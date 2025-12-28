Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
politikus nabu állami védelmi igazgatóság brüsszel nyomozás kijev ukrajna

Példátlan botrány Kijevben: lebuktak a korrupt ukrán politikusok, de az állami biztonsági szolgálat blokkolta a nyomozást

2025. december 28. 08:04

Olajozottan működő bűnszervezet a parlamentben: a korrupcióellenes kommandó rajtaütést tartott volna, ám az állami biztonsági szolgálat emberei fizikailag állták el az útjukat.

2025. december 28. 08:04
null

Az ukrán parlamenti képviselőket érintő vesztegetési ügyben tartott házkutatást az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU), ám a nyomozók szombaton akadályba ütköztek: az állami biztonsági szolgálat emberei elállták az útjukat – írta a Politico.

A NABU hivatalos tájékoztatása szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

az Állami Védelmi Igazgatóság munkatársai korlátozták a helyszínekhez való hozzáférést, ami a hatóság szerint törvénysértést jelent

– húzta alá a lap.

Mint írták, a konfliktus egy kiterjedt korrupciós nyomozás kellős közepén robbant ki. A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) szerint ugyanis 

lelepleztek egy olyan, szervezett bűnözői csoportot, amelynek hivatalban lévő parlamenti képviselők is tagjai.

A gyanú szerint a politikusok rendszeresen fogadtak el kenőpénzt azért cserébe, hogy bizonyos döntéseket megszavazzanak az ukrán parlamentben.

Bár a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az érintett képviselők nevét, annyit elárultak, hogy a hálózat „olajozottan” működött, és közvetítőkön keresztül juttatták el a kifizetéseket a döntéshozókhoz. Az ügyészek jelenleg több gyanús szavazást is vizsgálnak, és a házkutatások lezárulta utánra ígértek részletesebb tájékoztatást – ismertette a brüsszeli lap.

Feszültségek a kijevi hatalmi struktúrán belül

Hozzátették, a NABU munkájának akadályozása különösen kellemetlen lehet Kijev számára, mivel 

a nyugati partnerek ezt az intézményt tekintik az ukrán korrupcióellenes harc egyik legfontosabb bástyájának. 

Továbbá arra is felhívták a figyelmet, hogy az ilyen típusú belső hatalmi súrlódásokra fokozott figyelem hárul most, amikor Ukrajna az európai uniós integráció érdekében igyekszik bizonyítani elkötelezettségét a jogállami reformok mellett.

A nyomozás akadályozása rávilágít a kijevi hatalmi struktúrákon belüli, mélyebb feszültségekre is. Miközben a NABU független intézményként próbál fellépni a politikai elit korrupciós ügyeivel szemben, az Állami Védelmi Igazgatóság akciója arra utal, hogy bizonyos körök továbbra is igyekeznek védelmet nyújtani a befolyásos képviselőknek. Ez a fajta belső ellenállás nemcsak a nyomozás sikerét, hanem a nemzetközi segélyek folyósítását is veszélyezteti, hiszen a támogató országok szigorúan figyelik, Kijev betartja-e a jogállami kereteket – sorolta a Politico.

Elemzők szerint ez a mostani incidens vízválasztó lehet: 

ha a NABU-nak sikerül áttörnie a védelmi falakat és felelősségre vonni az érintett honatyákat, az komoly jelzés lenne Brüsszel felé. 

Ha viszont a nyomozást sikerül elszabotálni, az súlyosan erodálhatja a Majdan után végrehajtott reformok hitelességét. A tét tehát nem csupán néhány korrupt politikus sorsa, hanem Ukrajna intézményi reformjainak hosszú távú fenntarthatósága – húzta alá a lap.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2025. december 28. 08:21
Teljesen mindegy mi történik Ukrajnában. "Ukrajna a demokrácia és jogállamiság fellegvára" - Von der Leyen. Ha egy migráns a vonat elé lök, az a véletlen műve. Nyugat-Európában 12 millió migráns él. És csak egy lökött a vonat elé. Mindenki látja, érti, hogy ez nem általános jelenség. Na ugye.
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. december 28. 08:16
"Példátlan botrány Kijevben: lebuktak a korrupt ukrán politikusok, de az állami biztonsági szolgálat blokkolta a nyomozást" A zsidó Zelenszkijt a világ legjobb szolgálata védi! Ki lehetett az az idióta, ki a zsidóságot akarhatta lebuktatni Ukrajnában?! -nyilván elment a józan esze..! Vélem, hogy hamarosan kiderülhet az elkövetőről, az elkövetőkről, hogy megátalkodott antiszemiták! Sőt nácik, fasiszták! -mert ez a kötelező felfogás, sokat hoz a konyhára... -egyébként meg a tudati zsidó terrorizmus mintapéldánya!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!