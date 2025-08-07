Kezdhet kapaszkodni a brüsszeli elit: Orbán alapjaiban változtatta meg az Európai Unió gondolkodását

Nicolas Monti, a Bevándorlási és Demográfiai Kutatóközpont (OID) agytröszt igazgatója szerint 2015-ben Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a visegrádi országok indították el az Európai Unió liberális migrációs politikájával szembeni fordulatot – írja a Hungarian Conservative.

Monti kiemeli, hogy a magyar és lengyel álláspont mára Nyugat-Európában is általánossá vált, amit az olasz, holland és részben a német kormányok is visszhangoznak.

Szerinte az elmúlt évtizedben több mint 8 millió menedékkérő érkezett az EU-ba, és az európai migrációs vita immár minden politikai oldalt áthat.