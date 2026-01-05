Ehhez pofa kell: Fekete-Győr András nekiugrott Kapu Tibornak, az esetnek csúnya vége lett

»Őszinte leszek: nem tudom eldönteni, hogy dühöt vagy inkább mélységes szomorúságot érezzek a tevékenységedet látva. Egy ideje figyelem, hogyan simul bele egy kivételes tehetségű ember a rezsim szöveteibe, de eddig a munkásságod iránti tiszteletből próbáltam félrenézni, és mentségeket keresni. Az újévi közös köszöntőd a rezsim báb ’köztársasági elnökével’ viszont megszólalásra kényszerít. (…) Az igazi hősiesség nemcsak a fizikai határok legyőzéséről szól, hanem a jellem próbájáról is. Arról, hogy van bátorságunk nemet mondani, amikor a hatalom eszközzé akar silányítani minket. De én szeretném hinni, hogy még nem késő. Szeretném hinni, hogy az az ember, aki képes volt eljutni a világűrbe, képes arra is, hogy a Földön visszataláljon a saját lelkiismeretéhez!«

Bizonyára az jobban tetszett volna Fekete-Győrnek, ha Kapu Tibor egy pride zászlóval a kezében Magyar Péter támogatására szólított volna fel. Akkor azonnal bátor hazafi lett volna az űrhajós. De így csak egy snassz, adófizetők pénzén megvett figura a szemében.

Azonban ezt még a saját követői is másképpen látják, keményen kiosztották. Íme néhány a vérlázító posztjára érkezett kommentek közül: