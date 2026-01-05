Ft
Brüsszel Svájc szólásszabadság

Brüsszelnek nem tetszett egy svájci elemző kommentárja: szankciókkal sújtották

2026. január 05. 10:25

Az esetre Roger Köppel a Die Weltwoche főszerkesztője hívta fel a figyelmet a Welt oldalán. A publicista szerint még a hidegháború alatt sem volt példa arra, hogy egy moszkovita beállítottságú szakértőt, vagy aktivistát szanckionáljanak.

2026. január 05. 10:25
null

Jacques Baud az elmúlt hónapokban a második svájci állampolgár, akit orosz propagandatevékenységekkel kapcsolatos szankciókkal sújtottak, miután áprilisban a svájci-kameruni Nathalie Yambot kitiltották az EU-ból – számolt be az Euronews. 

Baud, a svájci hadsereg volt ezredese és stratégiai elemző, aki rendszeresen szerepelt szakértőként televíziós és rádiós műsorokban. 

Baud Belgiumban él, viszont a szankciók miatt tilos elhagynia az országot, számláit befagyasztották, és nem folytathat gazdasági tevékenységet sem az EU-n belül, de még a lakbérét sem fizetheti. Aki pedig segít neki, az is bűncselekményt követ el – számolt be Roger Köppel, a Die Weltwoche főszerkesztője a Welt oldalán. 

A médiavállalkozó szerint felháborító, hogy a véleménye miatt üldöznek egy svájci férfit. 

„Brüsszel nem azzal vádolja ezt az embert, Jacques Baudet, hogy a Kreml által fizetett zsoldos vagy kém lenne, vagy hogy katonai műveletekben, szabotázsokban vagy más hírszerzési tevékenységekben venne részt Oroszország számára. Nem, az EU által ellene emelt súlyos vád, amely szankciókat indokol, a „orosz propaganda” és „összeesküvés-elméletek” terjesztése” – írta a médiavállalkozó.

A szerző szerint ezzel az EU sérti a szólásszabadságot. 

„Baud nem sértett meg semmilyen törvényt, nem szegett meg semmilyen szabályt, és még ha az a vád, hogy „orosz propagandát” terjesztett, igaz is lenne – ami biztosan nem az –, az sem minősülne bűncselekménynek, és egyetlen, magát demokratikusnak és a jogállamiság elveinek megfelelőnek nevező politikai szerv sem szabhatna ki rá szankciókat emiatt, méghozzá botrányos módon, jogi meghallgatás nélkül. 

A szabad társadalmak nem tiltják a „hamis” véleményeket. Csak cáfolják őket” – fejtette ki Köppel, aki megjegyezte: még a hidegháború éveiben sem tiltották be a szovjet lapokat a nyugat-európai országokban. 

„Senki sem álmodott volna arról, hogy letartóztassanak vagy szankcionáljanak egy baloldali kommentátort azért, mert terjesztette Moszkva álláspontját.

Nyilvánvaló volt, hogy a Nyugat európai része még mindig hitt saját ítélőképességének, saját információinak és saját szólásszabadság-kultúrájának felsőbbrendűségében. Nem volt szükség más hangok elnyomására, mert meg voltak győződve a jobb érvek erejéről” – írta Roger Köppel. 

Nyitókép: RTS/screenshot

Nemzetközi SAJTÓSZKANDER Orbán Viktorral: ÉLŐ közvetítés és elemzés a Mandineren!

 

B_kanya
2026. január 05. 11:48
"JoseB_kanya 2026. január 05. 11:16 Pont nulla eszük van. Nehéz ezt megemészteni a nép jobbik felének." A tavaszi kétharmad jót tesz az emésztésnek.
B_kanya
2026. január 05. 11:47
"elcapo-2 2026. január 05. 11:17 Az eu-s komisszárok figyelmébe! George Orwell : 1984" Olvasták, csak azt hitték, az a működési szabályzat.
survivor
2026. január 05. 11:45
A Szent Inkvizició mikor jön ?
hegyaljai-2
2026. január 05. 11:43
Bizonyára lehet korlátozó intézkedéseket hozni, de az ilyesmi a vádhatóság területe, amit a bíróság ítélettel jóváhagy, vagy megszüntet. Jogállami hatáskör megosztás, és "a fékek és ellensúlyok" rendszerének elemei nem jönnek át a hírből. Csak nem azért, mert az egész eljárás jogtalan?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.