11. 04.
kedd
11. 04.
kedd
Csoda történt az Európai Unióban: ebben az országban szinte szóról szóra átvették Orbán programját

2025. november 04. 15:25

A koalíciós program kiemelt céljai között szerepel az olcsóbb energia, valamint a szigorúbb migrációs politika is.

2025. november 04. 15:25
null

Andrej Babiš vezetésével hárompárti koalíció alakít kormányt Csehországban – írja a WPolityce.pl.

A koalíciós program kiemelt céljai között szerepel az olcsóbb energia, a szigorúbb migrációs politika – beleértve a migrációs paktum elutasítását –, valamint a V4-es együttműködés erősítése.

A Visegrádi Együttműködés hangsúlyozása érinti hazánkat is.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

