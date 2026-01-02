Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bajnai Gordon dobrev klára fidesz

Szóval Dobrev Klára büszke arra, hogy soha nem volt fideszes

2026. január 02. 17:15

Akkor nem büszke a Bütyökre?

2026. január 02. 17:15
null
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Facebook

„Szóval Dobrev Klára büszke arra, hogy soha nem volt fideszes, sőt, soha nem szavazott a Fideszre. És akkor nem büszke a Bütyökre, aki az előző választáson még a Fideszre szavazott? Esetleg megveti ezért?

És ha már itt tartunk, ilyen alapon mi lesz a Bajnai ötletével a nagy ellenzéki összeborulásról, ami »egyáltalán nem ismerős« 22-ből?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Valaki magyarázza már el, hogy most ezek mit akarnak a forradalmon kívül!”

Nyitókép forrása: Szigetváry Zsolt / MTI

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
satrafa-2
2026. január 02. 17:29
Ez a nő olyan kínos... mi a fenét keres ez a magyar politikában?...
Válasz erre
0
0
papalimapapa
2026. január 02. 17:25
Ezek nem forradalmat akarnak, ezek az újkori Tanácsköztársaságot akarják, polgárháborút. De nagyon eltájolták magukat, mert ők fognak rögtön az elején a lámapvasokon himbálózni... Mondjuk Dobrevnek egy jó erős kanellábert kell majd keresni...
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. január 02. 17:17
ókomcsiknak kakukk
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!