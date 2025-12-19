Ft
átlagkereset központi statisztikai hivatal időszak prémium forint

Brutálisan nőttek a magyar fizetések: itt a hivatalos bizonyíték, mennyivel ér többet a pénzünk

2025. december 19. 14:46

A számok nem hazudnak: a reálbérek is kilőttek, köszönhetően a családi adókedvezményeknek és az anyák támogatásának – mutatjuk, pontosan mennyivel visznek haza többet a magyar dolgozók, mint egy évvel ezelőtt.

2025. december 19. 14:46
null

2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700, a nettó átlagkereset 482 400 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 10,0, a reálkereset pedig 5,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – jegyezte meg a KSH

A bruttó kereset mediánértéke 575 ezer, a nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot ért el, 9,4, illetve 10,3 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A prémium összege is nőtt

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 668 ezer forint volt októberben, ami 9 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 664 600, a költségvetésben 670 800, a nonprofit szektorban 693 ezer forintot tett ki, 8,2 és 11,5, illetve 9,7 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

Január-októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: 123rf.com

