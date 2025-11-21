Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
T-Danny ByeAlex drogfogyasztás

Lavinát indíthat el ByeAlex drogbotránya

2025. november 21. 13:05

Az ügyvéd szerint a törvényi változás nyitja meg az új kapukat.

2025. november 21. 13:05
null

Szinte biztosra veszi cikkében a Bors, hogy összefüggés van a közelmúltban, gyors egymásutánban drogügybe keveredett két előadó lebukása között. Ha pedig így van, akkor T-Dannyvel és ByeAlexszel a rendőrség csak nyitotta a sort.

Ezt a teóriát erősíti meg a lapnak nyilatkozó ügyvéd, Tran Dániel is, aki szerint az új, szigorított drogtörvény alkalmas arra, hogy elindítson egy lebukás-lavinát mind a fogyasztói, mind pedig a terjesztői körökben. „A szigorított drogtörvény értelmében már teljesen fel kell tárni az ügyek érdemi körülményeit” – fogalmazott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az elterelés előfeltétele lett ugyanis, hogy a dogbirtokláson kapott személy megnevezze azt, akitől kábítószert vette, kapta. A droggal elkapott személy számára így már csak az a lehetőség kínál menekülőutat, ha együttműködik a hatóságokkal, míg korábban önmagában elég volt, ha beismerte a drogbirtoklást és vállalta az elterelésen való részvételt. 

Ezt megelőzően az eljárás alá vont személy nem volt köteles beszélni arról, hogy a nála talált kábítószer hogyan, és pláne kitől került hozzá. Most az a helyzet, hogy az elterelés előfeltétele lett, hogy a drogbirtokláson kapott személynek segítenie kell a hatóság munkáját. 

Ez pedig visszautasíthatatlan ajánlat, amivel feltételezhetően a legtöbb, alkalmi fogyasztóként lebukott ember inkább kerüli el tényleges büntetést, mint hogy hallgasson a forrásról 

– mondta a Borsnak az ügyvéd.

Ezt is ajánljuk a témában

Tran Dániel szerint az új törvénnyel kapuk nyílnak meg mind a fogyasztók, mind pedig a terjesztők irányába és ezeken a kapukon a hatóságok be is fognak lépni, illetve már be is léptek. „Egy drognyomozás legfontosabb eleme a kapcsolati hálók feltárása. A szigorított drogtörvény pedig éppen ebbe az irányba tett hatalmas lépést.”

Mostantól könnyebben és gyorsabban tárulnak fel fogyasztói és terjesztői körök egyaránt. Egy úgynevezett „kishaltól” felfelé és lefelé is elindulhat a nyomozás. Az új törvénnyel belépő extra feltétellel alaposan megnőtt a motiváció arra, hogy egy fogyasztó feltárja egy ügy minden szereplőjét. 

Mindez pedig az ügyvéd szerint azt is jelentheti, hogy

retteghetnek a sztárvilág dílerei.

Fotó: Facebook
 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
evpus
2025. november 22. 11:28
Hulljon a férgese! Az egész RTL vezetőség is mehet a börtönbe a sok buzival együtt.
Válasz erre
0
0
cirmos
2025. november 21. 19:39
curtis, dopeman?
Válasz erre
0
0
hátakkor
2025. november 21. 18:23
Ha eljutnak a fődílerig, az nyilván sok bukta
Válasz erre
0
0
kbs-real
2025. november 21. 16:21
"Ezt megelőzően az eljárás alá vont személy nem volt köteles beszélni arról, " Most se köteles. Legfeljebb nem kapja meg a kedvezményt. A kolléga úr figyelmébe ajánlom, hogy korábban sem volt teljesen automatikus az elterelés, hiszen ez egy kedvezmény. Korábban is kellett az ügyészség hozzájárulása - más kérdés, hogy a gyakorlatban mindig megadták, ha nem volt kizáró ok. Annyi történt tehát, hogy most már törvényi feltétel lett, amit korábban is feltételként támaszthatott volna az ügyészség; hogy ti. valódi legyen az együttműködés a hatósággal. (Az, hogy akire amúgy is rábizonyították a drogozást, beismeri, hogy drogozott, még nem igazi együttműködés.)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!