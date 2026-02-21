Ennyit a balos kutatásokról: A Fidesz megnyerte a parlamenti választás első fordulóját!

Orbán Viktor: Politikai döntésből állították le a Barátság-vezetéket az ukránok!

Ukrajna kezében ott van az „energiafegyver”, merthogy az olaj (ellentétben a gázzal) még mindig Ukrajnán keresztül jön. „Ez súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk” – mondta Orbán Viktor Békéscsabán, aki szerint Ukrajna megszegi az EU-val kötött társulási szerződést azzal, hogy veszélyezteti egy tagállam energiabiztonságát.