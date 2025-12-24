Ft
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin Lakatos Márk Ausztria trump orbán viktor

Tovább dagad a Lakatos Márk-botrány, Ausztriában mondtak ítéletet Magyarországról, Trump miatt bezuhant az orosz olajár

2025. december 24. 07:37

Eközben a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra.

2025. december 24. 07:37
null

Ausztriában mondtak ítéletet Magyarországról

Vlagyimir Putyin orosz elnök éves sajtótájékoztatóján magabiztosan mutatta be rendszerének stabilitását, ami Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Robert Fico szlovák kormányfőnek is erőt adhat – állapította meg a magyar kormánnyal egy cseppet sem szimpatizáló Der Standard. 

Az osztrák lap kiemeli, hogy Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – nem vesz részt az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós EU-hitel finanszírozásában, amit a szerző az ukránokkal szembeni szolidaritás súlyos megsértésének tart. A szerző szerint ez tovább mélyíti az EU megosztottságát, miközben Putyin célja éppen a közösség gyengítése.

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Ekkor jöhet a Trump–Putyin csúcs Budapesten!

A Moszkovszkij Komszomolec arról ír, hogy az ősszel meghiúsult amerikai–orosz csúcstalálkozót 2026 februárjában pótolhatják be a magyar fővárosban. Ruszlan Bortnyik, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója fogalmazta meg a prognózist a Politeka YouTube-csatornán. A politológus szerint 

50 százalék az esélye annak, hogy Putyin és Trump februárban a magyar fővárosban találkozik.

Szerinte ekkor Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra látogathat, ugyanis a tervek szerint a Paks II Atomerőmű esetében 2026. február 5-én történik meg az első betonöntés. Az igazgató úgy véli, ekkor a legmagasabb annak a valószínűsége, hogy Donald Trump amerikai elnök is ugyanekkor Budapestre érkezik. 

Tovább dagad a Lakatos Márk-botrány

Letartóztatta a bíróság azt a férfit, akit a sajtóban Lakatos Márk-botrányával hoztak összefüggésbe, számolt be a hírről a Magyar Nemzet. V. Ferencet Hollandiában fogták el, majd pénteken hozták Magyarországra. 

A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják.

Az ügyészség indítványára harminc napra letartóztatta a nyomozási bíró azt a külföldön keresett férfit, akinek neve a Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel – derült ki a Fővárosi Főügyészség lapnak küldött válaszából. A végzés nem végleges, mert a védelem fellebbezett.

A Tisza vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

A 2025-ös év második félévre elfogyott a lendület a Tisza Párt háza táján. Ebben a helyzetben a pártnak muszáj előállnia új retorikával, ha már program és jelölt szinten nem működik a kommunikáció. Magyar Péter egy, a korábbi baloldali elit által használt stílusra állt át remélve, hogy ez majd kihúzza a pártot a gödörből. Ez azonban – ahogy korábbi választások megmutatták – egy kétélű fegyver és sikere nagyon limitált. A részleteket a Mestertervben vitattuk meg.

Trump miatt bezuhant az orosz olajár

A Világgazdaság arról ír, hogy történelmi mélypontra süllyedt az orosz olaj ára, miután az amerikai szankciók hatására hatalmas árengedményekkel lehet csak eladni az Ural nyersolajat. A Kreml ugyan átmeneti visszapattanásban bízik, de a költségvetési kockázat egyre nyilvánvalóbb. 

Mint kiderült, az Ural hordónként már csak 34 dollár körül mozog, miközben a nemzetközi áraktól való lemaradás drámai méreteket ölt. 

Az Egyesült Államok szankciói nem állították le az exportot, de egyre jobban szorítják Moszkva pénzügyi mozgásterét.

Nyitókép: képernyőkép / magyarjelen.hu

