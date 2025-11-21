Orbán Viktornak igaza volt: Oroszország már készül a válaszcsapásra az Európai Unió döntése miatt

Az orosz Állami Duma felszólította Mihail Misusztyin miniszterelnököt, hogy a Központi Bankkal közösen készítsen elő intézkedési tervet az EU esetleges orosz vagyonelkobzására válaszul – írja az RT.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban figyelmeztette Brüsszelt az orosz eszközök felhasználásának lehetséges következményeire.

A cikk hangsúlyozza, hogy Oroszország jogi lépésekkel és kártérítési igényekkel reagálna bármilyen ilyen irányú uniós döntésre.