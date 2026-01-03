Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tomio okamura Ukrajna Andrej Babiš Csehország Ruszlan Sztefancsuk

Orosz ügynöknek titulálta ukrán kollégája az ész nélküli háborús finanszírozást bíráló cseh házelnököt

2026. január 03. 17:22

Ruszlan Sztefancsuk szerint, ha Tomio Okamura nem az FSZB ügynöke, akkor hasznos idióta.

2026. január 03. 17:22
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, újévi beszédében ritkán hallható egyenességgel fogalmazott Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt vezetője és a cseh parlament újdonsült elnöke Ukrajna támogatásával kapcsolatban. A Kárpátalja hetilap szerint a kemény kijelentésekre Vaszil Zvarics, Ukrajna csehországi nagykövetén kívül a kijevi parlament elnöke, Ruszlan Sztefancsuk is reagált.

Az ukrán törvényhozás első embere így kommentálta cseh kollégája kijelentéseit:

Tomio Okamura újévi beszéde a tudatlanság, a manipuláció és a cinizmus élénk példája.”

Sztefancsuk szerint a cseh politikus szavai nem Ukrajnát, hanem saját országát „szégyenítik meg”, és csupán Okamura, és nem a cseh törvényhozás, illetve nem a cseh emberek véleményét képviselik. Majd azt is felvetette:

Meggyőződésem, hogy Okamura szavait a legkeményebben maguk a csehek fogják értékelni, és persze a történelem, amelyben a neve valószínűleg nem fog fennmaradni. És mindenképpen meg fogjuk tudni, hogy hasznos idióta vagy FSZB-ügynök volt-e.”

Nem elszigetelt álláspont

A cseh parlament elnökének megszólalása nem légüres térben hangzott el. A jelenlegi prágai kormánykoalíció – Andrej Babiš vezetésével – szintén egyre kritikusabban viszonyul Ukrajna további feltétel nélküli támogatásához. Okamura beszéde azt jelzi, hogy

nemcsak a cseh kormányfő és pártja (ANO) ellenzi Ukrajna további finanszírozását, hanem tőle jobbra álló koalíciós partnerei is egyetértenek vele a kérdésben, sőt akár politikai konfliktusokat is felvállalnak ennek érdekében.

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségesének számító Andrej Babiš és támogatói tavaly október 4-ei cseh parlamenti választáson arattak fölényes győzelmet, így a múlt hónapban harmadik miniszterelnöki ciklusát kezdhette meg a kormányfő. Az ANO az SPD és az Autósok pártjának kormánykoalíciója 108 mandátumos stabil többséggel hozhat törvényeket a következő években, a 200 képviselői hellyel bíró cseh törvényhozásban.

***

Fotó: Tomio Okamura cseh házelnök / Miguel MEDINA / AFP

