háború riogatás Lengyelország orosz-ukrán háború Donald Tusk

Kijöttek a sokkoló számok: a lengyelek sem hisznek Tuskék háborús riogatásának

2025. december 26. 18:47

Egy friss felmérés szerint egészen más problémák tartják őket lázban 2026 előtt.

2025. december 26. 18:47
null

A legnagyobb aggodalmat az egészségügyi ellátás elérhetősége kelti a lengyelek körében a 2026-os évre vonatkozóan – derült ki a Wirtualna Polska hírportál által pénteken közzétett felmérésből.

A felmérést a hírportál megrendelésére a United Surveys by IBRiS nevű közvélemény-kutató végezte december 19. és 21. között, ezerfős mintán.

A résztvevőket arról kérdezték, mi miatt aggódnak leginkább a jövőt illetően. A megkérdezettek több lehetőség közül legfeljebb hármat választhattak.

A legtöbben – 47,5 százalék – az egészségügyi ellátás elérhetőségével összefüggő problémákat jelölték meg. A második legnyugtalanítóbb tényező a lengyelek számára a saját vagy egy hozzátartozójuk egészségügyi állapota volt, ezt a válaszadók 45,3 százaléka említette.

A harmadik helyen az ország biztonsági helyzete szerepelt, ez a megkérdezettek 44,2 százalékánál keltett aggodalmat. Hasonló mértékű nyugtalanság tapasztalható a belpolitikai bizonytalanság és a politikai viták miatt is, amelyre a válaszadók 43,3 százaléka utalt.

Az infláció, a magas rezsiszámlák és az élelmiszerárak miatt a lengyelek 41,5 százaléka aggódik.

Viszonylag kevesen – 21,8 százalék – tartanak a munkahelyük vagy jövedelemforrásuk elvesztésétől. A klímaváltozás, illetve a szélsőséges időjárási jelenségek a válaszadók mindössze 7,9 százalékánál jelentenek aggodalmat.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Artur Reszko

"...a lengyelek sem hisznek Tuskék háborús riogatásának." A félrevezetett polákok is kezdenek felébredni? Persze nem is olyan nagy meglepetés: a szavazóik többsége soha nem szavazott a Tuskóra. Pártok közötti manipulációk révén lett miniszterelnök.
