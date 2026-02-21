Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Csépányi Balázs Fluor Tomi baloldal

Az önérzetes Fluor Tomi rátámadt a Fideszre, pedig jobban tenné, ha először magába nézne

2026. február 21. 08:02

Fluor szájából ezt hallani több mint nevetséges.

2026. február 21. 08:02
Fluor Tomi
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Balos megmondóemberek Magyar Péter vezérletével nekiugrottak a Fidesz egyik háborúellenes MI-videójának. A kétségtelenül megindító, felkavaró videó elemi erővel mutatja be a háború borzalmait. Nem véletlen, hogy a háborúpártiaknak ez nem tetszik, mert esetleg olyan embereket is a béke mellé állít, akik eddig nem foglalkoztak ezzel a témával, nem vették eléggé komolyan a valós veszélyt.

(...) Fluor szájából azt hallani, hogy valami gusztustalan sz…r, valljuk be, több mint nevetséges.

Elég csak a zenész egyik felkapott számát felidézni, ami a G…cigránát címet viseli. A teljes dalszövet azért nem másolom ide, mert az valóban gusztustalan, gyomorforgató és minden jóízlést nélkülöz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

Bár az sokat elmond a zenész beállítottságáról, hogy már akkor gránátról énekelt, úgyhogy a háború melletti elköteleződése által diktált műfelháborodása teljes mértékben hiteltelen. Ennyit a jóízlésről.”

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
machet
2026. február 21. 10:39
Gusztustalan [email protected] a hülyék jó kis csoportja bolond Péter mellett,a béke ellen dolgozik akkor szembesíteni kell őket milyen is a háború.Kerül amibe kerül.Ezek olyanok hogy adandó alkalommal elsőként visítanának,ugatnának hogy senki nem védte meg őket.A komcsi alapanyag már csak ilyen.
Válasz erre
0
0
Rodolfo
2026. február 21. 10:04
Ez a majom, proli Fluorid még él? Minek kell szemlézni az ilyen nullákat?
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 21. 09:57
Fluor Tomi.....ki ez? A feje alapján szekta szint, az cikk alapján meg főleg az.
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. február 21. 09:52
Egy homoszexuális képtelen a normalitásra vagy a normális gondolkozásra.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!