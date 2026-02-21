Ennyit a balos kutatásokról: A Fidesz megnyerte a parlamenti választás első fordulóját!

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
A kormánypártok gyűjtötték össze elsőre az ajánlásokat!
Mind a 106 választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges aláírásokat! – közölte a Fidesz a közösségi oldalán.
Mi vagyunk a leggyorsabbak, mi vagyunk a legnagyobbak.
A kampány azonban még csak most kezdődik, tovább gyűjtjük a támogató aláírásokat – tették hozzá.
Fel, győzelemre! A Fidesz a biztos választás!
Nyitókép: Fidesz Faceook oldala