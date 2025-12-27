Most fog Brüsszel arcára fagyni a mosoly: nemzetközi előrejelzés bizonyítja, hogy a magyar reálbérek kenterbe verik Európa nagyrészét

Európában 2025 után 2026-ban is tovább emelkedhetnek a reálbérek, vagyis a fizetések vásárlóereje, miközben Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, ahol a növekedés kiemelkedő lehet. Az Euronews összefoglalója szerint az euróövezetben a reálbérek nagyrészt már ledolgozták a 2022-es, magas inflációs időszak során elszenvedett visszaesést, és 2025 elejére közel kerültek a 2021 végén mért szinthez.

Magyarország a dobogón az európai rangsorban

A folyamat hátterében az áll, hogy a bérek az elmúlt időszakban gyorsabban emelkedtek, mint a fogyasztói árak, így a dolgozók fizetése egyre többet ér. Bár az olyan nemzetközi szervezetek, mint az OECD, még nem tették közzé a 2025-re vonatkozó összehasonlító bérjelentéseiket, a felmérések már most jól kirajzolják a várható trendeket.