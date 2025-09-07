Orbán nem marad egyedül, Európában ismét a józan ész politikája győz – vezető osztrák politikus a Mandinernek!

Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományfőnök-helyettese az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusa szeptember 3-án délelőtt Budapesten találkozott Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel, akivel a két ország közötti együttműködés további elmélyítéséről beszélgettek.

„A találkozó nagyon barátságos hangulatban telt, és ismét megbizonyosodtam arról, mennyire fontos a partneri együttműködés Ausztria és Magyarország között, amely nemcsak kulturális és történelmi okokból jött létre, hanem – különösen az utóbbi időben – közös értékeink védelmében” – nyilatkozta Landbauer a lapunknak adott exkluzív interjúban, közvetlenül a találkozó után.

Az FPÖ politikusával az Európát sújtó illegális migrációról, az LMBTQ+-ideológia térnyerése ellen folytatott küzdelemről, a családpolitika fontosságáról, valamint a Patrióták Európáért európai parlamenti párt jövőjéről beszélgettünk.

Budapest utcáin sétálva megállapíthatjuk: a magyar migrációs politika sikeres

Kedden este érkezett Budapestre. Hogy érzi itt magát, mi a benyomása a városról?

Gyönyörű, sajnos már régen nem jártam itt, de Budapest nem véletlenül kapta a „Duna gyöngyszeme” ragadványnevet. Jó látni, hogy az utcák tiszták, szépek, és magyar emberek laknak itt. Sajnos Ausztriában – sok más európai országhoz hasonlóan – már nem magától értetődő, hogy a városok utcáin osztrák emberek sétálgatnak. A magyar politika egyik legnagyobb sikere, hogy odafigyelnek arra, hogy megőrizzék a saját életmódjukat és kultúrájukat, és amint látható, sikerül is nekik. Bár Budapest nincs messze, mégis ritkán utazom ide, de ez a mostani látogatás eszembe juttatta, hogy gyakrabban kéne jönnöm.

A Navracsics Tiborral folytatott megbeszélés után Facebook-oldalán azt írta: Magyarország példakép Ausztria számára a migrációspolitika és a családpolitika terén is. Ezzel mire utalt pontosan?

Elég csak a számokat megnézni, és összehasonlítani a két ország menekültügyi adatait. Míg Ausztria az elmúlt években évente több mint 100 ezer menedékjogi kérelmet fogadott el, Magyarországon az idei év első felében mindössze negyvennyolc ilyen kérelem volt. Nem 48 ezer, hanem negyvennyolc! És ez a különbség, mint már említettem, a két ország utcaképén is látszik. Ausztria 2015 óta körülbelül félmillió menedékkérőt fogadott be, és ez a kis ország megérezte a migráció negatív hatásait, mind a közbiztonság, mind az egészségügy, mind az oktatás terén. A magyar kormány – élén Orbán Viktorral – a kezdetektől egy teljesen más politikát folytat: védi a határait, és elérte, hogy a migránsok ne akarjanak oda menni.

Sokan Európában most eszmélnek, hogy milyen következményei lettek az illegális migrációnak. A jelenlegi osztrák kormány hogyan áll ehhez a kérdéshez?

A jelenleg regnáló osztrák kormányt tulajdonképp úgy lehetne leírni, hogy „összefogott mindenki az FPÖ ellen”. A kezdetektől fogva az a legfőbb céljuk, hogy az FPÖ-t hátráltassák. Migrációs kérdésben viszont semmi nem változott az eddigiekhez képest. Továbbra is rengetegen érkeznek az országba, nincs következetes kitoloncolási politika, és a menedékjog iránti kérelmek benyújtásának rendszerében sem történt változás. És emiatt sajnos nemhogy nem javul, de tovább romlik a helyzet Ausztriában.

Tartományfőnök-helyettesként nincs lehetősége – akár lokális szinten – változtatni a jelenlegi helyzeten?

Az osztrák szövetségi tartományoknak van egyfajta mozgásterük ezekben a kérdésekben, így valamilyen szinten van lehetőségünk javítani a helyzeten. És ezt ki is használjuk.

