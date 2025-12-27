Most fog Brüsszel arcára fagyni a mosoly: nemzetközi előrejelzés bizonyítja, hogy a magyar reálbérek kenterbe verik Európa nagyrészét

Kelet felzárkózik, Nyugat lemarad
A jelentés szerint Törökország 2026-ban is megőrizheti vezető pozícióját, ahol a reálbérek növekedése elérheti a 8,1 százalékot. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a török munkavállalók vásárlóereje továbbra is elmarad a korábbi szintektől, mivel az elmúlt években az infláció hosszú időn át gyorsabban nőtt, mint a bérek. Az ECA előrejelzése szerint a vizsgált 25 országban a medián reálbérnövekedés 2025-ben 1,4 százalék, 2026-ban pedig 1,7 százalék lehet. Románia esetében 2026-ban is csökkenés várható, míg minden más országban pozitív tartományban marad a növekedés.
A legjobban teljesítő országok közé sorolják Magyarország mellett Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát is.
A jelentés szerint a kelet-európai gazdaságok ismét felülteljesíthetik nyugat-európai társaikat, amit gyorsabb gazdasági növekedéssel és magasabb termelékenységgel indokolnak. Ezzel szemben több nagy nyugat-európai gazdaság, köztük Spanyolország és Hollandia, az európai átlag alatt maradhat a lassú termelékenységnövekedés, a szigorú költségvetési feltételek és a munkaadók óvatossága miatt.
Az Egyesült Királyság továbbra is a leggyengébben teljesítő nagy gazdaságok közé tartozik, bár 2026-ban ott is javulás várható a 2025-ös évhez képest.