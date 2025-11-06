Történelmi fordulat következett be: már most leszedték az ukrán zászlót a cseh Képviselőház épületéről (VIDEÓ)

Eltávolíttatta az ukrán zászlót csütörtökön délután a cseh képviselőház épületéről Tomio Okamura, a testület szerdán megválasztott új elnöke – közölte a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24). Markéta Pekarová Adamová, a képviselőház volt elnöke bírálta és szégyenletesnek nevezte az új házelnök döntését.

Az ukrán zászlót 2022 februárjában, Oroszország Ukrajna elleni támadásának megindulása után tűzték ki

a képviselőház bejárata felett annak jeléül, hogy Csehország szolidáris az ukránokkal. Tomio Okamura, a jövőbeni kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) elnöke korábban gyakran tett ukránellenes nyilatkozatokat, és bírálta az ukránokat. A cseh sajtó szerint számos nyilatkozatában a konfliktus orosz értelmezését terjesztette.

„Nem az ukrán zászlóról van szó. Koalíciós partnereinkkel megegyeztünk abban, hogy a cseh állami épületeken cseh zászlók lesznek” – indokolta döntését csütörtökön este Okamura a hírtelevízió kérdésére válaszolva.

Arra a kérdésre, hogy a képviselőház épületén továbbra is ott van a cseh és az európai uniós zászlók mellett Izrael zászlaja is, az új képviselőházi elnök nem válaszolt. Az izraeli zászló két éve, a Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni terrorista támadása után tűzték ki a képviselőház bejárata felett, szintén a szolidaritás jeléül.