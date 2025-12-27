Trump úgy megvágta Zelenszkij zsebpénzét, hogy a korrupt holdudvarnak már egy ezüstvécére is alig futja

Drámai mértékben, mintegy 45 milliárd dollárral csökkent az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás az elmúlt évben – derül ki a KárpátHír összefoglalójából, amely a ZN.UA ukrán hírportál elemzését ismerteti. A beszámoló szerint az Trump visszalépése nem csupán pénzügyi kérdés, hanem közvetlen hatással volt Ukrajna katonai képességeire, területi veszteségeire is.

A ZN.UA adatai szerint 2025 januárja és októbere között az Egyesült Államok tényleges hivatalos támogatása mindössze 0,5 milliárd eurót tett ki, szemben az előző év azonos időszakában folyósított 38,7 milliárd euróval.