Kijöttek a sokkoló számok: a lengyelek sem hisznek Tuskék háborús riogatásának

A legnagyobb aggodalmat az egészségügyi ellátás elérhetősége kelti a lengyelek körében a 2026-os évre vonatkozóan – derült ki a Wirtualna Polska hírportál által pénteken közzétett felmérésből.

A felmérést a hírportál megrendelésére a United Surveys by IBRiS nevű közvélemény-kutató végezte december 19. és 21. között, ezerfős mintán.