Megtört a jég Ausztriában: elismerték, hogy európai trenddé vált Orbán politikája

A Der Standard cikke szerint tíz évvel a menekültválság kezdete után az európai menekültpolitika jelentősen szigorodott: Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábbi, keményvonalas migrációs politikája – határkerítések, rendőri és katonai fellépés, tranzitzónák létrehozása – mára európai trenddé vált.

Bár Orbánt ezért az Európai Unió Bírósága többször is elmarasztalta, politikáját ma már sok tagállam követi, köztük a visegrádi országok is

– állapította meg a lap. Magyarország jelenleg is ellenzi az EU menekültügyi reformjának szolidaritási mechanizmusát. Az Unióban a határzárak hossza hatszorosára nőtt 2015 óta.