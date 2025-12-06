Ft
12. 06.
szombat
Osztrák Néppárt Orbán Viktor Osztrák Szabadságpárt FPÖ

Félelem és rettegés lett úrrá Brüsszelen: Orbán Viktor barátja lassan beveszi Bécset

2025. december 06. 19:01

Már a hagyományosan baloldali Bécs külső kerületeiben is a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt áll az első helyen egy friss kutatás szerint. Az Orbán Viktorral szövetséges párt a fővárost leszámítva egész Ausztriában az élen áll.

2025. december 06. 19:01
null
Kovács András
Kovács András

Szinte az egész országot bevenné az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), ha most rendeznék a parlamenti választásokat Ausztriában. Az Orbán Viktorral szövetséges alakulat az elmúlt hetek összessített felmérései alapján közel 20 százalékponttal vezet a kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) előtt - derült ki egy friss összessítésből.  

Orbán, Kickl
Orbán Viktor és Herbert Kickl, az FPÖ elnöke 

Az FPÖ mára olyan erős lett, hogy még a baloldali dominanciájú bécsi külső kerületekben is az első helyen áll. 

A bevándorlásellenes alakulat Bécs belső kerületeit leszámítva Ausztria összes járásában és városában az első helyen végezne.

Az összevont kutatások alapján egyébként 

  • az FPÖ 37,3 százalékon, 
  • az ÖVP 19,4 százalékon
  • a szocdemek (SPÖ) 17,9 százalékon, 
  • a Zöldek 10,9 százalékon, 
  • a liberális NEOS 9,3 százalékon áll.

Mint arról a Mandiner korábban beszámol, durva mélypontra esett Christian Stocker osztrák kancellár népszerűsége. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa annak az Európai Néppártnak a tagja, amely teljes mellszélességgel támogatja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Stocker egyébként idén júliusban fogadta Bécsben az ukrán államfőt. Ezzel páhuzamosan Herbert Kickl, az Orbán Viktorral szövetséges szabadságpárt vezetőjének népszerűsége magasan jár.

Stockert csupán az osztrákok 11 százaléka választaná, ha közvetlenül lehetne rá voksolni. 

Tehát a választók 89 százaléka nem kér a néppárti politikusból.

Orbán Viktor szövetségese vezet

 

Ezzel Stocker csak alig előzi meg Andreas Bablert, a szociáldemokratéák vezetőjét aki mindössze 9 százalékot ér el. Az élen továbbra is Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője áll 29 százalékos eredménnyel. Kickl Orbán Viktor magyar kormányfő egyik legfőbb uniós szövetségese. 

 

Így áll a vezető politikusok támogatottsága Ausztriában

Nyitókép: TOBIAS STEINMAURER / APA / AFP


 

massivement5
2025. december 06. 20:38
37%? A Tiszának ennél jóval több van. A tobbi osztrák párt aligha fogja a szekerüket tolni... Még az FPÖ sem annyira geci és korrupt, mint a fidesztolvajok, ez csak a magyar putriban nemzethy karakterjegy és népy szokás. Ausztria és Magyarkaország, két külön világ. Lófaszt fogjuk őket utolérni, evör. Nemhogy 2030-ra :DDDD Elnézve a fideszt és az elmebetegeit, ma már megérti az ember a labancokat is, hogy miért nézték le ennyire a magyarokat évszázadokon át. Nyomorult moszkovita szarok, meg is érdemli sajnos az ország az elbaszott sorsát, sajnos ezt kell mondanom, magyarként :(((
figyelő4322
2025. december 06. 20:37
Chekke-Faint 2025. december 06. 13:46 "A jobboldal az átalakult elmenekült kommunista világban sajnos nem tud nyerni" Az igaz, hogy a bolsevizmus összeomlása után a sajtója nagyrészt átment nyugatra. Ehhez újabban csatlakozott Európában Trump győzelme után az USA-ból elmenekült a NEO- lib/ NEO- bolsevik oldal sajtója egy része. Abban REMÉLHETŐLEG nincs igazad, hogy nem tud a jobboldal/ normalítás nyerni... Az IS reményt adhat, ha végre kitör a béke, és az Oroszország- USA stratégiai együttműködés IS óriási nyomást gyakorolhat a jelenlegi abnormális EU politikára!
nempolitizalok-0
2025. december 06. 20:31
Akkor számoljunk: ÖVP-19.4, SPÖ-17.9, Zöld-10.9, Libsi-9.3=57.5 Folytatják az osztrákok az elmuszlimosodást továbbra is. És most nincs egyesített magyar-osztrák-lengyel sereg aki majd felszabadít.
renoman
2025. december 06. 20:29
Tartoznak 150 évvel Allah-nak! Kibírjuk azt a kis időt míg kiűzik a muszlimot az országukból! Hajrá labancok!
