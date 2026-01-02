Sokkoló adatok Bécsből: az újszülöttek közel fele nem osztrák állampolgár

Bécsben ugyanakkor egyre nagyobb problémát jelent a bevándorlás, ahogy a Mandiner nemrég beszámolt róla, az általános iskolások egyre nagyobb része nem tud megfelelően németül. Az iskolákban a muszlim diákok aránya (41,2 százalék) pedig már meghaladja a keresztényekét (34,5 százalék).

A jobboldali FPÖ arra figyelmeztet, ha minden így marad, hamarosan az osztrákok idegenek lesznek a saját országukban.

