Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bécs spö ausztria néppárt

Szépen halad a „lakosságcsere-program” Bécsben: az elsősök fele már alig tud németül!

2025. december 16. 10:46

Rohamosan megnövekedett az osztrák magániskolák száma, rengetegen menekítik a gyerekeiket az állami iskolákból.

2025. december 16. 10:46
null

Rohamosan romlik Ausztria demográfiai helyzete – írta a Heute című lap. „Először fordul elő, hogy a bécsi állami általános iskolák első osztályosainak több mint fele nem érti a németet” – írta a Néppárt bécsi szervezete.

Harald Zierfuß oktatási szóvivő és parlamenti frakcióvezető a kormányzó baloldali-liberális kormányt hibáztatja:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

Mivel az SPÖ és a NEOS kudarcot vallanak Bécsben, soha korábban nem volt ennyi gyermek, aki nem tud németül.”

„Kifutunk az időből” – mondta Zierfuß a Heute-nak.

A demográfiai helyzet komoly változásokat okoz az osztrák oktatási rendszerben is. Az utóbbi években rohamosan megnövekedett az osztrák magániskolák száma. Az egyre romló színvonal és az egyre rosszabb biztonsági helyzet miatt szinte menekítik a gyerekeiket az állami iskolákból.

Nyitókép forrása: JOE KLAMAR / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
2025. december 16. 12:48
rasdi1nyolcadikutasagyozo 2025. december 16. 12:46 Ez izgalmas. "5/4-e nem beszéli a német nyelvet". 5/4-e, azaz 125 % ezek szerint egy negyedük kétszeresen nem beszéli." Rasdi1 megfejtette és csak 5 percébe került😆😆😆😆😁😁😁👏👏👏 Te lennél srilanka fővárosa?
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 16. 12:37 Szerkesztve
Magyar hírlap:A bécsi középiskolások 77 százaléka nem beszél otthon németül ORIGÓ: Szánthó Miklós: A bécsi általános iskolások 70 százaléka nem beszél németül Magyar nemzet:A bécsi iskolások 5/4 e nem beszéli a német nyelvet,srilankaiul viszont annál többen index:A bécsi általános iskolásoknak urdu nyelven oktatják az irodalmat. Mandiner:Szépen halad a „lakosságcsere-program” Bécsben: az elsősök fele már alig tud németül!" 😁😁🤣🤣🤦‍♂️Össze kéne már beszélni cuncik.Tehát elsőben még csak a fele nem tud németül de késöbb még a 20% uk elfelejeti a nyelvet. A Maradék 7% el a fasz tudja mi van, majd hazudnak rá valamit.🤣🤣😁😁🤣Kurva jó ezek mekkora kretének.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😜
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 16. 12:32
nem erdekelnek a labancok
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. december 16. 12:21
Ide vezet, hogy még a befogadó ország nyelvének megtanulására sem lehet kötelezni a bevándorlókat, mert ez súlyosan csorbítja emberi jogaikat. Az őslakosok meg kisebbségbe kerülve az osztályban nem jutnak hozzá ahhoz az oktatáshoz, ami adófizető polgárokként nekik járna. Fizethetik a drága magániskolákat ( aki bírja, aki nem annak a gyereke megtapasztalhatja a többség terrorját az osztályban), így gyakorlatilag duplán fizetnek a tolerancia jegyében. Az adójukból finanszírozott állami oktatást a migránshátterűek kapják, a privátot meg fizetik pluszban. Remélem nem a tisza nyer jövőre és ettől (is) megmenekülünk
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!