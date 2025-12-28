Példátlan botrány Kijevben: lebuktak a korrupt ukrán politikusok, de az állami biztonsági szolgálat blokkolta a nyomozást

Mint írták, a konfliktus egy kiterjedt korrupciós nyomozás kellős közepén robbant ki. A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) szerint ugyanis

lelepleztek egy olyan, szervezett bűnözői csoportot, amelynek hivatalban lévő parlamenti képviselők is tagjai.

A gyanú szerint a politikusok rendszeresen fogadtak el kenőpénzt azért cserébe, hogy bizonyos döntéseket megszavazzanak az ukrán parlamentben.

Bár a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az érintett képviselők nevét, annyit elárultak, hogy a hálózat „olajozottan” működött, és közvetítőkön keresztül juttatták el a kifizetéseket a döntéshozókhoz. Az ügyészek jelenleg több gyanús szavazást is vizsgálnak, és a házkutatások lezárulta utánra ígértek részletesebb tájékoztatást – ismertette a brüsszeli lap.

Feszültségek a kijevi hatalmi struktúrán belül