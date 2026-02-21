Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
Fluor szájából ezt hallani több mint nevetséges.
„Balos megmondóemberek Magyar Péter vezérletével nekiugrottak a Fidesz egyik háborúellenes MI-videójának. A kétségtelenül megindító, felkavaró videó elemi erővel mutatja be a háború borzalmait. Nem véletlen, hogy a háborúpártiaknak ez nem tetszik, mert esetleg olyan embereket is a béke mellé állít, akik eddig nem foglalkoztak ezzel a témával, nem vették eléggé komolyan a valós veszélyt.
(...) Fluor szájából azt hallani, hogy valami gusztustalan sz…r, valljuk be, több mint nevetséges.
Elég csak a zenész egyik felkapott számát felidézni, ami a G…cigránát címet viseli. A teljes dalszövet azért nem másolom ide, mert az valóban gusztustalan, gyomorforgató és minden jóízlést nélkülöz.
Bár az sokat elmond a zenész beállítottságáról, hogy már akkor gránátról énekelt, úgyhogy a háború melletti elköteleződése által diktált műfelháborodása teljes mértékben hiteltelen. Ennyit a jóízlésről.”
