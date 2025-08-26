Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország Magyarország Der Standard migráció migráns Csehország Ausztria menekültválság Orbán Viktor bevándorlás

Megtört a jég Ausztriában: elismerték, hogy európai trenddé vált Orbán politikája

2025. augusztus 26. 10:46

A magyar miniszterelnököt ma már sok tagállam követi.

2025. augusztus 26. 10:46
null

A Der Standard cikke szerint tíz évvel a menekültválság kezdete után az európai menekültpolitika jelentősen szigorodott: Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábbi, keményvonalas migrációs politikája – határkerítések, rendőri és katonai fellépés, tranzitzónák létrehozása – mára európai trenddé vált.

Bár Orbánt ezért az Európai Unió Bírósága többször is elmarasztalta, politikáját ma már sok tagállam követi, köztük a visegrádi országok is

– állapította meg a lap. Magyarország jelenleg is ellenzi az EU menekültügyi reformjának szolidaritási mechanizmusát. Az Unióban a határzárak hossza hatszorosára nőtt 2015 óta.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos-4
2025. augusztus 26. 11:36
Ahhoz kepest hogy sok tagallam koveti, Orban egyedul szokott szavazni, vagy egyedul tartozkodni A brusszeli tron sosem volt messzebb
Válasz erre
0
1
Agricola
2025. augusztus 26. 11:25
Latin mondás. Sero mulant Dei molae. Isten malmai lassan őrölnek.
Válasz erre
1
0
herden100
•••
2025. augusztus 26. 11:08 Szerkesztve
🇺🇸🗽 Florida, Brevard megye sheriffjének, Wayne Ivey-nek a szavai a migránsok deportálása ellen tiltakozó szélsőbaloldali tüntetőkhöz: "Ha ellenszegülsz a rendőri intézkedésnek, mész a börtönbe. Ha akadályozod a közúti forgalmat, akkor is mész a börtönbe. Ha megpróbálsz elszökni, fáradtan mész a börtönbe, mert elkapunk. Ha autókat veszel körbe, és próbálod elállni az útjukat, a sofőr teljesen jogosan fog áthajtani rajtad és vonszolja végig a tested az aszfalton. Ha leköpsz minket, először a kórházba fogsz menni, utána börtönbe. Ha megütöd egyikünket, akkor is előbb a korházba mész és csak utána börtönbe. Ráadásul az egyik gyönyörű kutyánk is valószínűleg meg fog harapni. Ha utcakövet vagy Molotov-koktélt dobsz egy rendőrre, vagy lőfegyvert emelsz rá, értesíteni fogjuk a családodat, hogy hol veheti át a maradványaidat, mert végezni fogunk veled. Akkor neked a végállomás a temető lesz. Velünk nem fogsz szórakozni!" 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
2
0
bagira004
2025. augusztus 26. 11:06
Brüsszelben is ezt mondják , vagy a farkukat behúzva csak a fosnak mondják . Kettő dolog . Ismerős Magyarországot lovalják (1956) a nyugati gőgös világnak a gesztenyék kikaparjuk , amúgy meg minden támogatást megvonnak . Brüsszelben egy se áll ki Magyarország mellett Ursula anyámasszony köténye mögé bújnak , mert minden bűnüket eltakarja. "magyar miniszterelnököt ma már sok tagállam követi." Brüsszelben egy se áll Magyarország mellé , hazug korrupt Ursulának bizalmat szavaztak . Kívülről mindent mondhatnak , de a lényeg hogy Brüsszelben ellenünk mit csinálnak .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!