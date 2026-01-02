Botrány Lengyelországban: Ukrán férfit fogtak el a repülőtéren repülésbiztonságot veszélyeztető eszközzel

A Rzeczpospolita beszámolója szerint a 23 éves ukrán Illia S. karácsony másnapján került a hatóságok látókörébe. A férfi egy repülőtéri vendéglátóhelyen ült, kávét és harapnivalót rendelt, miközben akár hat órán keresztül is ugyanannál az asztalnál maradt. Viselkedése eltért az átlagos utasokétól, akik jellemzően csak rövid ideig tartózkodnak a terminálban, amíg járatukra várnak.

Egy ukrán férfi órákig tartózkodott a repülőtéren repülésbiztonságot veszélyeztető eszközzel. Az ügyben kémkedés gyanúját vizsgálják.

Forrás: Sergei GAPON / AFP

A gyanút az váltotta ki, hogy a fiatal férfi több alkalommal is hasonló módon tartózkodott a repülőtér nyilvános részén, és a biztonsági szolgálatok szerint akár napokkal korábban is megjelenhetett a terminálban. Ezt a feltételezést a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével vizsgálják.