01. 06.
kedd
01. 06.
kedd
florian wirtz Fulham Liverpool les Anglia Premier League Szoboszlai Dominik

Megdöbbentő részletek: ezért adták meg Szoboszlaiék szabálytalannak tűnő gólját

2026. január 06. 09:25

A Liverpool gólját a Bajnokok Ligájában minden bizonnyal elvették volna.

2026. január 06. 09:25
null

Ahogyan arról beszámoltunk, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) legutóbbi fordulójában a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool 2–2-es döntetlenre végzett a Fulham vendégeként. A Vörösök az 57. percben Florian Wirtz góljával egyenlítettek, s bár a lassítások, a fű nyírása és a tizenegyespont helye alapján lesről született a gól, a találatot megadták.

Szoboszlaiék gólját egy furcsa szabály miatt adták meg
Szoboszlaiék gólját egy furcsa szabály miatt adták meg (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Magát a gólszerzőt is meglepte a döntés:

Biztos voltam benne, hogy les volt, ezért nem is ünnepeltem”

– idézte Wirtzet a Givemesport.

Szoboszlaiék gólját a BL-ben valószínűleg nem adták volna meg

A pályán hozott döntés les volt, de három perccel később a VAR jelzésére a játékvezető mégis megadta a találatot. A félautomata lesrendszert kellett alkalmazni, csakhogy a technológia nem elég pontos, és öt centiméteres hibahatárral dolgozik. Ez gyakorlatilag a két behúzott vonal szélessége, magyarán, ha érintik egymást vagy összeérnek, akkor a támadó helyzetét nem fogják lesnek megítélni. Érdekesség, hogy amíg Premier League-ben ez a hibahatár öt centiméteres, addig például a Bajnokok Ligájában csupán milliméteres.

A VAR-korszak előtt ezt a szituációt azzal nyugtáztuk volna, hogy a partjelzőnek nagyon nehéz feladat ezt a helyzetet helyesen megítélnie, ezért bárhogyan dönt, nem szabad elmarasztalni érte. Ha ezt elengedte volna, a támadó foci segítése alapelv miatt sem hibázott volna. Most a félautomata lesrendszer korszakában a partjelző – minden bizonnyal helyesen – beintette lest, majd a technológia – minden bizonnyal – hibásan közbeszólt. 

A VAR korszakában az öt centiméteres hibahatár bevezetésére a labda elrúgásának pillanatának nehéz meghatározása és a rendszer pontatlansága miatt volt szükség. Amikor ezt a tűréshatárt bevezették, az angliai játékvezetői testület (PGMOL) úgy kalkulált, hogy ezzel idényenként nagyjából 20-szal több gól várható. A félautomata lesrendszer megérkezésével azonban több országban is eltörölték ezt a hibahatárt, de Angliában egyelőre meghagyták, és ennek most Liverpoolban örülnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Adrian Dennis/AFP

 

bagoly-29
2026. január 06. 10:34
No igen, de a Fulham egyik s a Pool mindkét gólja lesből jött s ugyanannál a partjelzőnél s egyiknél sem volt VAR!
0
0
Reszelő Aladár
2026. január 06. 10:23
GPS chipet minden játékos mindkét cipőjébe és a labdába. Ez valós idejű nyomkövetést tesz lehetővé. A lesszabályt meg úgy kell módosítani, hogy ahol van VAR és működik, ott a támadó alapvonalhoz közelebbi chipje és az alapvonal között ha van 4 védő chip, akkor nem les. Nem kell vonalazni, nem kell testrész helyzeteket elemezni, csak megnézni, hogy a labda elrúgásának pillanatában mi volt a pozíció. A labda elrúgását meg egy gyorsulásmérővel lehet elemzni. Passzoláskor megváltozik a labda sebessége és/vagy irányvektora is. Mivel miliszekundumokról beszélünk, defininálni kell a labda elrúgásának pillanatát. Ez lehetne az, amikor legjobban összenyomódik a labda, mert utána a kitágulás során kezd gyorsulni. Szóval megvan mikor indult a passz, már csak azt a miliszekundumot kell összevetni a chip helyzetekkel. Ha les, akkor mehet is az automatikus üzenet a bíró/partjelző fülére, vagy mehet akár automatikus les-duda a stadionba. Nem bonyolult.
0
0
ördöngös pepecselés
2026. január 06. 09:52 Szerkesztve
engem a var arról győzött meg, hogy a bírók annyira jól ítélik meg a leshelyzeteket, hogy kár és vétek a szurkolókat és játékosokat megfosztani a gólörömtől és a döntéshibák évekig is eltartó vitájától kínos ácsorgásra ítélve őket a mérkőzés hevében hacsak nem pont az a cél, hogy vonalazgatással és trükkök százaival csalják el a mérkőzéseket.
0
0