Jelenleg az országban Alsó-Ausztriában van érvényben a legszigorúbb menekültügyi rendszer.

Például elintéztük, hogy a menedékkérők a pénzbeli ellátás helyett élelmiszerből, és az alapvető szükségleteiket kielégítő eszközökből álló csomagot kapjanak, így nem tudnak például alkoholt, vagy dohánytermékeket vásárolni. Továbbá gondoskodtunk arról is, hogy akik megsértik a fegyvertilalmat, azoktól rögtön megvonják a támogatást. És most, szeptember 1-jétől léptettük életbe azt a szabályt, hogy a menekülteknek havonta egyszer személyesen jelentkezniük kell, és bizonyítani, hogy valóban ott tartózkodnak, ahol mondják, nem pedig épp hazautaztak abba az országba, ahonnan állítólag elmenekültek. Sajnos erre is van bőven példa. Tehát az egyes tartományoknak van egy bizonyos mozgásterük, de a problémát csak szövetségi szinten lehetne teljesen orvosolni.

Több európai országban is panaszkodnak a tíz éve tartó migrációs hullám következményeire. Van-e még visszaút Európa számára, vagy az eddig túlzott migránsbarát politikát folytató országok sorsa megpecsételődött?

Természetesen van visszaút, de ehhez bátorságra és akaratra van szükség, hogy az ember meghozza a helyes politikai döntést. Jelenleg többnyire az akarat hiányzik. Sok európai kormány – beleértve az osztrák szövetségi kormányt is – nem akar változtatni. Ha viszont folytatják ezt a politikát, akkor nem fog javulni a helyzet. Azokban az országokban, amelyek Ausztriához hasonló nehézségekkel küzdenek, gondoskodni kell azok kitoloncolásáról, akiknek nincs tartózkodási engedélyük, és már nem kaphatnak menedékjogot. Ausztriában például ez lenne a következő helyes lépés, azután, hogy gondoskodnak arról, hogy ne legyen több menedékkérelem. Ha ezeket a lépéseket betartaná a kormány, meg lehetne oldani a helyzetet, és pozitív változás állhatna be a társadalomban.

A Patrióták egyre több országban fognak kormányra kerülni

Lehet, hogy sokan azért sem merik ezt az utat választani, mert Magyarország, amely bele mert állni ebbe a kérdésbe, sokszor úgy tűnik, egyedül van az unióban?

Csodálom Orbán Viktort a kitartásáért, mert valóban gyakran egyedül van ebben a küzdelemben, de már nem sokáig lesz így. A Patrióták Európa-szerte egyre erősebbek, sőt, sok országban már a legnépszerűbb politikai erőnek számítanak. Látjuk, hogy Ausztriában az FPÖ kapta a legtöbb szavazatot, ahogy Franciaországban is a Nemzeti Tömörülés a legerősebb párt. Szinte minden európai országban erősödnek a hazafias erők. Ez legutóbb Lengyelországban bizonyosodott ez be az elnökválasztáson, de Olaszországban is erős és fontos szövetségeseink vannak. Csehországban hamarosan választások lesznek, és ott is Patrióta választási győzelem várható. A pártok erősödésével a szövetség is egyre erősödik, és egyre inkább ki tud majd állni az értékei mellett.

Sokszor mondják azt ránk, Patriótákra, hogy „rossz európaiak” vagyunk. De ennek pont az ellenkezője igaz. Meggyőződéssel mondhatom, hogy mi vagyunk a legjobb európaiak, mert mi a nemzetek Európájáért, a népek Európájáért küzdünk.

Akkor a Patriótáké a jövő?

A hazafias erők ilyen mértékű térnyerése Európában korábban évtizedeken át elképzelhetetlennek tűnt. Ausztriában tovább erősödünk, és abszolút többséget fogunk szerezni. Franciaországban, Csehországban, majd sok másik európai országban a Patrióták választást fognak nyerni. És ha mindez megvalósult, közösen tudunk majd gondoskodni arról, hogy Európa megmeneküljön, megőrizze szabadságát, szuverenitását, identitását és kultúráját. Európában ismét a józan ész politikája fog érvényesülni. Sok időbe fog telni, talán még néhány év, de sikerülni fog, erről teljes mértékig meg vagyok győződve.

