Azonnal Orbán Viktor szövetségesére cserélnék Von der Leyen és Zelenszkij közutálatnak örvendő emberét! (VIDEÓ)
Ausztriában elképesztő mélyen van a kancellár támogatottsága.
Már a hagyományosan baloldali Bécs külső kerületeiben is a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt áll az első helyen egy friss kutatás szerint. Az Orbán Viktorral szövetséges párt a fővárost leszámítva egész Ausztriában az élen áll.
Szinte az egész országot bevenné az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), ha most rendeznék a parlamenti választásokat Ausztriában. Az Orbán Viktorral szövetséges alakulat az elmúlt hetek összessített felmérései alapján közel 20 százalékponttal vezet a kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) előtt - derült ki egy friss összessítésből.
Az FPÖ mára olyan erős lett, hogy még a baloldali dominanciájú bécsi külső kerületekben is az első helyen áll.
A bevándorlásellenes alakulat Bécs belső kerületeit leszámítva Ausztria összes járásában és városában az első helyen végezne.
Az összevont kutatások alapján egyébként
Mint arról a Mandiner korábban beszámol, durva mélypontra esett Christian Stocker osztrák kancellár népszerűsége. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa annak az Európai Néppártnak a tagja, amely teljes mellszélességgel támogatja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Stocker egyébként idén júliusban fogadta Bécsben az ukrán államfőt. Ezzel páhuzamosan Herbert Kickl, az Orbán Viktorral szövetséges szabadságpárt vezetőjének népszerűsége magasan jár.
Stockert csupán az osztrákok 11 százaléka választaná, ha közvetlenül lehetne rá voksolni.
Tehát a választók 89 százaléka nem kér a néppárti politikusból.
Ezzel Stocker csak alig előzi meg Andreas Bablert, a szociáldemokratéák vezetőjét aki mindössze 9 százalékot ér el. Az élen továbbra is Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője áll 29 százalékos eredménnyel. Kickl Orbán Viktor magyar kormányfő egyik legfőbb uniós szövetségese.
