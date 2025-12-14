Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja

A 2022-es választás már kegyelemdöfés volt az óellenzék pártjainak, akik 2025 végén már mintha azt is látnák: új szelek fújnak. Meg is kezdődött az egyezkedés Magyar Péterrel: a Momentum nem is indul 26-ban, az MSZP elnöke a Tisza etyeki fórumán tette le a fegyvert. A Szőlő utcai ügyben viszont létrejött egyfajta "együttműködés" a Dobrev Klára és Magyar Péter között. Hogy mi ennek a lényege, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az ellenzéki oldalon sokan azt érzékelik, hogy Brüsszel kiírta őket a jövő évi választás "történetéből", többen pedig a túlélésért vívnak harcot. A Nézőpont Intézet vezetője leszögezte, hogy ezek a pártocskák - ide értve a DK-t is - most iszonyú teljesítménykényszerben vannak. Emiatt hajlandóak akár a keményebb, nehezebb ügyeket is felkarolni, csak hogy bizonyítsák hasznosságukat Magyar Péterék felé. Az elemző úgy fogalmazott: