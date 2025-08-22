Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
migránsbanda Bécs nemi erőszak migránsbűnözés Ausztria

Döbbenetes: Ausztriában egy migránsbanda hónapokig sanyargatta a bécsi tanárnőt

2025. augusztus 22. 17:08

Az ügy akkor pattant ki, miután a nő nyaralása alatt felgyújtották a lakását.

2025. augusztus 22. 17:08
null

Újabb megdöbbentő bűncselekményre derült fény Ausztriában – számolt be róla a Remix News. Egy fiatalkorúakból álló banda hónapokon keresztül zaklatott és zsarolt egy tanárnőt, majd a nő nyaralása alatt felgyújtották a lakását. A tanárnő beszámolója szerint 2024 áprilisában konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített egyik 16 éves diákjával. A kapcsolat azonban hamarosan irányíthatatlanná vált.

A diák és barátai zsarolni kezdték a tanárnőt: szexuális együttlétekre kényszerítették, kábítószert kellett vásárolnia nekik, sőt a bankkártyáját is elvették.

A helyzet odáig fajult, hogy a nő teljesen a banda befolyása alá került. A nyaralásból hazatérve szembesült a leégett lakással, és ekkor értesítette a hatóságokat. „A tűz okának rendőrségi vizsgálata során a tanárnő végre elmesélte a hónapokig tartó megpróbáltatásait” – közölte a Bécsi Ügyészség.

A rendőrség a négyfős fiatalkorú bandát azonosította, a tagokat egy villamos megálló közelében látták leszállni közvetlenül a tűzeset előtt. A gyújtogatás éjszakáján egy 15 éves iraki fiú a lakásban tartózkodott, amit a lakás wifi-hálózatára való bejelentkezése bizonyít. A tanárnő egyik óráját is megtalálták a fiú nővérénél, miután neki adta azt. A helyszínen talált cigarettacsikkeken két bandatag DNS-ét is azonosították.

A tinédzserek tagadják a vádakat, és nem hajlandók vallomást tenni. Azt állítják, hogy a tanárnő önként létesített velük szexuális kapcsolatot. Az osztrák média szerint a fiatalok hét és fél év börtönbüntetésre is számíthatnak, ha bűnösnek találják őket.

Nyitókép forrása: Alex HALADA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lutra
2025. augusztus 22. 18:59
Megdöbbentő, hogy Ausztriában nem bűncselekmény, ha egy középiskolai tanár a kiskorú diákjával dug?! Először a nőt kell börtönbe küldeni.
Válasz erre
0
0
Öreg Palóc
2025. augusztus 22. 18:54
Magyar közmondás : " Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók ! " (De mindenki tudja rólunk, hogy mi rasszista, nácikok vagyunk. ) :)
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. augusztus 22. 18:53
Jó egy kolegina ez, aki egy arab kissráccal kefél! Jobb lett volna, ha kongóiakkal kezd ki, mert azok már megették volna.
Válasz erre
1
0
orokkuruc-2
2025. augusztus 22. 18:52
Apropó, hogyan is tart rendet a kölkök között az ilyen ELTE-s mint kiderült pedOgógus? (merthogy őkelme tényleg szeretgette a tanítványait)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!