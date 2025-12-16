Szépen halad a „lakosságcsere-program” Bécsben: az elsősök fele már alig tud németül!

Döbbenetes: Ausztriában egy migránsbanda hónapokig sanyargatta a bécsi tanárnőt
Az ügy akkor pattant ki, miután a nő nyaralása alatt felgyújtották a lakását.
Rohamosan megnövekedett az osztrák magániskolák száma, rengetegen menekítik a gyerekeiket az állami iskolákból.
Rohamosan romlik Ausztria demográfiai helyzete – írta a Heute című lap. „Először fordul elő, hogy a bécsi állami általános iskolák első osztályosainak több mint fele nem érti a németet” – írta a Néppárt bécsi szervezete.
Harald Zierfuß oktatási szóvivő és parlamenti frakcióvezető a kormányzó baloldali-liberális kormányt hibáztatja:
Mivel az SPÖ és a NEOS kudarcot vallanak Bécsben, soha korábban nem volt ennyi gyermek, aki nem tud németül.”
„Kifutunk az időből” – mondta Zierfuß a Heute-nak.
A demográfiai helyzet komoly változásokat okoz az osztrák oktatási rendszerben is. Az utóbbi években rohamosan megnövekedett az osztrák magániskolák száma. Az egyre romló színvonal és az egyre rosszabb biztonsági helyzet miatt szinte menekítik a gyerekeiket az állami iskolákból.
