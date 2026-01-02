Sokkoló adatok Bécsből: az újszülöttek közel fele nem osztrák állampolgár

Szépen halad a „lakosságcsere-program” Bécsben: az elsősök fele már alig tud németül!
Rohamosan megnövekedett az osztrák magániskolák száma, rengetegen menekítik a gyerekeiket az állami iskolákból.
Mindeközben Bécs teljes lakosságának közel 40 százaléka külföldön született, és 50 százalékuk rendelkezik migrációs háttérrel.
Elképesztő sebességgel változik az osztrák főváros demográfiai képe. A Heute című osztrák lap adatai szerint Bécsben az újszülöttek 40,5 százaléka nem rendelkezik osztrák állampolgársággal.
A város több kerületében ez az arány még magasabb:
a Favoriten, Ottakring és Rudolfsheim-Fünfhaus kerületekben az arány már 50 százalék fölött van.
Mindeközben Bécs teljes lakosságának közel 40 százaléka külföldön született, és 50 százalékuk rendelkezik migrációs háttérrel. A baloldal emiatt állampolgársági reformot követel, hogy az újszülöttek automatikusan kapjanak osztrák állampolgárságot.
Bécsben ugyanakkor egyre nagyobb problémát jelent a bevándorlás, ahogy a Mandiner nemrég beszámolt róla, az általános iskolások egyre nagyobb része nem tud megfelelően németül. Az iskolákban a muszlim diákok aránya (41,2 százalék) pedig már meghaladja a keresztényekét (34,5 százalék).
A jobboldali FPÖ arra figyelmeztet, ha minden így marad, hamarosan az osztrákok idegenek lesznek a saját országukban.
