Csoda történt az Európai Unióban: ebben az országban szinte szóról szóra átvették Orbán programját

Andrej Babiš megkötötte a koalíciós megállapodást, hamarosan elfoglalhatja a cseh miniszterelnöki széket.
A koalíciós program kiemelt céljai között szerepel az olcsóbb energia, valamint a szigorúbb migrációs politika is.
Andrej Babiš vezetésével hárompárti koalíció alakít kormányt Csehországban – írja a WPolityce.pl.
A koalíciós program kiemelt céljai között szerepel az olcsóbb energia, a szigorúbb migrációs politika – beleértve a migrációs paktum elutasítását –, valamint a V4-es együttműködés erősítése.
A Visegrádi Együttműködés hangsúlyozása érinti hazánkat is.
