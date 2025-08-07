Ft
Nicolas Monti Lengyelország Magyarország migráció Nyugat-Európa migráns jobboldal Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Kezdhet kapaszkodni a brüsszeli elit: Orbán alapjaiban változtatta meg az Európai Unió gondolkodását

2025. augusztus 07. 09:58

A magyar miniszterelnök álláspontja mára Nyugat-Európában is általánossá vált.

2025. augusztus 07. 09:58
null

Nicolas Monti, a Bevándorlási és Demográfiai Kutatóközpont (OID) agytröszt igazgatója szerint 2015-ben Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a visegrádi országok indították el az Európai Unió liberális migrációs politikájával szembeni fordulatot – írja a Hungarian Conservative.

Monti kiemeli, hogy a magyar és lengyel álláspont mára Nyugat-Európában is általánossá vált, amit az olasz, holland és részben a német kormányok is visszhangoznak.

Szerinte az elmúlt évtizedben több mint 8 millió menedékkérő érkezett az EU-ba, és az európai migrációs vita immár minden politikai oldalt áthat.

***

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

pipa89
2025. augusztus 07. 11:15
Ajánlom mindenki szíves figyelmébe Orbán Viktor LCI-interjúját (2025.06.08.)! Tökéletesen tetten érhető, hogy mi a különbség a magyar és a fékevesztett, kifordult, progresszív liberális politika között. Ég és föld a kettő. Ami 2015 óta Európában történik, az vérlázító! Hihetetlen, hogy ilyen súlyú következményekkel Soros, von der Pfeizer és társaik még mindig szabad lábon vannak.
kadhafi
2025. augusztus 07. 10:47
Szerinte az elmúlt évtizedben több mint 8 millió menedékkérő érkezett az EU-ba, és az európai migrációs vita immár minden politikai oldalt áthat. Ha a briteket is beleszámoljuk akkor ez a 8 millió bevándorló az Eu lakosságának 1,6%a. Mintha Magyarországra bejött volna 15.000 ember.
robertdenyiro
2025. augusztus 07. 10:34
Legyünk tárgyilagosak: hazudik a retkes libkányszar. Nem a "liberális migrációs politikája" meg "menedékkérők" a probléma. Annál sokkal súlyosabb: a retkes illegális söpredéketek és terrorista tesóitok vég nélküli betelepítése a gond. Ez az amit a mocskos libsevik EU folytat. Ez itt a probléma.
istvanpeter
2025. augusztus 07. 10:29
Nehéz elképzelni, hogy az EU csicskások ne látnák és érzékelnék, hogy a korlátlan migráció az európai fehér kultúra végét jelenti és a tömeggyilkos muszlimok az őslakosságot az utolsó szálig ki fogják irtani. Éppen ezért a kvázi illegális migráció szervezése és támogatása rendkívül súlyos bűncselekménynek számít, aminek sürgősen gátat kell szabni.
