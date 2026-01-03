Orosz ügynöknek titulálta ukrán kollégája az ész nélküli háborús finanszírozást bíráló cseh házelnököt

Nem kertelt a cseh házelnök: nem szabad a cseh nyugdíjasok pénzét „Zelenszkij juntájára” és arany vécékre költeni
Tomio Okamura újévi beszédében azt is kijelentette, hogy Ukrajnának nincs helye az Európai Unióban.
Ruszlan Sztefancsuk szerint, ha Tomio Okamura nem az FSZB ügynöke, akkor hasznos idióta.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, újévi beszédében ritkán hallható egyenességgel fogalmazott Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt vezetője és a cseh parlament újdonsült elnöke Ukrajna támogatásával kapcsolatban. A Kárpátalja hetilap szerint a kemény kijelentésekre Vaszil Zvarics, Ukrajna csehországi nagykövetén kívül a kijevi parlament elnöke, Ruszlan Sztefancsuk is reagált.
Az ukrán törvényhozás első embere így kommentálta cseh kollégája kijelentéseit:
Tomio Okamura újévi beszéde a tudatlanság, a manipuláció és a cinizmus élénk példája.”
Ezt is ajánljuk a témában
Tomio Okamura újévi beszédében azt is kijelentette, hogy Ukrajnának nincs helye az Európai Unióban.
Sztefancsuk szerint a cseh politikus szavai nem Ukrajnát, hanem saját országát „szégyenítik meg”, és csupán Okamura, és nem a cseh törvényhozás, illetve nem a cseh emberek véleményét képviselik. Majd azt is felvetette:
Meggyőződésem, hogy Okamura szavait a legkeményebben maguk a csehek fogják értékelni, és persze a történelem, amelyben a neve valószínűleg nem fog fennmaradni. És mindenképpen meg fogjuk tudni, hogy hasznos idióta vagy FSZB-ügynök volt-e.”
A cseh parlament elnökének megszólalása nem légüres térben hangzott el. A jelenlegi prágai kormánykoalíció – Andrej Babiš vezetésével – szintén egyre kritikusabban viszonyul Ukrajna további feltétel nélküli támogatásához. Okamura beszéde azt jelzi, hogy
nemcsak a cseh kormányfő és pártja (ANO) ellenzi Ukrajna további finanszírozását, hanem tőle jobbra álló koalíciós partnerei is egyetértenek vele a kérdésben, sőt akár politikai konfliktusokat is felvállalnak ennek érdekében.
Az Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségesének számító Andrej Babiš és támogatói tavaly október 4-ei cseh parlamenti választáson arattak fölényes győzelmet, így a múlt hónapban harmadik miniszterelnöki ciklusát kezdhette meg a kormányfő. Az ANO az SPD és az Autósok pártjának kormánykoalíciója 108 mandátumos stabil többséggel hozhat törvényeket a következő években, a 200 képviselői hellyel bíró cseh törvényhozásban.
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna prágai nagykövete szerint Tomio Okamura bedőlt az orosz propagandának.
***
Fotó: Tomio Okamura cseh házelnök / Miguel MEDINA / AFP