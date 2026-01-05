Ft
Zelenszkij foghatja a fejét: Ukrajna még sohasem függött annyira Magyarországtól, mint most

2026. január 05. 10:44

Az importált földgáz csaknem felét Magyarországról szerzik be az ukránok, akik küzdenek a hazai kitermelés visszaesésével és az alacsony készletekkel.

2026. január 05. 10:44
null

Ukrajna 2025-ben ötéves rekordot döntött, 6,47 milliárd köbméter földgázt importált, főként Magyarországról (2,94 milliárd köbméter – 45,5 százalék), valamint Lengyelországból és Szlovákiából – írja az Unian.

Az elemzők szerint

Ukrajna 2026-ban sem tud lemondani az importgázról, a tényleges mennyiség a háború alakulásától függ majd.

A növekvő behozatal oka az orosz támadások miatt visszaesett hazai kitermelés és az alacsony készletek. 

Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

rasputin
2026. január 05. 11:53
crydog 2026. január 05. 11:30 Aha. Fizetnek is érte a hohol gazemberek, vagy ez is puszira megy mint minden? Ezektől simán kitelik hogy Kijevet magyar gázzal tartják életben, a Felvidéket meg hagyják megfagyni. Merre is van Felvidék te ócska narancsbolsevik?
Válasz erre
0
2
rasputin
2026. január 05. 11:52
Ukrajna 2025-ben ötéves rekordot döntött, 6,47 milliárd köbméter földgázt importált, főként Magyarországról (2,94 milliárd köbméter – 45,5 százalék), valamint Lengyelországból és Szlovákiából – írja az Unian. Tegye fel a kezét aki elhiszi, hogy Magyarország ingyen és bérmentve bármit ad Ukrajnának.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. január 05. 11:52
Jajj, ezek a Hutuk, nem látnak az orrukig se. :)))))))))))))
Válasz erre
1
0
taminol
2026. január 05. 11:42
Fizetnek érte?
Válasz erre
0
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!