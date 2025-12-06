Félelem és rettegés lett úrrá Brüsszelen: Orbán Viktor barátja lassan beveszi Bécset

Szinte az egész országot bevenné az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), ha most rendeznék a parlamenti választásokat Ausztriában. Az Orbán Viktorral szövetséges alakulat az elmúlt hetek összessített felmérései alapján közel 20 százalékponttal vezet a kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) előtt - derült ki egy friss összessítésből.

Orbán Viktor és Herbert Kickl, az FPÖ elnöke

Az FPÖ mára olyan erős lett, hogy még a baloldali dominanciájú bécsi külső kerületekben is az első helyen áll.

A bevándorlásellenes alakulat Bécs belső kerületeit leszámítva Ausztria összes járásában és városában az első helyen végezne.