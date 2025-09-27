Ismét csúcsra járhat a rettegés Brüsszelben: brutális fölényben vannak Orbán Viktor barátai

Ausztriában továbbra is jelentős fölénnyel vezeti a politikai népszerűségi listát az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), miközben az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Ausztria Szociáldemokrata Pártja (SPÖ) és Az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) alkotta kormánykoalíció tovább gyengül – számolt be az OE24 a Lazarsfeld Intézet legfrissebb felmérése alapján. Orbán Viktor szövetségese tehát továbbra is nagyon népszerű nyugati szomszédunkban. Mint ismert, az FPÖ a Patrióták Európáért EP-frakcióban foglal helyet.

Orbán Viktor szövetségese, Herbert Kickl, az FPÖ elnöke nagyon vezet

Forrás: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP

A szeptember 15–23. között, 2000 megkérdezett részvételével készült kutatás szerint a három kormánypárt együtt is csupán 49 százalékot érne el egy most vasárnap tartott parlamenti választáson, vagyis nem lenne parlamenti többségük.