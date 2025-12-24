Tovább dagad a Lakatos Márk-botrány, Ausztriában mondtak ítéletet Magyarországról, Trump miatt bezuhant az orosz olajár

Ausztriában mondtak ítéletet Magyarországról: két másik országgal sikerült vérig sértenünk Ukrajnát
A Der Standard szerint most már dörzsölheti a tenyerét Putyin.
Eközben a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra.
Vlagyimir Putyin orosz elnök éves sajtótájékoztatóján magabiztosan mutatta be rendszerének stabilitását, ami Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Robert Fico szlovák kormányfőnek is erőt adhat – állapította meg a magyar kormánnyal egy cseppet sem szimpatizáló Der Standard.
Az osztrák lap kiemeli, hogy Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – nem vesz részt az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós EU-hitel finanszírozásában, amit a szerző az ukránokkal szembeni szolidaritás súlyos megsértésének tart. A szerző szerint ez tovább mélyíti az EU megosztottságát, miközben Putyin célja éppen a közösség gyengítése.
A Moszkovszkij Komszomolec arról ír, hogy az ősszel meghiúsult amerikai–orosz csúcstalálkozót 2026 februárjában pótolhatják be a magyar fővárosban. Ruszlan Bortnyik, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója fogalmazta meg a prognózist a Politeka YouTube-csatornán. A politológus szerint
50 százalék az esélye annak, hogy Putyin és Trump februárban a magyar fővárosban találkozik.
Szerinte ekkor Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra látogathat, ugyanis a tervek szerint a Paks II Atomerőmű esetében 2026. február 5-én történik meg az első betonöntés. Az igazgató úgy véli, ekkor a legmagasabb annak a valószínűsége, hogy Donald Trump amerikai elnök is ugyanekkor Budapestre érkezik.
Letartóztatta a bíróság azt a férfit, akit a sajtóban Lakatos Márk-botrányával hoztak összefüggésbe, számolt be a hírről a Magyar Nemzet. V. Ferencet Hollandiában fogták el, majd pénteken hozták Magyarországra.
A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják.
Az ügyészség indítványára harminc napra letartóztatta a nyomozási bíró azt a külföldön keresett férfit, akinek neve a Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel – derült ki a Fővárosi Főügyészség lapnak küldött válaszából. A végzés nem végleges, mert a védelem fellebbezett.
A 2025-ös év második félévre elfogyott a lendület a Tisza Párt háza táján. Ebben a helyzetben a pártnak muszáj előállnia új retorikával, ha már program és jelölt szinten nem működik a kommunikáció. Magyar Péter egy, a korábbi baloldali elit által használt stílusra állt át remélve, hogy ez majd kihúzza a pártot a gödörből. Ez azonban – ahogy korábbi választások megmutatták – egy kétélű fegyver és sikere nagyon limitált. A részleteket a Mestertervben vitattuk meg.
A Világgazdaság arról ír, hogy történelmi mélypontra süllyedt az orosz olaj ára, miután az amerikai szankciók hatására hatalmas árengedményekkel lehet csak eladni az Ural nyersolajat. A Kreml ugyan átmeneti visszapattanásban bízik, de a költségvetési kockázat egyre nyilvánvalóbb.
Mint kiderült, az Ural hordónként már csak 34 dollár körül mozog, miközben a nemzetközi áraktól való lemaradás drámai méreteket ölt.
Az Egyesült Államok szankciói nem állították le az exportot, de egyre jobban szorítják Moszkva pénzügyi mozgásterét.
