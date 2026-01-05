Ft
magyar péter kapu tibor fekete - győr andrás fidesz Sulyok Tamás momentum

Ehhez pofa kell: Fekete-Győr András nekiugrott Kapu Tibornak, az esetnek csúnya vége lett

2026. január 05. 06:20

Leszállt a lila köd.

2026. január 05. 06:20
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Fekete-Győr András bizonyára jól érezte magát egy szilveszteri buliban, elöntötte az agyát a lila köd és felbátorodott. Úgy érezte, hogy nincs még elég mélyen a népszerűsége és nem járatta még le eléggé magát a magyar emberek előtt, most megmutatja, hogy milyen egy igazi tökös legény. Sebtében neki is ugrott Kapu Tibornak. Az nem tetszett a rollermosó bajnoknak, hogy az űrhajós újévi köszöntőt mert intézni a köztársasági elnök társaságában szilveszter éjjelén.

A Momentum bukott elnöke a Facebook-oldalán a következőket írta:

»Őszinte leszek: nem tudom eldönteni, hogy dühöt vagy inkább mélységes szomorúságot érezzek a tevékenységedet látva. Egy ideje figyelem, hogyan simul bele egy kivételes tehetségű ember a rezsim szöveteibe, de eddig a munkásságod iránti tiszteletből próbáltam félrenézni, és mentségeket keresni. Az újévi közös köszöntőd a rezsim báb ’köztársasági elnökével’ viszont megszólalásra kényszerít. (…) Az igazi hősiesség nemcsak a fizikai határok legyőzéséről szól, hanem a jellem próbájáról is. Arról, hogy van bátorságunk nemet mondani, amikor a hatalom eszközzé akar silányítani minket. De én szeretném hinni, hogy még nem késő. Szeretném hinni, hogy az az ember, aki képes volt eljutni a világűrbe, képes arra is, hogy a Földön visszataláljon a saját lelkiismeretéhez!«

Bizonyára az jobban tetszett volna Fekete-Győrnek, ha Kapu Tibor egy pride zászlóval a kezében Magyar Péter támogatására szólított volna fel. Akkor azonnal bátor hazafi lett volna az űrhajós. De így csak egy snassz, adófizetők pénzén megvett figura a szemében.

Azonban ezt még a saját követői is másképpen látják, keményen kiosztották. Íme néhány a vérlázító posztjára érkezett kommentek közül:

- Szerintem ő az egész nemzetet képviselte! Méltatlan ez a személye elleni támadás. Nem hiszem hogy az járt a fejében hogy Fidesz vagy Ellenzék

- Én is őszinte leszek: egyszerűen nem értem, hogy olyan emberek, akik életükben kb. SEMMIT sem tettek le az asztalra, milyen jogon kritizálják Kapu Tibort, akire csak büszkék lehetünk és aki minimum 10x okosabb bárkinél, aki ide kommentelt.

- Istenem mekkora egy nyomorult vagy Fegyőr. Nem sok ilyen antitálentumot látott a magyar politika, mint te.

- Ezt két elektromos rollermosás közt írta egy szolárvezérelt atomerőmű árnyékában, nem csoda h nekünk ez felfoghatatlan… ilyen magas frekvenciát még Kapu Tibor sem tud soha életében bemérni még az űrből sem!!!”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: képkocka/YouTube

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

jump-ing
2026. január 05. 07:15
űrhajós újévi köszöntőt mert intézni ---- mi köze egy tuningolt komprádor cigánynak az ország közéletéhez? (elég belőle egy)
Válasz erre
0
0
Jean_Lannes
2026. január 05. 06:44
Nna, Tibi most beszart. A Nagy Elektromos Roller Fürdető Kígyóvállú Köcsög beszólt.
Válasz erre
0
0
