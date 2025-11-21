Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország Oroszország Mihail Misusztyin Orbán Viktor Európai Unió miniszterelnök

Orbán Viktornak igaza volt: Oroszország már készül a válaszcsapásra az Európai Unió döntése miatt

2025. november 21. 09:44

Az orosz miniszterelnök megkapta feladatként, hogy a Központi Bankkal közösen készítsen elő intézkedési tervet az EU esetleges orosz vagyonelkobzására válaszul.

2025. november 21. 09:44
null

Az orosz Állami Duma felszólította Mihail Misusztyin miniszterelnököt, hogy a Központi Bankkal közösen készítsen elő intézkedési tervet az EU esetleges orosz vagyonelkobzására válaszul – írja az RT.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban figyelmeztette Brüsszelt az orosz eszközök felhasználásának lehetséges következményeire.

A cikk hangsúlyozza, hogy Oroszország jogi lépésekkel és kártérítési igényekkel reagálna bármilyen ilyen irányú uniós döntésre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Orosz elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. november 21. 10:58
remélem, hogy a főni Putyintól is kap mentességet
Válasz erre
3
0
borsos-2
2025. november 21. 10:30
Valószínű, hogy 2014 óta az oroszok nem több pénzt tartottak Európában, mint amennyi nálunk Európai befektetésként ott volt. Úgyhogy nagyot nem kockáztattak. Ha elveszik ezt, nem adják vissza azt.
Válasz erre
9
0
red-bullshit
2025. november 21. 09:49
Megint igaza lett.
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!