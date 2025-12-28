Példátlan botrány Kijevben: lebuktak a korrupt ukrán politikusok, de az állami biztonsági szolgálat blokkolta a nyomozást

Hozzátették, a NABU munkájának akadályozása különösen kellemetlen lehet Kijev számára, mivel
a nyugati partnerek ezt az intézményt tekintik az ukrán korrupcióellenes harc egyik legfontosabb bástyájának.
Továbbá arra is felhívták a figyelmet, hogy az ilyen típusú belső hatalmi súrlódásokra fokozott figyelem hárul most, amikor Ukrajna az európai uniós integráció érdekében igyekszik bizonyítani elkötelezettségét a jogállami reformok mellett.
A nyomozás akadályozása rávilágít a kijevi hatalmi struktúrákon belüli, mélyebb feszültségekre is. Miközben a NABU független intézményként próbál fellépni a politikai elit korrupciós ügyeivel szemben, az Állami Védelmi Igazgatóság akciója arra utal, hogy bizonyos körök továbbra is igyekeznek védelmet nyújtani a befolyásos képviselőknek. Ez a fajta belső ellenállás nemcsak a nyomozás sikerét, hanem a nemzetközi segélyek folyósítását is veszélyezteti, hiszen a támogató országok szigorúan figyelik, Kijev betartja-e a jogállami kereteket – sorolta a Politico.
Elemzők szerint ez a mostani incidens vízválasztó lehet: