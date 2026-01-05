Brüsszelnek nem tetszett egy svájci elemző kommentárja: szankciókkal sújtották

Jacques Baud az elmúlt hónapokban a második svájci állampolgár, akit orosz propagandatevékenységekkel kapcsolatos szankciókkal sújtottak, miután áprilisban a svájci-kameruni Nathalie Yambot kitiltották az EU-ból – számolt be az Euronews.

Baud, a svájci hadsereg volt ezredese és stratégiai elemző, aki rendszeresen szerepelt szakértőként televíziós és rádiós műsorokban.

Baud Belgiumban él, viszont a szankciók miatt tilos elhagynia az országot, számláit befagyasztották, és nem folytathat gazdasági tevékenységet sem az EU-n belül, de még a lakbérét sem fizetheti. Aki pedig segít neki, az is bűncselekményt követ el – számolt be Roger Köppel, a Die Weltwoche főszerkesztője a Welt oldalán.