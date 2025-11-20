Azonnal Orbán Viktor szövetségesére cserélnék Von der Leyen és Zelenszkij közutálatnak örvendő emberét! (VIDEÓ)

Durva mélypontra esett Christian Stocker osztrák kancellár népszerűsége – derült ki egy friss kutatásból. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa annak az Európai Néppártnak a tagja, amely teljes mellszélességgel támogatja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Stocker egyébként idén júliusban fogadta Bécsben az ukrán államfőt. Ezzel páhuzamosan Herbert Kickl, az Orbán Viktorral szövetséges szabadságpárt vezetőjének népszerűsége magasan jár.

Orbán Viktor szövetségese, Herbert Kickl támogatottsága szárnyal Ausztriában

Stockert csupán az osztrákok 11 százaléka választaná, ha közvetlenül lehetne rá voksolni.