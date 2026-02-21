Úgy játszott Zelenszkij Magyarországgal, mint macska az egérrel: a saját embere buktatta le (VIDEÓ)

Megkapta Magyarország ultimátumát Zelenszkij: velünk nem lehet szórakozni (VIDEÓ)
Alaposan helyretették a fölényeskedő ukrán elnököt.
Ukrajnában is elindult a választási kampány.
Jaroszlav Teleshun ukrán politológus elismerte, hogy a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzet a választásokba való beavatkozás, melynek célja, hogy leváltsák a nemzeti kormányt.
A politológus meglátása szerint ha Orbán Viktor elveszti a választást, akkor megnyílnának a kapuk Ukrajna EU-csatlakozása előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Alaposan helyretették a fölényeskedő ukrán elnököt.
A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:
***
Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP