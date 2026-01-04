Na, most már tényleg röhejesen szánalmas ez a vergődés

Emiatt a 2 évvel ezelőtti fotó miatt most többen is (köztük a jobb oldali képen látható személy – róla még lesz szó) támadják. A cseléd- és propagandasajtó önmagát is alulmúlja, a HVG és a 24.hu is csontig benyalva írja, hogy a szektavezér ezt a Szijjártó-Maduro képet osztotta meg. Őket nem érdekli, soha nem is érdekelte a magyar emberek sorsa, sem itthon, sem külföldön. És most azt akarják „rátolni” Szijjártó Péterre (és a magyar kormányra), hogy barátkozott a venezuelai diktátorral. Akit most Trump likvidált. Tehát Trump most JÓ. De eddig az volt a baj, hogy Orbnék Trump-pal barátkoznak. (Ráadásul vele tényleg.) Mert Trump eddig RÓSZ volt. Igen, tudom. Ne is mondjátok... ezek a tiszás-libsik nem csak hazaárulók, de következetlenek és szánalmasan buták is.

Na, és akkor ki a jobb oldali képen látható személy? Hát, a klotyómanó! Mielőtt még elkezdene hisztizni, igen, ez egy mesterségesen összerakott kép. De a WC-papír csomagok egy olyan másik képről vannak, ahol valóban ő van velük körbevéve. De ez az „ikonikussá” vált cigis-sörösdobozos kép mutatja a legjobban ennek az embernek a karakterét. Ez ugyanis hiába kérkedik a családjával egyfolytában, hiába igyekszik görcsösen nagyobbnak látszani, nagyobbat mondani, nagyobbra törni mindenkinél; valójában ez akkor is egy kapualjban a járdán ülve cigiző, egyszerű proli. És miközben Szijjártó és Orbán épp azon dolgoznak, hogy külföldön élő honfitársaink élete rendben legyen, vagy épp azon, hogy a mienk is rendben legyen, mondjuk, ne szálljunk bele egy újabb agyament hitelfelvételbe, amivel a pénzünket Ukrajnába viszik, sem pedig egy olyan háborúba, ami emberéletekbe kerül, és így is súlyos bukás lehet csak a vége... addig ez a szánalmas, szerencsétlen proli kórházi WC-kbe jár szart fotózni. És az ilyen „szarságokkal” eteti a szerencsétlen, agymosott szektáját. Persze, most már egyre többen fordulnak el tőle, egy csomó korábban félrevezetett, felhergelt, de amúgy normális ember veszi észre, hogy egy vállalhatatlan idegbeteget követtek eddig. Már csak a habzó szájú, veszett keménymag fröcsög tovább; nyilván ezalatt a poszt alatt is perceken belül megjelennek. Gyertek nyugodtan, pörgessétek csak szépen az algoritmust!

És akkor akit érdekel, néhány szóban arról, mi történik Venezuelában. (Mert sajnos a nem tiszás, nem hülyék közül is sokan nem értik, és rákezdik, hogy Trump beavatkozott, háborút indított, stb.) Nem.

Venezuelában Chavez hatalomra kerülése óta (2000) valóban szegénység és diktatúra van. Nem úgy, ahogy itthon ordítozzák a jómódú budapesti szülők hibbant egyetemista, Krúbi-rajongó gyerekei. Akik soha semmilyen diktatúrát még csak távolról sem tapasztaltak, és hétpofára O1G-znek, meg mocskosfideszeznek. Venezuelában tényleg nem lehetett szidni Madurót vagy a pártját. Sem az utcán, sem a médiában. Merthogy az összes kritikus médiumot tönkreteték, bezárták, betiltották. Jó, OK, nálunk is, kivéve a 24.hu, a HVG, a Telex, a 444, az RTL, a Magyar Hang, a Válasz Online, a Mérce, a Nugati Fény.... oh, wait! (Tényleg egy vergődő szánalom-szekta lett mára az egész Tisza, a médiájával és a megmondóembereivel együtt, a bomlott agyú szektavezérrel az élen.)

Szóval a venezuelai nép már évtizedek óta nagyon várja hogy megszabadulhasson ettől a kommunista, narkó-terrorista gazembertől. Most épp milliók ünnepelnek az utcán. Trump csak elvégezte a munkát, amit maguk a venézek nem tudtak, mert Maduro kőkeményen irányította a hadsereget, ezen keresztül pedig elnyomásban és szegénységben tartotta a népet. Az amerikai Delta Force viszont fogta, és kipicsázta Madurót. Egyetlen polgári áldozat nélkül!!! Pontosan azt csinálta meg, ami az oroszoknak Kijevben nem sikerült 2022-ben. Igen, az oroszok rossz néven vették, hogy Ukrajnában a CIA 2014-ben egy forradalomnak nevezett puccsot vezényelt le, viszont ők a hasonlóan antidemokratikus Venezuelával voltak jóban; a világ egy bonyolult hely.