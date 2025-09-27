Ismét csúcsra járhat a rettegés Brüsszelben: brutális fölényben vannak Orbán Viktor barátai

A szocialisták helyzete sem rózsás: az SPÖ 19 százalékon stagnál, ami csupán egyetlen ponttal van a történelmi mélypont felett. Bár a párt egy százalékponttal erősödött, vezetője, Andreas Babler súlyos veszteségeket szenvedett el a népszerűségi mutatók terén.
A kisebb pártok közül a Zöldek 10 százalékra erősödtek, míg a liberális NEOS 9 százalékot érne el. Így a parlamenti erőviszonyokban továbbra is az látszik, hogy egyedül az FPÖ tudja stabilan tartani pozícióját, sőt, elemzők szerint
további tartalékai” is lehetnek.
Orbán Viktor szövetségese nagyon vezet
A kancellárkérdés különösen kedvezőtlenül alakul a mostani kabinet számára.