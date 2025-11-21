Lavinát indíthat el ByeAlex drogbotránya

Újabb RTL-es sztár bukott le a drograzzia után: nem ő volt az első, valószínűleg nem is az utolsó
Záporoznak a razziák, a rendőrség sorra számolja fel a kábítószer-kereskedőket és a használókat, sokuk közülük ismert személy.
Az ügyvéd szerint a törvényi változás nyitja meg az új kapukat.
Szinte biztosra veszi cikkében a Bors, hogy összefüggés van a közelmúltban, gyors egymásutánban drogügybe keveredett két előadó lebukása között. Ha pedig így van, akkor T-Dannyvel és ByeAlexszel a rendőrség csak nyitotta a sort.
Ezt a teóriát erősíti meg a lapnak nyilatkozó ügyvéd, Tran Dániel is, aki szerint az új, szigorított drogtörvény alkalmas arra, hogy elindítson egy lebukás-lavinát mind a fogyasztói, mind pedig a terjesztői körökben. „A szigorított drogtörvény értelmében már teljesen fel kell tárni az ügyek érdemi körülményeit” – fogalmazott.
Ezt is ajánljuk a témában
Záporoznak a razziák, a rendőrség sorra számolja fel a kábítószer-kereskedőket és a használókat, sokuk közülük ismert személy.
Az elterelés előfeltétele lett ugyanis, hogy a dogbirtokláson kapott személy megnevezze azt, akitől kábítószert vette, kapta. A droggal elkapott személy számára így már csak az a lehetőség kínál menekülőutat, ha együttműködik a hatóságokkal, míg korábban önmagában elég volt, ha beismerte a drogbirtoklást és vállalta az elterelésen való részvételt.
Ezt megelőzően az eljárás alá vont személy nem volt köteles beszélni arról, hogy a nála talált kábítószer hogyan, és pláne kitől került hozzá. Most az a helyzet, hogy az elterelés előfeltétele lett, hogy a drogbirtokláson kapott személynek segítenie kell a hatóság munkáját.
Ez pedig visszautasíthatatlan ajánlat, amivel feltételezhetően a legtöbb, alkalmi fogyasztóként lebukott ember inkább kerüli el tényleges büntetést, mint hogy hallgasson a forrásról
– mondta a Borsnak az ügyvéd.
Ezt is ajánljuk a témában
„Őszintén remélem, hogy ez a helyzet lehetőséget ad számára, hogy jó döntéseket hozzon a jövőjéről és az egészségéről” – fogalmazott a kormánybiztos.
Tran Dániel szerint az új törvénnyel kapuk nyílnak meg mind a fogyasztók, mind pedig a terjesztők irányába és ezeken a kapukon a hatóságok be is fognak lépni, illetve már be is léptek. „Egy drognyomozás legfontosabb eleme a kapcsolati hálók feltárása. A szigorított drogtörvény pedig éppen ebbe az irányba tett hatalmas lépést.”
Mostantól könnyebben és gyorsabban tárulnak fel fogyasztói és terjesztői körök egyaránt. Egy úgynevezett „kishaltól” felfelé és lefelé is elindulhat a nyomozás. Az új törvénnyel belépő extra feltétellel alaposan megnőtt a motiváció arra, hogy egy fogyasztó feltárja egy ügy minden szereplőjét.
Mindez pedig az ügyvéd szerint azt is jelentheti, hogy
retteghetnek a sztárvilág dílerei.
Fotó: Facebook