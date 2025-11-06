Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború zászló Csehország Képviselőház ukrán zászló

Történelmi fordulat következett be: már most leszedték az ukrán zászlót a cseh Képviselőház épületéről (VIDEÓ)

2025. november 06. 20:24

„Koalíciós partnereinkkel megegyeztünk abban, hogy a cseh állami épületeken cseh zászlók lesznek” – indokolták a döntést.

2025. november 06. 20:24
null

Eltávolíttatta az ukrán zászlót csütörtökön délután a cseh képviselőház épületéről Tomio Okamura, a testület szerdán megválasztott új elnöke – közölte a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24). Markéta Pekarová Adamová, a képviselőház volt elnöke bírálta és szégyenletesnek nevezte az új házelnök döntését.

Az ukrán zászlót 2022 februárjában, Oroszország Ukrajna elleni támadásának megindulása után tűzték ki

a képviselőház bejárata felett annak jeléül, hogy Csehország szolidáris az ukránokkal. Tomio Okamura, a jövőbeni kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) elnöke korábban gyakran tett ukránellenes nyilatkozatokat, és bírálta az ukránokat. A cseh sajtó szerint számos nyilatkozatában a konfliktus orosz értelmezését terjesztette.

„Nem az ukrán zászlóról van szó. Koalíciós partnereinkkel megegyeztünk abban, hogy a cseh állami épületeken cseh zászlók lesznek” – indokolta döntését csütörtökön este Okamura a hírtelevízió kérdésére válaszolva.

Arra a kérdésre, hogy a képviselőház épületén továbbra is ott van a cseh és az európai uniós zászlók mellett Izrael zászlaja is, az új képviselőházi elnök nem válaszolt. Az izraeli zászló két éve, a Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni terrorista támadása után tűzték ki a képviselőház bejárata felett, szintén a szolidaritás jeléül.

Tomio Okamura döntésére reagálva a jelenlegi kormánykoalíció négy pártfrakciója, amely a jövőben ellenzékben lesz, irodái ablakait ukrán zászlókkal díszítette fel.

„A képviselőház épületére kitűzött ukrán zászló az emberséget és a szolidaritást jelképezte azzal a nemzettel, amelyet brutális és igazságtalan háború sújt” – mondta Markéta Pekarová Adamová a CTK hírügynökségnek. „Az ukrán zászló eltávolítása szégyenletes és ellentétes a cseh állam politikai alapértékeivel– mondta a volt képviselőházi elnök, aki már korábban bejelentette, hogy egészségi állapota miatt visszavonul a közélettől.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: X

