Megszületett a megállapodás, hamarosan kormányra kerülhet Orbán Viktor szövetségese

A potenciális partnerek ugyanakkor ragaszkodtak ahhoz, hogy formális koalíció szülessen.

Az ANO végül engedett, így többségi koalíció alakul majd a legnagyobbik kormánypárt 80, az SPD 15 és az autóspárt 13 képviselőjével. A minisztériumok közül kilencet (miniszterelnökség, pénzügy, belügy, igazságügy, ipar és kereskedelem, munkaügyi és szociális, egészségügy, oktatási, ifjúsági és sport, regionális fejlesztés) az ANO vihet, az autóspárt külügy-, környezetvédelmi, kulturális, valamint sport és prevenciós minisztert adhat, az SPD pedig a védelmi, közlekedési és mezőgazdasági tárcákat viheti majd.

Bár a kampányban és a választás után is sokat cikkeztek Babiš potenciálisan összeférhetetlenséget okozó üzleti érdekeltségeiről, Petr Pavel köztársasági elnök végül nem kapaszkodott bele ebbe a szalmaszálba, és kijelölte kormányalakításra a jobboldali politikust. A pártok a koalíciós megállapodásban a minisztériumok felosztása mellett megegyeztek arról, hogy

nem támogatják a továbbiakban a migrációs paktumot, az EU klímapolitikáját – különös tekintettel az autóiparnak súlyos versenyképességi hátrányt okozó ETS2 emissziókereskedelmi rendszerrel –, valamint kiállnak a belső égésű motorok tilalma ellen.

Hitet tettek továbbá az energiabiztonság, a megfizethető energia, a cseh korona fenntartása és az atomenergia további fejlesztése mellett. A dokumentum tehát nem sérti Pavel elnök vörös vonalait, aki az EU és a NATO, valamint az emberi jogok melletti kitartást nevezte meg a leendő kormány kinevezéséhez szükséges kritériumokként.