Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja
Megindult a mocorgás a pozíciókért.
Akkor nem büszke a Bütyökre?
„Szóval Dobrev Klára büszke arra, hogy soha nem volt fideszes, sőt, soha nem szavazott a Fideszre. És akkor nem büszke a Bütyökre, aki az előző választáson még a Fideszre szavazott? Esetleg megveti ezért?
És ha már itt tartunk, ilyen alapon mi lesz a Bajnai ötletével a nagy ellenzéki összeborulásról, ami »egyáltalán nem ismerős« 22-ből?
Valaki magyarázza már el, hogy most ezek mit akarnak a forradalmon kívül!”
