Kijev visszaszólt a Zelenszkijt bíráló cseh házelnöknek

Vaszil Zvarics, Ukrajna csehországi nagykövete elfogadhatatlannak és az orosz propaganda visszhangjának minősítette Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnökének Ukrajnával kapcsolatos kijelentéseit – írta a Kárpát Hír. Zvarics üzenetében kiemelte, hogy Okamura „sértő és gyűlölettel teli” szavait személyes véleményként értékeli.

Ezek a kijelentések szerinte az orosz propaganda hatását tükrözik. „A honfitársaimmal, Ukrajnával és különösen az ország demokratikusan megválasztott vezetésével kapcsolatos megfogalmazásai teljességgel elfogadhatatlanok és méltatlanok” – írta a nagykövet, hozzátéve, hogy az ilyen állítások ellentétesek a demokratikus értékekkel, valamint a Cseh Köztársaság alapelveivel.