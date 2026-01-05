A BlackRock mára a világ ura lett

„A BlackRock az orosz–ukrán háborúban is nyakig benne van. A cég az előző amerikai kormány támogatásával lett Ukrajna »újjáépítésének« hivatalos koordinátora, amit szerződésben rögzítettek is a Zelenszkij-kabinettel, ha jól emlékszem 2022 decemberében.

A BR a legnagyobb részvényese az amerikai fegyvergyártó vállalatoknak, többek között a Lockheednek, a Raytheon RTX-nek, a Northropnak, a ­Boeingnek, a General Dinamicsnek. A lényeg: a BR szempontjából minél tovább tart a háború, annál nagyobbak a nyereségek Ukrajna újjáépítése – vagy inkább birtokba vétele – kapcsán.