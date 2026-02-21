Ft
fidesz kampány választás

Ennyit a balos kutatásokról: A Fidesz megnyerte a parlamenti választás első fordulóját!

2026. február 21. 11:20

A kormánypártok gyűjtötték össze elsőre az ajánlásokat!

2026. február 21. 11:20
null

Mind a 106 választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges aláírásokat! – közölte a Fidesz a közösségi oldalán. 

Mi vagyunk a leggyorsabbak, mi vagyunk a legnagyobbak. 

A kampány azonban még csak most kezdődik, tovább gyűjtjük a támogató aláírásokat – tették hozzá. 

Fel, győzelemre! A Fidesz a biztos választás!

Nyitókép: Fidesz Faceook oldala

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tekeva
2026. február 21. 13:23
Értem én, hogy verseny, meg hogy ki hamarabb. De itt nem az van, hogy az egyik párt az első órában, a másik meg leghamarabb délután gyűjti be az aláírásokat. Ez alapján még nem dőlt el semmi.
Válasz erre
0
0
cukigomboc
2026. február 21. 13:21
Na jó, ez már a gumiszobás kategóriájú elmabaj. A Mandiner deklaráltan a debileknek szól és senki másnak.
Válasz erre
0
1
Szerintem
2026. február 21. 13:03
A tiszarnak aláírókat már vihették is volna az ukrán frontra. Elvégre azt a szándékukat írták alá a tiszarnak
Válasz erre
1
1
obi-wankenobi
2026. február 21. 12:26
A legnagyobb probléma az, hogy brüsszelnek nincs gondja Darth magyar péter véder gaztetteivel szemben. Miért? Mert Magyarország élére pont ilyen aljas embert terveztek. brüsszelnek becsületes vezetőre nincs szüksége. Lásd Dart ilaria salis Védert.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!