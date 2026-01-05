A BlackRock mára a világ ura lett

Most lett aggasztó a helyzet, világméretűvé dagad a háború: Oroszország az Egyesült Államok ellen fordult, súlyos követeléssel álltak elő
Percről percre terjed a konfliktus rádiusza.
Nyugat-Európa mindent megtesz azért, hogy tovább folytatódjon Ukrajna szenvedése.
„A BlackRock az orosz–ukrán háborúban is nyakig benne van. A cég az előző amerikai kormány támogatásával lett Ukrajna »újjáépítésének« hivatalos koordinátora, amit szerződésben rögzítettek is a Zelenszkij-kabinettel, ha jól emlékszem 2022 decemberében.
A BR a legnagyobb részvényese az amerikai fegyvergyártó vállalatoknak, többek között a Lockheednek, a Raytheon RTX-nek, a Northropnak, a Boeingnek, a General Dinamicsnek. A lényeg: a BR szempontjából minél tovább tart a háború, annál nagyobbak a nyereségek Ukrajna újjáépítése – vagy inkább birtokba vétele – kapcsán.
Tény viszont, hogy Trump geopolitikai okokból ki akar vonulni a háborúból – neki Kína és az üzlet a fontos –, ezért a BR immáron az EU-n keresztül lép be a képbe, az unió által, az unión keresztül folytatja háládatlan szerepét a háború finanszírozásában. Trump utasítására most már nem Amerika harcol tovább, hanem átadta a terepet az európai NATO-országoknak, Merz, Starmer, Macron vezetésével.
A BR immáron nem Kijevben tárgyal, hanem az Európai Bizottság mellett ül, és nagy részvényese az EU fegyvergyártó vállalatainak is, úgymint a BAE Systemsnek, a Rolls-Royce-nak, a Rheinmetallnak, az olasz Leonardónak, a multicég Airbusnak. Innen történnek a szállítások Ukrajnába, amiben immáron Merzre döntő szerep hárul.”
Nyitókép: Bryan R. Smith / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Percről percre terjed a konfliktus rádiusza.