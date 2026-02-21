Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidelitas tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai mohácsy istván

Magyar Péter még a Fidelitasról is hazudott (VIDEÓ)

2026. február 21. 09:25

A Tisza Párt vezetője azt állította, hogy nem volt soha tagja a Fidelitasnak. Elég hamar kiderült, hogy Magyar Péter ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 26. rész.

2026. február 21. 09:25
null
Kovács András
Kovács András

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke 2024. december 13-án egy videót tett közzé a Facebook–oldalán, amelyben dokumentummal alátámasztva megcáfolta Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének egy korábbi kijelentését.

Magyar
Magyar Péter még a Fidelitas tagságáról is hazudott
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

Magyar teljes képtelenséget állított

Magyar ugyanis korábban egy nyilvános rendezvényen így nyilatkozott: „olyannyira soha nem mentem le, hogy a Fidelitas tagja legyek”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

Ezzel szemben az igazság az, hogy Magyar Péter 1999. december 2-án belépett a Fidelitasba.

Ez a fajta múltkozmetikázás nem szokatlan politikusok körében, de különösen visszás annak fényében, hogy ő maga az „új politika” és a „teljes őszinteség” zászlóvivőjeként mutatta be magát.

Nyitókép: Mandiner

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. február 21. 10:38
Szemétláda!
Válasz erre
0
0
kir2vik
2026. február 21. 10:18
Ez a fotó... Élete célja, hogy fotózzák. Önimádó pöcs.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 21. 09:55
Jó reggelt!.........hazudta Magyar Péter.
Válasz erre
1
0
makapaka2
2026. február 21. 09:45
Miről nem hazudott MP? Én nem találok olyat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!