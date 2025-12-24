Mostanra pedig a finn miniszterelnök teljesen meg van győződve róla, hogy Putyin támadást fog indítani a balti államok ellen, amint véget ér az ukrajnai háború,

ezért gyakorlatilag kétségbeesetten küzd azért, hogy Európa minél tovább pénzelje Kijev háborúját. Petteri Orpo miniszterelnök a decemberi EU-csúcs előtt újságírói kérdésekre válaszolva arról beszélt, bele sem akar gondolni, mi lesz, ha nem sikerül legyőzni Belgium ellenállását, és a befagyasztott orosz vagyonból nem tudják tovább finanszírozni Ukrajna háborúját. Szerinte ugyanis Finnország talpon maradása szempontjából létszükség kérdése, hogy Ukrajna minél tovább kitartson, mert Kijev után a balti államok következnek.

Hangsúlyozta, az ukrajnai háborút követő 3-5 évben számít az Oroszországgal szembeni konfliktusra, amihez már most pénzügyi támogatást követel Brüsszeltől, mivel az Oroszországgal határos országok lesznek a leginkább kitéve a támadás veszélyeinek.

Mindeközben Magyarországon töretlenül zajlanak a háborúellenes gyűlések

A magyar kormány már a háború kitörése óta a béke oldalán áll, és a kormány – más európai országok vezetőivel ellentétben – továbbra is kategorikusan elutasítja, hogy Magyarország belesodródjon a fegyveres konfliktusba.

Az év utolsó harmadában országjáró körútra indultak az úgynevezett háborúellenes gyűlések, ahol Orbán Viktor és a Fidesz politikusai közéleti szereplőkkel közösen vitatják meg a háború elkerülésének fontosságát, és azt, hogy ezt Magyarország hogyan valósíthatja meg a gyakorlatban.

A miniszterelnök az elmúlt hónapok gyűlésein többször is elmondta, amit a cikkben összegyűjtött hírek is alátámasztanak, hogy Európában már a háborúra készülnek Oroszország ellen, és ebből nem is csinálnak titkot. Figyelmeztetett, olyan gazdasági és hatalmi érdekek működnek a háttérben, amelyek érdekében áll Európa összecsapása Oroszországgal, elég csak például a fegyverkereskedelemre gondolni. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy

Brüsszel a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának történő átadásával gyakorlatilag hadat üzen Moszkvának,

megkerülve azokat a tagállamokat, amelyek nem támogatják egy újabb fegyveres konfliktus kirobbanását, sem az ukrajnai háború folytatását.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

