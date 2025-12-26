Kijöttek a sokkoló számok: a lengyelek sem hisznek Tuskék háborús riogatásának

A harmadik helyen az ország biztonsági helyzete szerepelt, ez a megkérdezettek 44,2 százalékánál keltett aggodalmat. Hasonló mértékű nyugtalanság tapasztalható a belpolitikai bizonytalanság és a politikai viták miatt is, amelyre a válaszadók 43,3 százaléka utalt.
Az infláció, a magas rezsiszámlák és az élelmiszerárak miatt a lengyelek 41,5 százaléka aggódik.
Viszonylag kevesen – 21,8 százalék – tartanak a munkahelyük vagy jövedelemforrásuk elvesztésétől. A klímaváltozás, illetve a szélsőséges időjárási jelenségek a válaszadók mindössze 7,9 százalékánál jelentenek aggodalmat.