Nem fél attól, hogy ha választást nyernek, a többi konzervatív pártra is az várhat Brüsszelben, mint Magyarországra? Vagy megpróbálják ellehetetleníteni, hogy kormányra kerüljenek, ahogy arra már láthatóan irányulnak kísérletek a francia Nemzeti Tömörülés, vagy a német AfD esetében is?

Természetesen fennáll ennek a lehetősége, ezért is fontos, hogy beleálljunk ebbe a harcba, mert Brüsszelben jelenleg megpróbálják centralizálni a hatalmat, amivel veszélybe sodorják a demokráciát. Láthatjuk, hogy Brüsszel egyre több hatáskört és hatalmat akar átvenni a nemzetállamoktól. A demokratikusan megválasztott struktúrákat központosított, de facto Brüsszelben létrehozott struktúrákra akarják cserélni. Tehát a harc nem csak azért folyik, hogy megőrizzük a demokráciát Magyarországon vagy Ausztriában, hanem egész Európa a tét. És éppen erre jött létre a Patrióták szövetsége, ahol szinte minden európai országból vannak hasonlóan gondolkodó emberek, akik egyetértenek ezzel. És ezt csak közösen tudjuk megvalósítani.

Szükség van minél több államra és politikusra, akik szembe mernek menni Brüsszellel. És Magyarország erre egy csodálatos példa.

Láthatjuk a számtalan szerződésszegési eljárást, amelyet Magyarország ellen indítottak, csak azért, mert Brüsszelnek nem tetszik Budapest politikája.

Ez egyetlen állam számára végtelenül megterhelő, és rengeteg erőfeszítést igényel. De ha már nem egy állam gondolkodik így és folytat ilyen politikát, hanem három, öt, tíz, tizenöt, akkor már a brüsszeli fősodor is más irányt vesz. Ezért olyan fontos, hogy mindannyian támogassuk egymást, hogy együtt erősebbek és többen legyünk.

Az osztrák politikus Magyarország családbarát politikáját méltatta

A Navracsics Tiborral folytatott beszélgetés harmadik fő témája a családpolitika volt, amivel kapcsolatban szintén dicsérte a magyar kormányt. Miért gondolja úgy, hogy a magyar út követendő példa Ausztria számára?

Azt látom, hogy a migrációs politikához hasonlóan Magyarország családpolitikája is sikeres. Itt odafigyelnek a családokra, és úgy definiálják a családot, ahogy mi is: azaz a férfi, a nő és a gyerek, vagy gyerekek közösségeként. Különös hangsúlyt fektetnek a többgyerekes családok támogatásra, és látszik, hogy a magyar kormány valóban családbarát politikát folytat. Ezt mutatja például a többgyerekes családok adókedvezménye. A kormány ezekkel az intézkedésekkel azt kommunikálja, látják, mit jelent családot alapítani, gyerekeket nevelni. És ezeknek a családoknak megfelelő helyet és megbecsülést biztosítanak a társadalomban.

Számomra teljesen egyértelmű, hogy a család apából, anyából és a gyerekekből áll, és nem 72 különféle nemből, ami lassan kezd teljesen normálissá válni a nyugati világban. Sajnos már Ausztriát is elérte ez az őrület, és ott tartunk, hogy Bécsben Drag Queenek tartanak felolvasást az iskolákban a gyerekeknek.

Úgyhogy nagyon hálás vagyok a magyar kormánynak, amiért felismerték a problémát, és komolyan foglalkoznak a családvédelemmel, és mindenekelőtt a gyermekek védelmével.

Kifejezetten örülök, hogy egy kormány ezt az álláspontot képviseli, szemben azzal a közömbös politikával, amely szerint az ember kiválaszthatja a nemét attól függően, hogy éppen hogyan érzi magát. Nagyon jó látni, hogy ez Magyarországon még mindig működik.

Nyitókép: Udo Landbauer sajtó