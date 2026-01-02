Történelmi fordulat következett be: már most leszedték az ukrán zászlót a cseh Képviselőház épületéről (VIDEÓ)
„Koalíciós partnereinkkel megegyeztünk abban, hogy a cseh állami épületeken cseh zászlók lesznek” – indokolták a döntést.
Ukrajna prágai nagykövete szerint Tomio Okamura bedőlt az orosz propagandának.
Vaszil Zvarics, Ukrajna csehországi nagykövete elfogadhatatlannak és az orosz propaganda visszhangjának minősítette Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnökének Ukrajnával kapcsolatos kijelentéseit – írta a Kárpát Hír. Zvarics üzenetében kiemelte, hogy Okamura „sértő és gyűlölettel teli” szavait személyes véleményként értékeli.
Ezek a kijelentések szerinte az orosz propaganda hatását tükrözik. „A honfitársaimmal, Ukrajnával és különösen az ország demokratikusan megválasztott vezetésével kapcsolatos megfogalmazásai teljességgel elfogadhatatlanok és méltatlanok” – írta a nagykövet, hozzátéve, hogy az ilyen állítások ellentétesek a demokratikus értékekkel, valamint a Cseh Köztársaság alapelveivel.
Okamura újévi beszédében élesen bírálta az Ukrajnának nyújtott támogatást, „Zelenszkij-juntának” nevezte a kijevi kormányt, és korrupcióval vádolta az ukrán vezetést. A házelnök szerint a cseh adófizetők pénzét nem szabad fegyvervásárlásra és a háború finanszírozására költeni.
A feszültség nem újkeletű: Okamura tavaly novemberi hivatalba lépését követően egyik első döntéseként eltávolíttatta az ukrán zászlót a parlament épületéről. Az ellenzéki pártok akkor „szégyenletes” lépésnek nevezték a gesztust, és válaszul több ukrán zászlót is kihelyeztek saját irodáik ablakába.
