Na, most már tényleg röhejesen szánalmas ez a vergődés

2026. január 04. 07:23

Szijjártó Péter nem Maduro két szép szeméért találkozott és állapodott meg vele, hanem a nemzettársainkért.

2026. január 04. 07:23
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Facebook

„A bal oldali kép 2023-ban készült. Szijjártó Péter külügyminiszter a ma hajnalban, amerikai katonai akció során megbuktatott venezuelai diktátorral, Nicholas Maduróval fog kezet. A háttérről azonban nagyon kevesen tudnak. Magáról a venezuelai helyzetről is írok majd lejjebb pár mondatot, de most, először csak a minket, magyarokat érintő részről.

Venezuelában él Dél-Amerikában a második legnagyobb magyar közösség(Argentina után) . Egy részük 1956-ban, másik részük már 1945 és 48 között, a II. világháborút követő kommunista hatalomátvétel elől menekült ki. (Maguk az akkori kivándorló generációk már természetesen nem élnek, csak a gyerekeik, unokáik, dédunokáik.) A 2000 óta tartó Chavez-Maduro diktatúrában tönkrement az egész ország, az ott élő magyarok is nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Magyarország befogadta a hazatelepülni kívánókat. Nem észak-afrikai migránsokat, nem muszlim radikálisokat, nem terroristákat. Hanem néhány ezer olyan embert, akik konkrétan MAGYAROK, magyar felmenőkkel rendelkeznek. Ezek az emberek dolgoznak, adót fizetnek, hozzájárulnak a nemzetgazdasághoz. És még a demográfiai helyzetet is javítják.

Viszont a diktatórikus rezsimek ilyenkor az ott maradóknak (akik életkoruk, élethelyzetük, stb. miatt már nem tudják vállalni a hazatelepülést) az életét előszeretettel szokták megnehezíteni, ellehetetleníteni. Többek között arról született egy megállapodás Maduróval, hogy ez nem fog megtörténni. Szijjártó Péter nem Maduro két szép szeméért találkozott és állapodott meg vele, hanem a nemzettársainkért.

Emiatt a 2 évvel ezelőtti fotó miatt most többen is (köztük a jobb oldali képen látható személy – róla még lesz szó) támadják. A cseléd- és propagandasajtó önmagát is alulmúlja, a HVG és a 24.hu is csontig benyalva írja, hogy a szektavezér ezt a Szijjártó-Maduro képet osztotta meg. Őket nem érdekli, soha nem is érdekelte a magyar emberek sorsa, sem itthon, sem külföldön. És most azt akarják „rátolni” Szijjártó Péterre (és a magyar kormányra), hogy barátkozott a venezuelai diktátorral. Akit most Trump likvidált. Tehát Trump most JÓ. De eddig az volt a baj, hogy Orbnék Trump-pal barátkoznak. (Ráadásul vele tényleg.) Mert Trump eddig RÓSZ volt. Igen, tudom. Ne is mondjátok... ezek a tiszás-libsik nem csak hazaárulók, de következetlenek és szánalmasan buták is.

Na, és akkor ki a jobb oldali képen látható személy? Hát, a klotyómanó! Mielőtt még elkezdene hisztizni, igen, ez egy mesterségesen összerakott kép. De a WC-papír csomagok egy olyan másik képről vannak, ahol valóban ő van velük körbevéve. De ez az „ikonikussá” vált cigis-sörösdobozos kép mutatja a legjobban ennek az embernek a karakterét. Ez ugyanis hiába kérkedik a családjával egyfolytában, hiába igyekszik görcsösen nagyobbnak látszani, nagyobbat mondani, nagyobbra törni mindenkinél; valójában ez akkor is egy kapualjban a járdán ülve cigiző, egyszerű proli. És miközben Szijjártó és Orbán épp azon dolgoznak, hogy külföldön élő honfitársaink élete rendben legyen, vagy épp azon, hogy a mienk is rendben legyen, mondjuk, ne szálljunk bele egy újabb agyament hitelfelvételbe, amivel a pénzünket Ukrajnába viszik, sem pedig egy olyan háborúba, ami emberéletekbe kerül, és így is súlyos bukás lehet csak a vége... addig ez a szánalmas, szerencsétlen proli kórházi WC-kbe jár szart fotózni. És az ilyen „szarságokkal” eteti a szerencsétlen, agymosott szektáját. Persze, most már egyre többen fordulnak el tőle, egy csomó korábban félrevezetett, felhergelt, de amúgy normális ember veszi észre, hogy egy vállalhatatlan idegbeteget követtek eddig. Már csak a habzó szájú, veszett keménymag fröcsög tovább; nyilván ezalatt a poszt alatt is perceken belül megjelennek.  Gyertek nyugodtan, pörgessétek csak szépen az algoritmust!

