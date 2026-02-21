Ft
02. 21.
szombat
Tisza Párt Magyarország Török Gábor Fidesz szavazás politika választás

Erről nem fognak nyilvánosan beszélni

2026. február 21. 12:23

A gyűjtésnek lehetnek komoly tapasztalatai.

2026. február 21. 12:23
Török Gábor
Török Gábor
„50 nap múlva választás.

Annak nincs hírértéke, hogy ma a Fidesz és a Tisza is pár óra alatt összegyűjtötte minden körzetben az 500 aláírást. Ez még a választási folyamatnak az az eleme, amikor mindenki győztesnek érezheti – vagy állíthatja be – magát.

2022. február 14-én ezt írta a Népszava címlapján: »Az optimista várakozásokat is felülmúló tempóban gyűltek össze az ellenzéki ajánlásokEnnek ellenére a gyűjtésnek lehet komoly tapasztalatai. Csak arról nem fognak nyilvánosan beszélni.”

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

nagymester-b-2
2026. február 21. 13:23
Tipikus Török elemzés. Biztos jelent valamit, ami akár fontos is lehetne, ha tudnám mi az! Majd meghajlás.
Búvár Kund
2026. február 21. 12:57
Szarok a Török szájába!
madre79
2026. február 21. 12:51
Török Gábor pont olyan persona non grata, mint Magyar Péter és bandája!
