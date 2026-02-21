Magyar Péter még a Fidelitasról is hazudott (VIDEÓ)

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
A Tisza Párt vezetője azt állította, hogy nem volt soha tagja a Fidelitasnak. Elég hamar kiderült, hogy Magyar Péter ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 26. rész.
Mohácsy István, a Fidelitas elnöke 2024. december 13-án egy videót tett közzé a Facebook–oldalán, amelyben dokumentummal alátámasztva megcáfolta Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének egy korábbi kijelentését.
Magyar ugyanis korábban egy nyilvános rendezvényen így nyilatkozott: „olyannyira soha nem mentem le, hogy a Fidelitas tagja legyek”.
Ezzel szemben az igazság az, hogy Magyar Péter 1999. december 2-án belépett a Fidelitasba.
Ez a fajta múltkozmetikázás nem szokatlan politikusok körében, de különösen visszás annak fényében, hogy ő maga az „új politika” és a „teljes őszinteség” zászlóvivőjeként mutatta be magát.
