Ausztriában kimondták: Orbán Viktor bátor intézkedései irányadók lehetnek Európában

Megtört a jég Ausztriában: elismerték, hogy európai trenddé vált Orbán politikája
A magyar miniszterelnököt ma már sok tagállam követi.
Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományi alelnöke a magyar családpolitikai modellt tekinti követendő példának, és hasonló lépéseket sürget hazájában is.
Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományi alelnöke és az FPÖ delegációja Budapesten találkozott Orbán Viktor kormányának tagjaival, köztük Navracsics Tiborral – számolt be a hírről a Kronen Zeitung.
A cikk alapján
az FPÖ a magyar családpolitikai modellt – különösen az adókedvezményeket és az anyák adómentességét – tekinti követendő példának.
Landbauer szerint Orbán Viktor bátor intézkedései Európa számára is irányadók lehetnek; hasonló lépéseket sürget Ausztriában is.
