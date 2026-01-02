Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
repülőtér Lengyelország kémkedés rádiójel repülésbiztonság ukrán állampolgár

Botrány Lengyelországban: Ukrán férfit fogtak el a repülőtéren repülésbiztonságot veszélyeztető eszközzel

2026. január 02. 17:49

Egy 23 éves férfit vettek őrizetbe a varsói Chopin repülőtéren, miután gyanús viselkedése felkeltette a reptéri szolgálatok figyelmét. A hatóságok szerint az ukrán állampolgárnál illegális rádiójel-blokkoló eszközt találtak, amely a légi közlekedés rendszereit is zavarhatta volna.

2026. január 02. 17:49
null

A Rzeczpospolita beszámolója szerint a 23 éves ukrán Illia S. karácsony másnapján került a hatóságok látókörébe. A férfi egy repülőtéri vendéglátóhelyen ült, kávét és harapnivalót rendelt, miközben akár hat órán keresztül is ugyanannál az asztalnál maradt. Viselkedése eltért az átlagos utasokétól, akik jellemzően csak rövid ideig tartózkodnak a terminálban, amíg járatukra várnak.

Egy ukrán férfi órákig tartózkodott a repülőtéren repülésbiztonságot veszélyeztető eszközzel. Az ügyben kémkedés gyanúját vizsgálják.
Egy ukrán férfi órákig tartózkodott a repülőtéren repülésbiztonságot veszélyeztető eszközzel. Az ügyben kémkedés gyanúját vizsgálják.
Forrás: Sergei GAPON / AFP

A gyanút az váltotta ki, hogy a fiatal férfi több alkalommal is hasonló módon tartózkodott a repülőtér nyilvános részén, és a biztonsági szolgálatok szerint akár napokkal korábban is megjelenhetett a terminálban. Ezt a feltételezést a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével vizsgálják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A hatóságok ellenőrzése során kiderült, hogy a férfinál egy olyan eszköz volt, amely rádiófrekvenciák zavarására alkalmas, és olyan sávokban működött, amelyeket a légi kommunikáció, valamint a navigációs rendszerek használnak. 

Mivel a repülőterek kritikus infrastruktúrának minősülnek, az ügyet kiemelt súllyal kezelték, a nyomozást a varsói Ochota kerületi ügyészség indította meg.

Ukrán gyanúsított ellen indult eljárás

A varsói ügyészség szóvivője, Piotr Skiba a lap kérdésére elmondta:

Az eljárás a 2015. december 26-án feltárt eseménnyel függ össze, amely során az ukrán állampolgár, Illia S. a Varsó–Okęcie repülőtéren megkísérelte olyan rádióberendezések használatát, illetve birtoklását, amelyek a távközlési törvény 111. cikkének (3) bekezdése alapján a légi kommunikáció, valamint a légi rádiólokáció és radionavigáció számára fenntartott frekvenciasávokban működnek, és rádiójelek zavarására alkalmasak.

Az ügyészség közlése szerint a férfi ellen olyan cselekmény kísérlete miatt indult eljárás, amely veszélyeztethette volna a légi közlekedés biztonságát. A hatóságok szerint a gyanú jogalapja a Büntető Törvénykönyv és a légi közlekedésről szóló törvény vonatkozó rendelkezése. A ukrán állampolgár a kihallgatása során nem tudott érdemi magyarázatot adni arra, mit csinált órákon keresztül a repülőtéren, illetve milyen célból tartotta magánál a tiltott eszközt

A lap forrásai szerint megtagadta a válaszadást arra vonatkozóan is, hogy mi a foglalkozása, mekkora vagyonnal rendelkezik, illetve volt-e korábban büntetve.

A nyomozók beszámolója alapján a férfi ellentmondásosan nyilatkozott saját hátteréről: 

  • hol katonának, hol üzletembernek mondta magát,
  • nem tudta megmagyarázni azt sem, miért tartózkodott Lengyelországban, 
  • mikor érkezett az országba, 
  • és mi volt az útjának célja.

Piotr Skiba erről így nyilatkozott:

A gyanúsított 23 éves, és azt állítja, hogy életvitelszerűen Kanadában él. Nem ismerte el a terhére rótt cselekményt, és olyan magyarázatokat adott, amelyek a nyomozás jelenlegi szakaszában nem nyernek megerősítést a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján.

Az ügyészség december 27-én indítványozta az előzetes letartóztatást, amelyet a varsói bíróság részben jóváhagyott.

A Varsó főváros területére illetékes kerületi bíróság részben helyt adott az ügyészség indítványának, és a gyanúsítottal szemben egy hónap időtartamra ideiglenes letartóztatást rendelt el”

– közölte az ügyészség. A döntést azzal indokolták, hogy időre van szükség a lefoglalt elektronikai eszközök – a laptop, a mobiltelefon, valamint a rádiójel-blokkoló – részletes szakértői vizsgálatához. A hatóságok azt kívánják megállapítani, hogy a készülék egyszerű, kereskedelmi forgalomban is elérhető eszköz volt-e, vagy ennél fejlettebb technológiát képviselt. Egy volt szolgálati tiszt a lapnak arról beszélt, hogy nem zárható ki az sem, hogy az ukrán férfi a lengyel szolgálatok reakcióidejét és éberségét tesztelte.

Ha valaki csak kávét szeretne inni, nem a repülőtérre megy, hogy órákon át ott üljön, hanem a belvárosba. A gyanúsított viselkedése mindenképpen alapos vizsgálatot igényel.

A nyomozás jelenlegi szakaszában nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a férfi szabotázsra, kémkedésre készült-e, vagy más cél vezérelte. Az ügyészség szerint az eszköz pontos képességeinek feltárása kulcsfontosságú lesz, és az ügy jellegéből adódóan nem kizárt, hogy a lengyel belbiztonsági szolgálat is bekapcsolódik a vizsgálatba.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2026. január 02. 19:10
Na. Láttyátok? Ott az internetblokkoló.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. január 02. 19:09
Beszél oroszul!? Na ugye!
Válasz erre
1
0
Lami66
•••
2026. január 02. 18:55 Szerkesztve
Mit keresett ez ott? Az északi áramlat nem arra van. Szerintem már készen van a "megtámadták az oroszok lengyelországot" háborúkirobbantó incidens forgatókönyve. Már a statiszták is készen állnak akik eljátszák az "orosz" támadást. Csak a megfelelő pillanatra várnak.... ketyeg az unijó "menjünk háborúzni" bombája
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. január 02. 18:55
Mi a fasz, robbantani akart a baráti polákoknál?!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!