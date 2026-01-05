Zelenszkij foghatja a fejét: Ukrajna még sohasem függött annyira Magyarországtól, mint most

Hoppá: az ukránok szerint Zelenszkij és Von der Leyen már csak Magyar Péterben bízhat
Ez Kijev és Brüsszel mesterterve.
Az importált földgáz csaknem felét Magyarországról szerzik be az ukránok, akik küzdenek a hazai kitermelés visszaesésével és az alacsony készletekkel.
Ukrajna 2025-ben ötéves rekordot döntött, 6,47 milliárd köbméter földgázt importált, főként Magyarországról (2,94 milliárd köbméter – 45,5 százalék), valamint Lengyelországból és Szlovákiából – írja az Unian.
Az elemzők szerint
Ukrajna 2026-ban sem tud lemondani az importgázról, a tényleges mennyiség a háború alakulásától függ majd.
A növekvő behozatal oka az orosz támadások miatt visszaesett hazai kitermelés és az alacsony készletek.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez Kijev és Brüsszel mesterterve.
Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.