10. 27.
hétfő
Magyarország Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Politico Orbán Viktor

Váratlan helyről kapott szövetségeseket Magyarország – Von der Leyennek nincs más választása, marad a B-terv

2025. október 27. 09:24

Orbán Viktor mellett a szlovák, a német és a belga kormányfő sem támogatta a befagyasztott orosz vagyon ukrajnai felhasználását, így az Európai Bizottság elnökének új utat kell választania.

A Politico négy „problémás” EU-vezető közé sorolta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, Robert Fico szlovák kormányfőt, Friedrich Merz német kancellárt és Bart De Wever belga miniszterelnököt az orosz befagyasztott vagyon ukrajnai felhasználása kapcsán.

A csúcson De Wever tiltakozott a besorolás ellen, de végül ő akadályozta meg leginkább a döntést: Belgium – mint az Euroclear letétkezelője – jogi és pénzügyi garanciákat követelt, így a döntést decemberre halasztották.

Az Euractiv szerint  Paul Magnette szocialista pártvezető De Wevert Orbán Viktorhoz hasonlította, bírálva álláspontját, míg Ursula von der Leyen bizottsági elnök inkább alternatív finanszírozási módszereket dolgoz ki.

Nyitókép: AFP/Magali Cohen

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

