Szépen halad a „lakosságcsere-program” Bécsben: az elsősök fele már alig tud németül!

A demográfiai helyzet komoly változásokat okoz az osztrák oktatási rendszerben is. Az utóbbi években rohamosan megnövekedett az osztrák magániskolák száma. Az egyre romló színvonal és az egyre rosszabb biztonsági helyzet miatt szinte menekítik a gyerekeiket az állami iskolákból.

Nyitókép forrása: JOE KLAMAR / AFP