kormány családpolitika Ausztria Orbán Viktor FPÖ

Ausztriában kimondták: Orbán Viktor bátor intézkedései irányadók lehetnek Európában

2025. szeptember 08. 10:54

Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományi alelnöke a magyar családpolitikai modellt tekinti követendő példának, és hasonló lépéseket sürget hazájában is.

2025. szeptember 08. 10:54
null

Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományi alelnöke és az FPÖ delegációja Budapesten találkozott Orbán Viktor kormányának tagjaival, köztük Navracsics Tiborral – számolt be a hírről a Kronen Zeitung.

A cikk alapján

az FPÖ a magyar családpolitikai modellt – különösen az adókedvezményeket és az anyák adómentességét – tekinti követendő példának.

Landbauer szerint Orbán Viktor bátor intézkedései Európa számára is irányadók lehetnek; hasonló lépéseket sürget Ausztriában is.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

gyozobakancsa
2025. szeptember 08. 12:16
Ausztriában kimondták: Orbán Viktor bátor " Amíg hordja a kevlárt.
kbexxx
2025. szeptember 08. 11:55
Az osztrákok is mindig megmondjják merre a helyes írány, mégis szembe szavaznak.,haladnak.vele. Az elmult 10-15 év sikereii nem.gyöztték meg öket . Korábban el lett mondva pl. a O.o-i nyersanyagról vaĺó leválás maga lesz a csöd..!!
kimirszen
2025. szeptember 08. 11:51
Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományi alelnöke a magyar családpolitikai modellt tekinti követendő példának Ha azt akarjátok hogy visszaessen a születések száma hát másoljátok.
galancza-2
2025. szeptember 08. 11:45
Nagyvakond! Pont ezt akartam írni, csak sokkal durvább stílusban! Mindenképpen hajrá Fidesz, de sajnos rengeteg primitív, félrevezető, önbecsapó cikket írnak, a címadások pedig végképp vérlázítók, hazugok a legtöbb esetben.
