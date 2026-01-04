Kijelentették a britek: nem teszik ismét lehetővé az EU-állampolgárok korlátlan letelepedését

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket – mindenekelőtt az európai uniós állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát –, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

A 2024 júliusában tartott parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány is többször leszögezte, hogy nem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba, sem az EU egységes belső piacára és vámuniójába, de Keir Starmer miniszterelnök többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja vonni az unióhoz fűződő kapcsolatokat.

E célkitűzés eddigi legnagyobb horderejű mozzanataként a brit kormány a múlt hónapban bejelentette, hogy Nagy-Britannia 2027-től újból csatlakozik az Európai Unió Erasmus diákcsereprogramjához, amelyből a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után szintén kilépett.

Az utóbbi hetekben a brit kormány vezető tagjai – köztük Starmer is – egyre gyakrabban fogalmaztak meg mind élesebb bírálatokat a Brexittel kapcsolatban.

A kormányfő a londoni City polgármesterének december elején rendezett hagyományos éves bankettjén felszólalva úgy fogalmazott: a Brexitről hozott népszavazási döntés „a brit népnek tett zabolátlan, de teljesítetlenül maradt ígérgetések” következményeként született, és egyértelműen elhibázottnak bizonyultak azok az elképzelések, hogy a kilépés az Európai Unióból Nagy-Britannia minden problémájára megoldást jelent majd.