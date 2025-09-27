Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
SPÖ Herbert Kickl közvélemény-kutatás NEOS Ausztria Andreas Babler ÖVP FPÖ

Ismét csúcsra járhat a rettegés Brüsszelben: brutális fölényben vannak Orbán Viktor barátai

2025. szeptember 27. 15:07

Nagyon jelentős fölénnyel vezet az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt egy friss kutatás szerint. Orbán Viktor szövetségesei 36 százalékon állnak, míg a kormányzó Osztrák Néppárt csak 21-en.

2025. szeptember 27. 15:07
null

Ausztriában továbbra is jelentős fölénnyel vezeti a politikai népszerűségi listát az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), miközben az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Ausztria Szociáldemokrata Pártja (SPÖ) és Az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) alkotta kormánykoalíció tovább gyengül – számolt be az OE24 a Lazarsfeld Intézet legfrissebb felmérése alapján. Orbán Viktor szövetségese tehát továbbra is nagyon népszerű nyugati szomszédunkban. Mint ismert, az FPÖ a Patrióták Európáért EP-frakcióban foglal helyet.

Orbán, Kickl
Orbán Viktor szövetségese, Herbert Kickl, az FPÖ elnöke nagyon vezet
Forrás: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP

A szeptember 15–23. között, 2000 megkérdezett részvételével készült kutatás szerint a három kormánypárt együtt is csupán 49 százalékot érne el egy most vasárnap tartott parlamenti választáson, vagyis nem lenne parlamenti többségük.

Ezzel szemben az FPÖ stabilan 36 százalékon áll, ezzel 15 százalékponttal előzi meg a második helyen lévő ÖVP-t, amely 21 százalékra csúszott vissza.

Ezt is ajánljuk a témában

A szocialisták helyzete sem rózsás: az SPÖ 19 százalékon stagnál, ami csupán egyetlen ponttal van a történelmi mélypont felett. Bár a párt egy százalékponttal erősödött, vezetője, Andreas Babler súlyos veszteségeket szenvedett el a népszerűségi mutatók terén.

A kisebb pártok közül a Zöldek 10 százalékra erősödtek, míg a liberális NEOS 9 százalékot érne el. Így a parlamenti erőviszonyokban továbbra is az látszik, hogy egyedül az FPÖ tudja stabilan tartani pozícióját, sőt, elemzők szerint

további tartalékai” is lehetnek.

Orbán Viktor szövetségese nagyon vezet

A kancellárkérdés különösen kedvezőtlenül alakul a mostani kabinet számára.

  • Herbert Kicklt, az FPÖ vezetőjét a válaszadók 31 százaléka közvetlenül kancellárnak választaná.
  • Ugyanakkor az ÖVP hivatalban lévő kormányfője, Christian Stocker mindössze 13 százalékos támogatottságnak örvend az osztrákok körében.
  • Andreas Babler pedig csupán 9 százalékot kapott, ami újabb történelmi mélypont a szocialista politikus számára.

Az elemzők ezt a visszaesést többek között azokkal a vádakkal magyarázzák, miszerint a szocialista politikus inkább a parlamenti büfét részesíti előnyben a plenáris ülések helyett.

A közvélemény-kutatás szerint a kormány teljesítményével a lakosság 50 százaléka elégedetlen, és mindössze 24 százalék nyilatkozott pozitívan az ÖVP–SPÖ–NEOS koalíció munkájáról.

Mindez tovább erősíti azt a képet, hogy az osztrák belpolitika jelenlegi legnagyobb nyertese az FPÖ és vezetője, Herbert Kickl.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: MANFRED FESL / APA-PictureDesk

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. szeptember 27. 16:45
Brüsszel egyfolytában retteg a 11% putriótától… Tényleg hülyének nézitek még a saját birkáitokat is…😉
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. szeptember 27. 16:37
Sok sikert kívánok nekik, de ezzel nem tudnak kormányozni. Olyan szövetséges meg nincsen akivel megvalósíthatnának egy normális programot. De próbálják meg. Ha kitakarítják a sok Mohamedet akkor nagyot lépnek előre.
Válasz erre
4
0
masikhozzaszolo
2025. szeptember 27. 16:36
1. Szóljatok, ha megvan az 51%. 2. Brutálisan vezetnek együtt a többiek.
Válasz erre
3
0
laurahann
2025. szeptember 27. 16:23
És, mire mennek vele? Lófszra. Mint az előbbinél...
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!