És akkor akit érdekel, néhány szóban arról, mi történik Venezuelában. (Mert sajnos a nem tiszás, nem hülyék közül is sokan nem értik, és rákezdik, hogy Trump beavatkozott, háborút indított, stb.) Nem.

Venezuelában Chavez hatalomra kerülése óta (2000) valóban szegénység és diktatúra van. Nem úgy, ahogy itthon ordítozzák a jómódú budapesti szülők hibbant egyetemista, Krúbi-rajongó gyerekei. Akik soha semmilyen diktatúrát még csak távolról sem tapasztaltak, és hétpofára O1G-znek, meg mocskosfideszeznek. Venezuelában tényleg nem lehetett szidni Madurót vagy a pártját. Sem az utcán, sem a médiában. Merthogy az összes kritikus médiumot tönkreteték, bezárták, betiltották. Jó, OK, nálunk is, kivéve a 24.hu, a HVG, a Telex, a 444, az RTL, a Magyar Hang, a Válasz Online, a Mérce, a Nugati Fény.... oh, wait! (Tényleg egy vergődő szánalom-szekta lett mára az egész Tisza, a médiájával és a megmondóembereivel együtt, a bomlott agyú szektavezérrel az élen.)

Szóval a venezuelai nép már évtizedek óta nagyon várja hogy megszabadulhasson ettől a kommunista, narkó-terrorista gazembertől. Most épp milliók ünnepelnek az utcán. Trump csak elvégezte a munkát, amit maguk a venézek nem tudtak, mert Maduro kőkeményen irányította a hadsereget, ezen keresztül pedig elnyomásban és szegénységben tartotta a népet. Az amerikai Delta Force viszont fogta, és kipicsázta Madurót. Egyetlen polgári áldozat nélkül!!! Pontosan azt csinálta meg, ami az oroszoknak Kijevben nem sikerült 2022-ben. Igen, az oroszok rossz néven vették, hogy Ukrajnában a CIA 2014-ben egy forradalomnak nevezett puccsot vezényelt le, viszont ők a hasonlóan antidemokratikus Venezuelával voltak jóban; a világ egy bonyolult hely.

És persze, Trump nem jóbaráti szeretetből tette mindezt. Venezuela egyrészt rengeteg olajjal rendelkezik, és sokáig egy nagyon prosperáló ország is volt. De Chavez államosított mindent, többek között óriási mennyiségű amerikai vagyont is. És annyira elszúrtak mindent hogy konkrétan rendszeresen sorba kellett állni az embereknek bezinért! És még így sem volt elég! A világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező országában!

Az most nyilván hosszú és bonyolult kérdés lenne, hogy milyen geopolitikai következmények lesznek, mit ígért Trump Venezueláért cserébe az oroszoknak (Ukrajnát?), ezeket a témákat sokat fogjuk még elemezni  különböző műsoraimban a közeljövőben, többek között a Politikai Hobbistában (YouTube) és a „Trump”-ban (HírTV) is. Meg hogy mit szók ehhez Kína, akiknek Venezuela már konkrétan eladta az állami olajfinomítót, mert szó szerit kellett a pénz. És bérben dolgoztatta fel a nyersolajat, ls szállíttatta vissza az országba. Visszaszállíttatta – ugyanis a finomító nem is Venezuela területén van, hanem a partokhoz közeli Curacao szigetén, ami holland fennhatóságú terület, tehát kvázi az EU-hoz tartozik. És itt van a kínai tulajdonú venezuelai olajfinomító... mondom, hogy a világ egy bonyolult hely.

Most a venézek dolga, hogy rendezetten építsék újjá az országukat. A legutóbbi, kirakatként megrendezett választáson valójában masszívan győztes, de Maduroék által emigrációba kényszerített Gonzales Urrutia és helyettese, a béke Nobel-díjas Maria Corina Machado készülnek a hazatérésre, de Trump úgy tűnik, Maduro korábbi helyettesét, Delcy Rodriguez-t támogatja, aki... átállt. (Pedig nem is román.)  De hogy valóban így van-e, vagy Trump megint direkt nem teszi ki a valódi lapjait, és hogy ténylegesen mi fog történni, ezt most még nem tudhatjuk. Egyet mindenképp megmutatott: hogy nem pókokat b•szik – ahogy az ausztrálok mondják. Tényleg neki van a legnagyobb...katonai ereje.”

Nyitókép: Facebook

