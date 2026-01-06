Megdöbbentő részletek: ezért adták meg Szoboszlaiék szabálytalannak tűnő gólját

– idézte Wirtzet a Givemesport.

It looked offside but the semi-automatic system says Florian Wirtz was ONSIDE. ✅ pic.twitter.com/fc1p1Ddxou — george (@StokeyyG2) January 4, 2026

Szoboszlaiék gólját a BL-ben valószínűleg nem adták volna meg

A pályán hozott döntés les volt, de három perccel később a VAR jelzésére a játékvezető mégis megadta a találatot. A félautomata lesrendszert kellett alkalmazni, csakhogy a technológia nem elég pontos, és öt centiméteres hibahatárral dolgozik. Ez gyakorlatilag a két behúzott vonal szélessége, magyarán, ha érintik egymást vagy összeérnek, akkor a támadó helyzetét nem fogják lesnek megítélni. Érdekesség, hogy amíg Premier League-ben ez a hibahatár öt centiméteres, addig például a Bajnokok Ligájában csupán milliméteres.

A VAR-korszak előtt ezt a szituációt azzal nyugtáztuk volna, hogy a partjelzőnek nagyon nehéz feladat ezt a helyzetet helyesen megítélnie, ezért bárhogyan dönt, nem szabad elmarasztalni érte. Ha ezt elengedte volna, a támadó foci segítése alapelv miatt sem hibázott volna. Most a félautomata lesrendszer korszakában a partjelző – minden bizonnyal helyesen – beintette lest, majd a technológia – minden bizonnyal – hibásan közbeszólt.