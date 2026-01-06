Megdöbbentő részletek: ezért adták meg Szoboszlaiék szabálytalannak tűnő gólját

Szoboszlai elveszett, a Liverpool tanácstalan – kínos értékeléseket kaptak a Vörösök a londoni csata után
A Fulham otthonában Kerkez is elhomályosította a magyar válogatott csapatkapitányát. Íme, Szoboszlaiék osztályzatai a PL-mérkőzés után.
A Liverpool gólját a Bajnokok Ligájában minden bizonnyal elvették volna.
Ahogyan arról beszámoltunk, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) legutóbbi fordulójában a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool 2–2-es döntetlenre végzett a Fulham vendégeként. A Vörösök az 57. percben Florian Wirtz góljával egyenlítettek, s bár a lassítások, a fű nyírása és a tizenegyespont helye alapján lesről született a gól, a találatot megadták.
Magát a gólszerzőt is meglepte a döntés:
Biztos voltam benne, hogy les volt, ezért nem is ünnepeltem”
– idézte Wirtzet a Givemesport.
A pályán hozott döntés les volt, de három perccel később a VAR jelzésére a játékvezető mégis megadta a találatot. A félautomata lesrendszert kellett alkalmazni, csakhogy a technológia nem elég pontos, és öt centiméteres hibahatárral dolgozik. Ez gyakorlatilag a két behúzott vonal szélessége, magyarán, ha érintik egymást vagy összeérnek, akkor a támadó helyzetét nem fogják lesnek megítélni. Érdekesség, hogy amíg Premier League-ben ez a hibahatár öt centiméteres, addig például a Bajnokok Ligájában csupán milliméteres.
A VAR-korszak előtt ezt a szituációt azzal nyugtáztuk volna, hogy a partjelzőnek nagyon nehéz feladat ezt a helyzetet helyesen megítélnie, ezért bárhogyan dönt, nem szabad elmarasztalni érte. Ha ezt elengedte volna, a támadó foci segítése alapelv miatt sem hibázott volna. Most a félautomata lesrendszer korszakában a partjelző – minden bizonnyal helyesen – beintette lest, majd a technológia – minden bizonnyal – hibásan közbeszólt.
A VAR korszakában az öt centiméteres hibahatár bevezetésére a labda elrúgásának pillanatának nehéz meghatározása és a rendszer pontatlansága miatt volt szükség. Amikor ezt a tűréshatárt bevezették, az angliai játékvezetői testület (PGMOL) úgy kalkulált, hogy ezzel idényenként nagyjából 20-szal több gól várható. A félautomata lesrendszer megérkezésével azonban több országban is eltörölték ezt a hibahatárt, de Angliában egyelőre meghagyták, és ennek most Liverpoolban örülnek.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fulham otthonában Kerkez is elhomályosította a magyar válogatott csapatkapitányát. Íme, Szoboszlaiék osztályzatai a PL-mérkőzés után.
Fotó: Adrian Dennis/AFP