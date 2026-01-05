Ft
A BlackRock mára a világ ura lett

2026. január 05. 06:32

Nyugat-Európa mindent megtesz azért, hogy tovább folytatódjon Ukrajna szenvedése.

2026. január 05. 06:32
Fricz Tamás
Fricz Tamás
Magyar Nemzet

„A BlackRock az orosz–ukrán háborúban is nyakig benne van. A cég az előző amerikai kormány támogatásával lett Ukrajna »újjáépítésének« hivatalos koordinátora, amit szerződésben rögzítettek is a Zelenszkij-kabinettel, ha jól emlékszem 2022 decemberében. 

A BR a legnagyobb részvényese az amerikai fegyvergyártó vállalatoknak, többek között a Lockheednek, a Raytheon RTX-nek, a Northropnak, a ­Boeingnek, a General Dinamicsnek. A lényeg: a BR szempontjából minél tovább tart a háború, annál nagyobbak a nyereségek Ukrajna újjáépítése – vagy inkább birtokba vétele – kapcsán.

Tény viszont, hogy Trump geopolitikai okokból ki akar vonulni a háborúból – neki Kína és az üzlet a fontos –, ezért a BR immáron az EU-n keresztül lép be a képbe, az unió által, az unión keresztül folytatja háládatlan szerepét a háború finanszírozásában. Trump utasítására most már nem Amerika harcol tovább, hanem átadta a terepet az európai NATO-országoknak, Merz, Starmer, Macron vezetésével. 

A BR immáron nem Kijevben tárgyal, hanem az Európai Bizottság mellett ül, és nagy részvényese az EU fegyvergyártó vállalatainak is, úgymint a BAE Systemsnek, a Rolls-Royce-nak, a Rheinmetallnak, az olasz Leonardónak, a multicég Airbusnak. Innen történnek a szállítások Ukrajnába, amiben immáron Merzre döntő szerep hárul.”

Nyitókép: Bryan R. Smith / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Jean_Lannes
2026. január 05. 06:40
BlackRock? Nem, nem. Orbán itt a legnagyobb probléma. A seggfej tiszás hazaáruló patkányok szerint.
