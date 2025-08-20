Az iszlám átveszi a hatalmat Európában? – Bécsben megnyitották a jogi kiskaput a Saría törvénykezésnek

A bécsi bíróság nemrég egy ítéletével megerősítette, hogy a saríán alapuló pénzügyi ítélet Ausztriában jogilag érvényes – számolt be a European Conservative.

A kritikusok szerint az ítélet megnyitja az utat a „párhuzamos igazságszolgáltatás” előtt, és aláássa az ország jogrendszerét.

Az ügy akkor kezdődött, amikor két muszlim férfi megállapodott abban, hogy közöttük felmerülő vitás kérdéseket egy iszlám választottbíróság dönti el a saría szabályai alapján. Amikor vita alakult ki, a muszlim bíróság az egyiküket 320 000 euró fizetésére kötelezte. A férfi ezt megtagadta a bécsi tartományi bíróság azonban elutasította fellebbezését.

A bírák szerint az osztrák jog lehetővé teszi, hogy az emberek pénzügyi és vagyoni vitákban választottbírósági rendszert válasszanak, feltéve, hogy az eredmény nem sérti Ausztria „alapvető jogi értékeit”.

A bíróság hozzátette, hogy nem az ő feladata megvizsgálni, hogy a saría önmagában igazságos-e, hanem csak azt, hogy az eredmény ellentétes-e az osztrák joggal.

A döntés heves kritikát váltott ki. Manfred Haimbuchner, Felső-Ausztria helyettes kormányzója és a jobboldali Szabadság Párt (FPÖ) vezető politikusa figyelmeztetett: „A saría összeegyeztethetetlen alapvető értékeinkkel. Ez újabb példa arra, hogy jogrendszerünk tehetetlen az iszlám egyre növekvő befolyásával szemben.”

Rámutatott, hogy a saría olyan büntetéseket tartalmaz, mint a megkövezés, és megengedi a nők verését, és hozzátette: „Ez soha nem egyeztethető össze a mi jogértelmezésünkkel.”

Nyitókép: Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP