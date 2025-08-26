Megtört a jég Ausztriában: elismerték, hogy európai trenddé vált Orbán politikája

Kezdhet kapaszkodni a brüsszeli elit: Orbán alapjaiban változtatta meg az Európai Unió gondolkodását
A magyar miniszterelnök álláspontja mára Nyugat-Európában is általánossá vált.
A magyar miniszterelnököt ma már sok tagállam követi.
A Der Standard cikke szerint tíz évvel a menekültválság kezdete után az európai menekültpolitika jelentősen szigorodott: Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábbi, keményvonalas migrációs politikája – határkerítések, rendőri és katonai fellépés, tranzitzónák létrehozása – mára európai trenddé vált.
Bár Orbánt ezért az Európai Unió Bírósága többször is elmarasztalta, politikáját ma már sok tagállam követi, köztük a visegrádi országok is
– állapította meg a lap. Magyarország jelenleg is ellenzi az EU menekültügyi reformjának szolidaritási mechanizmusát. Az Unióban a határzárak hossza hatszorosára nőtt 2015 óta.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala