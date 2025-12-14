Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Nagyon szeretné a Tisza Párt, hogy a magyarok karácsonykor ne a baloldali tervekről beszélgessenek az ünnepi asztalnál.
Megindult a mocorgás a pozíciókért.
A 2022-es választás már kegyelemdöfés volt az óellenzék pártjainak, akik 2025 végén már mintha azt is látnák: új szelek fújnak. Meg is kezdődött az egyezkedés Magyar Péterrel: a Momentum nem is indul 26-ban, az MSZP elnöke a Tisza etyeki fórumán tette le a fegyvert. A Szőlő utcai ügyben viszont létrejött egyfajta "együttműködés" a Dobrev Klára és Magyar Péter között. Hogy mi ennek a lényege, azt a Mestertervben beszéltük meg.
Mráz Ágoston Sámuel szerint az ellenzéki oldalon sokan azt érzékelik, hogy Brüsszel kiírta őket a jövő évi választás "történetéből", többen pedig a túlélésért vívnak harcot. A Nézőpont Intézet vezetője leszögezte, hogy ezek a pártocskák - ide értve a DK-t is - most iszonyú teljesítménykényszerben vannak. Emiatt hajlandóak akár a keményebb, nehezebb ügyeket is felkarolni, csak hogy bizonyítsák hasznosságukat Magyar Péterék felé. Az elemző úgy fogalmazott:
Aki hasznosnak bizonyul, az egy választási győzelem esetén ki lesz fizetve, kaphat pozíciót. Látjuk, hogy emberhiányban szenved az egész Tisza Párt. (...) Bejelentkeznek a legkeményebb feladatokra, hátha kapnak valamit egy esetleges választási győzelem esetén.
G. Fodor Gábor szerint egyértelműen látszik, hogy van egy együttműködés a baloldali média és politikusok valamint a Tisza között. A XXI. század Intézet stratégai igazgatója elmondta, hogy a Tisza kiszivárgott megszorító terveinél is az látszott, hogy mind a baloldali média, mind a megmondóemberek ugyanabban a gúnyos hangnemben számoltak be az esetről. Meglátása szerint most, a Szőlő utca estében is ez történik: összehangolt, hálózati szinten szervezett politikai akciót látunk. Ugyanakkor jelen esetben sem a gyermekvédelem áll valódi céljaik között, hanem politikai haszonszerzés:
Ezek hazug pozíciók! A céljuk, a politikai változás elérése. Ennyi!
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: Kovács Attila