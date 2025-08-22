Döbbenetes: Ausztriában egy migránsbanda hónapokig sanyargatta a bécsi tanárnőt

Újabb megdöbbentő bűncselekményre derült fény Ausztriában – számolt be róla a Remix News. Egy fiatalkorúakból álló banda hónapokon keresztül zaklatott és zsarolt egy tanárnőt, majd a nő nyaralása alatt felgyújtották a lakását. A tanárnő beszámolója szerint 2024 áprilisában konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített egyik 16 éves diákjával. A kapcsolat azonban hamarosan irányíthatatlanná vált.

A diák és barátai zsarolni kezdték a tanárnőt: szexuális együttlétekre kényszerítették, kábítószert kellett vásárolnia nekik, sőt a bankkártyáját is elvették.

A helyzet odáig fajult, hogy a nő teljesen a banda befolyása alá került. A nyaralásból hazatérve szembesült a leégett lakással, és ekkor értesítette a hatóságokat. „A tűz okának rendőrségi vizsgálata során a tanárnő végre elmesélte a hónapokig tartó megpróbáltatásait” – közölte a Bécsi Ügyészség.

A rendőrség a négyfős fiatalkorú bandát azonosította, a tagokat egy villamos megálló közelében látták leszállni közvetlenül a tűzeset előtt. A gyújtogatás éjszakáján egy 15 éves iraki fiú a lakásban tartózkodott, amit a lakás wifi-hálózatára való bejelentkezése bizonyít. A tanárnő egyik óráját is megtalálták a fiú nővérénél, miután neki adta azt. A helyszínen talált cigarettacsikkeken két bandatag DNS-ét is azonosították.

A tinédzserek tagadják a vádakat, és nem hajlandók vallomást tenni. Azt állítják, hogy a tanárnő önként létesített velük szexuális kapcsolatot. Az osztrák média szerint a fiatalok hét és fél év börtönbüntetésre is számíthatnak, ha bűnösnek találják őket.

Nyitókép forrása: Alex HALADA / AFP