tomio okamura csehország kijev ukrajna

Kijev visszaszólt a Zelenszkijt bíráló cseh házelnöknek

2026. január 02. 22:39

Ukrajna prágai nagykövete szerint Tomio Okamura bedőlt az orosz propagandának.

Vaszil Zvarics, Ukrajna csehországi nagykövete elfogadhatatlannak és az orosz propaganda visszhangjának minősítette Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnökének Ukrajnával kapcsolatos kijelentéseit – írta a Kárpát Hír. Zvarics üzenetében kiemelte, hogy Okamura „sértő és gyűlölettel teli” szavait személyes véleményként értékeli.

Ezek a kijelentések szerinte az orosz propaganda hatását tükrözik. „A honfitársaimmal, Ukrajnával és különösen az ország demokratikusan megválasztott vezetésével kapcsolatos megfogalmazásai teljességgel elfogadhatatlanok és méltatlanok” – írta a nagykövet, hozzátéve, hogy az ilyen állítások ellentétesek a demokratikus értékekkel, valamint a Cseh Köztársaság alapelveivel.

Okamura újévi beszédében élesen bírálta az Ukrajnának nyújtott támogatást, „Zelenszkij-juntának” nevezte a kijevi kormányt, és korrupcióval vádolta az ukrán vezetést. A házelnök szerint a cseh adófizetők pénzét nem szabad fegyvervásárlásra és a háború finanszírozására költeni.

A feszültség nem újkeletű: Okamura tavaly novemberi hivatalba lépését követően egyik első döntéseként eltávolíttatta az ukrán zászlót a parlament épületéről. Az ellenzéki pártok akkor „szégyenletes” lépésnek nevezték a gesztust, és válaszul több ukrán zászlót is kihelyeztek saját irodáik ablakába.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP

khomeini
2026. január 02. 23:27
"A honfitársaimmal, Ukrajnával és különösen az ország demokratikusan megválasztott vezetésével kapcsolatos megfogalmazásai teljességgel elfogadhatatlanok és méltatlanok" milyen demokratikusan megválasztott vezetés? Olyan már nincs, lejárt a mandátum, jelenleg Ukrajna vezetése illegitim.
lendvaiildiko
2026. január 02. 22:59
Óvatosabb lennék a prágai ukrán követ helyében. A csehek nemzeti sportja a defenesztrálás (ablakon át történő kihajítás). Az 1. defenesztráció a huszita háborúk kitöréséhez vezetett: A huszita háborúk kirobbanásához vezetett. Egy Jan Želivský vezette radikális huszita tömeg megostromolta az újvárosi városházát, és kidobott az ablakon hét katolikus tanácsost, akiket a lent várakozó fegyveresek megöltek. 2. defenesztráció (1618. május 23.) Ez az esemény indította el a harmincéves háborút. A fellázadt protestáns cseh nemesek a prágai várban (Hradzsin) két császári helytartót (Vilém Slavata és Jaroslav Borzita) és titkárukat kidobták az ablakon. Mindhárman túlélték a mintegy 16 méteres zuhanást. A katolikus propaganda szerint angyalok mentették meg őket, míg a protestánsok szerint egy várárokban felhalmozott trágyadombra estek. 3.: Jan Masaryk csehszlovák külügyminisztert holtan találták a Külügyminisztérium (Czernin-palota) udvarán, közvetlenül a fürdőszobája ablaka alatt.
alenka
2026. január 02. 22:55
Prágai ukiiiikiiikriiiijniii náci geci nagykövet: nem ajánlom, hogy sörözni indulj, a csehek nem felejtenek...
Hohokam
2026. január 02. 22:42
Na, akkor a következő a prágai ukrán nagykövet kivágása.
