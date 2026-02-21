Ft
Magyarország kampány Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor kőolajvezeték politológus választás

Úgy játszott Zelenszkij Magyarországgal, mint macska az egérrel: a saját embere buktatta le (VIDEÓ)

2026. február 21. 10:15

Ukrajnában is elindult a választási kampány.

2026. február 21. 10:15
null

Jaroszlav Teleshun ukrán politológus elismerte, hogy a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzet a választásokba való beavatkozás, melynek célja, hogy leváltsák a nemzeti kormányt.

A politológus meglátása szerint ha Orbán Viktor elveszti a választást, akkor megnyílnának a kapuk Ukrajna EU-csatlakozása előtt.

A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

 

