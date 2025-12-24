Mint akinek a tyúkszemére léptek: erőlködik az EU, miután Trumpék szankcionáltak egy brüsszeli bürokratát

Ezt nem látták jönni: mutatjuk, ki az első brüsszeli vezető, aki amerikai szankciót kapott a nyakába
Nagyon más a szankciók fekvése a Trump-kormány alatt.
Az amerikaiak egyébként éppen karácsony előtt szankcionáltak öt európait.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szankcionálja az Amerikai Egyesült Államok Thierry Breton francia politikust, aki Ursula von der Leyen első Európai Bizottságában belső piacért felelős biztosként dolgozott – közölte az X-en Sarah B. Rogers amerikai külügyi államtitkár.
A szankció közvetlen indoka az, hogy Breton a DSA-ra hivatkozva fenyegette meg Elon Muskot Donald Trump elnökkel folytatott online beszélgetése előtt az amerikai elnökválasztási kampányban.
Az Európai-Unió hivatalos közleményt adott ki az esettel kapcsolatban: „Az Európai Bizottság határozottan elítéli az Egyesült Államok döntését, amely szerint beutazási korlátozásokat vezetnek be öt európai személy ellen, köztük Thierry Breton volt európai biztossal szemben. A véleménynyilvánítás szabadsága alapvető jog Európában, és az Egyesült Államokkal közösen vallott alapérték az egész demokratikus világban” – írják a közleményben.
Hozzátettek:
Az Európai Unió nyitott, szabályalapú egységes piac, amely szuverén joggal rendelkezik a gazdasági tevékenységek szabályozására demokratikus értékeivel és nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban.”
Digitális szabályozásaink biztonságos, tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak minden vállalat számára, méltányos és megkülönböztetésmentes alkalmazás mellett – hangsúlyozták.
A közleményben kiemelték, hogy tájékoztatást kértek az amerikai hatóságoktól, és továbbra is egyeztetéseket folytatnak velük.
„Szükség esetén gyorsan és határozottan fogunk reagálni annak érdekében, hogy megvédjük szabályozási autonómiánkat az indokolatlan intézkedésekkel szemben” – tették hozzá végül.
