Előfizetés
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bécs Ausztria bevándorlás

Sokkoló adatok Bécsből: az újszülöttek közel fele nem osztrák állampolgár

2026. január 02. 17:59

Mindeközben Bécs teljes lakosságának közel 40 százaléka külföldön született, és 50 százalékuk rendelkezik migrációs háttérrel.

2026. január 02. 17:59
null

Elképesztő sebességgel változik az osztrák főváros demográfiai képe. A Heute című osztrák lap adatai szerint Bécsben az újszülöttek 40,5 százaléka nem rendelkezik osztrák állampolgársággal.

A város több kerületében ez az arány még magasabb:

a Favoriten, Ottakring és Rudolfsheim-Fünfhaus kerületekben az arány már 50 százalék fölött van.

Mindeközben Bécs teljes lakosságának közel 40 százaléka külföldön született, és 50 százalékuk rendelkezik migrációs háttérrel. A baloldal emiatt állampolgársági reformot követel, hogy az újszülöttek automatikusan kapjanak osztrák állampolgárságot. 

Bécsben ugyanakkor egyre nagyobb problémát jelent a bevándorlás, ahogy a Mandiner nemrég beszámolt róla, az általános iskolások egyre nagyobb része nem tud megfelelően németül. Az iskolákban a muszlim diákok aránya (41,2 százalék) pedig már meghaladja a keresztényekét (34,5 százalék). 

A jobboldali FPÖ arra figyelmeztet, ha minden így marad, hamarosan az osztrákok idegenek lesznek a saját országukban.

Nyitókép forrása: JOE KLAMAR / AFP

Hangillat
2026. január 02. 19:54
Maria, Hilfe der Christen Ella, Bella, Arabella, A rab Ella, Arab Ella
Bitrex®
2026. január 02. 19:43
Flüchtlinge bleiben! Hofer vertreiben! (fotó) Elképesztő ez a pofátlanság. A menekültek (márpedig) maradnak! (Így, felkiáltójellel.) Hofert meg el kell űzni! Norbert Hofer az FPÖ elnöke volt, 2016-ban az elnökválasztás második fordulójában 49,73%-al maradt alul Alexander "Sascha" Van der Bellen-el szemben. (ekkor voltak a nem ragadó borítékok) Értitek? A migránssöpredék száműzni akarja a tősgyökeres patrióta osztrákot! Bár a táblát biztos valami Soros NGO készítette, mert ezek az előemberek még csak funkcionális analfabétáknak sem nevezhetők.
templar62
2026. január 02. 19:33
AfD hajrá ( voran ).
totumfaktum-2
2026. január 02. 19:32
horvata "Lehet, hogy helyesebb lett volna bevándorlót (immigrant) írni, belátom. A Magyarországon elterjedten használt migráns kifejezést nem tartom kielégítőnek, mert csak negatív jelzőként szokás alkalmazni." Borzasztó. Megkülönböztetjük egymástól a szabad mozgás jogával élő személyeket, az engedéllyel érkező vendégmunkásokat, a nemzetközi jog szerinti menekülteket és a jogellenesen érkező migránsokat. De legalábbis nem keverjük össze a kivándorlókat és a bevándorlókat.
