Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
saría FPÖ jog

Az iszlám átveszi a hatalmat Európában? – Bécsben megnyitották a jogi kiskaput a Saría törvénykezésnek

2025. augusztus 20. 15:23

A bíróság helyben hagyott egy iszlám törvénykezés alapján hozott ítéletet.

2025. augusztus 20. 15:23
null

A bécsi bíróság nemrég egy ítéletével megerősítette, hogy a saríán alapuló pénzügyi ítélet Ausztriában jogilag érvényes – számolt be a European Conservative. 

A kritikusok szerint az ítélet megnyitja az utat a „párhuzamos igazságszolgáltatás” előtt, és aláássa az ország jogrendszerét.

Az ügy akkor kezdődött, amikor két muszlim férfi megállapodott abban, hogy közöttük felmerülő vitás kérdéseket egy iszlám választottbíróság dönti el a saría szabályai alapján. Amikor vita alakult ki, a muszlim bíróság az egyiküket 320 000 euró fizetésére kötelezte. A férfi ezt megtagadta a bécsi tartományi bíróság azonban elutasította fellebbezését. 

A bírák szerint az osztrák jog lehetővé teszi, hogy az emberek pénzügyi és vagyoni vitákban választottbírósági rendszert válasszanak, feltéve, hogy az eredmény nem sérti Ausztria „alapvető jogi értékeit”.

A bíróság hozzátette, hogy nem az ő feladata megvizsgálni, hogy a saría önmagában igazságos-e, hanem csak azt, hogy az eredmény ellentétes-e az osztrák joggal.

A döntés heves kritikát váltott ki. Manfred Haimbuchner, Felső-Ausztria helyettes kormányzója és a jobboldali Szabadság Párt (FPÖ) vezető politikusa figyelmeztetett: „A saría összeegyeztethetetlen alapvető értékeinkkel. Ez újabb példa arra, hogy jogrendszerünk tehetetlen az iszlám egyre növekvő befolyásával szemben.” 

Rámutatott, hogy a saría olyan büntetéseket tartalmaz, mint a megkövezés, és megengedi a nők verését, és hozzátette: „Ez soha nem egyeztethető össze a mi jogértelmezésünkkel.”

Nyitókép: Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. augusztus 20. 16:41
Kösz Viktor, hogy mi a Saría helyett legfeljebb Sárikával ismerkedünk.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2025. augusztus 20. 16:39
Hány többnejű állampolgárságot ott kapott újosztrák férfi van? Hamarosan vízum, határőrség kell; az EU- álom vége közel 3
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. augusztus 20. 16:37 Szerkesztve
Lopakodó nagykapu a kettős joggyakorlar egyik fele csak muszlimokra lesz igaz akkor sok fogyatékos lesz.(.kézfej nélküli bénulás..stb) ez még elmegy de milesz ha transz vagy buzi. Pl drogdiler futtató..szerelő orvos jogász stb )Sérti a muzulmán oly nemes érdekét..melyik lesz az első milesz a másikkal?
Válasz erre
0
0
templar62
2025. augusztus 20. 16:35
A címben is csak a vörös Bécs szerepel .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!