkor T-Dannyvel és ByeAlexszel a rendőrség csak nyitotta a sort.

Ezt a teóriát erősíti meg a lapnak nyilatkozó ügyvéd, Tran Dániel is, aki szerint az új, szigorított drogtörvény alkalmas arra, hogy elindítson egy lebukás-lavinát mind a fogyasztói, mind pedig a terjesztői körökben. „A szigorított drogtörvény értelmében már teljesen fel kell tárni az ügyek érdemi körülményeit” – fogalmazott.