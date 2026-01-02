„Szóval Dobrev Klára büszke arra, hogy soha nem volt fideszes, sőt, soha nem szavazott a Fideszre. És akkor nem büszke a Bütyökre, aki az előző választáson még a Fideszre szavazott? Esetleg megveti ezért?

És ha már itt tartunk, ilyen alapon mi lesz a Bajnai ötletével a nagy ellenzéki összeborulásról, ami »egyáltalán nem ismerős« 22-ből?