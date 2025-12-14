Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel Dobrev Klára

Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja

2025. december 14. 19:07

Megindult a mocorgás a pozíciókért.

2025. december 14. 19:07
null
Mandiner
Mandiner

A 2022-es választás már kegyelemdöfés volt az óellenzék pártjainak, akik 2025 végén már mintha azt is látnák: új szelek fújnak. Meg is kezdődött az egyezkedés Magyar Péterrel: a Momentum nem is indul 26-ban, az MSZP elnöke a Tisza etyeki fórumán tette le a fegyvert. A Szőlő utcai ügyben viszont létrejött egyfajta "együttműködés" a Dobrev Klára és Magyar Péter között. Hogy mi ennek a lényege, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az ellenzéki oldalon sokan azt érzékelik, hogy Brüsszel kiírta őket a jövő évi választás "történetéből", többen pedig a túlélésért vívnak harcot. A Nézőpont Intézet vezetője leszögezte, hogy ezek a pártocskák - ide értve a DK-t is - most iszonyú teljesítménykényszerben vannak. Emiatt hajlandóak akár a keményebb, nehezebb ügyeket is felkarolni, csak hogy bizonyítsák hasznosságukat Magyar Péterék felé. Az elemző úgy fogalmazott:

Aki hasznosnak bizonyul, az egy választási győzelem esetén ki lesz fizetve, kaphat pozíciót. Látjuk, hogy emberhiányban szenved az egész Tisza Párt. (...) Bejelentkeznek a legkeményebb feladatokra, hátha kapnak valamit egy esetleges választási győzelem esetén.

Mesterterv
A Mesterterv elemzői szerint Dobrev Klára viszi a kemény ügyeket, hogy biztosítsa helyét 26 után is (Forrás: YouTube/képernyőkép)

G. Fodor Gábor szerint egyértelműen látszik, hogy van egy együttműködés a baloldali média és politikusok valamint a Tisza között. A XXI. század Intézet stratégai igazgatója elmondta, hogy a Tisza kiszivárgott megszorító terveinél is az látszott, hogy mind a baloldali média, mind a megmondóemberek ugyanabban a gúnyos hangnemben számoltak be az esetről. Meglátása szerint most, a Szőlő utca estében is ez történik: összehangolt, hálózati szinten szervezett politikai akciót látunk. Ugyanakkor jelen esetben sem a gyermekvédelem áll valódi céljaik között, hanem politikai haszonszerzés:

Ezek hazug pozíciók! A céljuk, a politikai változás elérése. Ennyi!

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Kovács Attila

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. december 14. 21:07
Össze kell álljanak, mert megint bukásra állnak, hiába csereberélik a pszichopata pojácákat, a futóbolondokat az élen.
Válasz erre
1
0
lyon-v-2
2025. december 14. 21:04
Röhej ez a nő....
Válasz erre
0
0
minarik
2025. december 14. 20:44
makapaka2 2025. december 14. 20:32 Pöti újabb hazugsága vált egyértelművé, összeáll a Dobreva vezette dékával. Csak állítások vannak. Sajnos, olyan hogy hazugság, a szektatagok számára nem értelmezhető fogalom. Kellene hozzá egy kiértékelő processz (=gondolkodás), ami ezeknél eleve nem az alapkonfig része. Nincs min csodálkozni, kólásdobozra nem is telepíthető, alkalmatlan hardver.
Válasz erre
2
0
melybuvar
2025. december 14. 20:39
Biztosan kap egy fontos pozíciót pl. lehet belőle előszopó, hogy rendbe tartsa befosás után petyusnál a bránert, hiába kiabálna, hogy megszorítás- megszorírás, senki nem mentené meg mert mindig ezt hallották tőle.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!