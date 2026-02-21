Kezdhet csomagolni Magyar Péter: A Fidesz gyűjtötte össze leghamarabb az aláírásokat!
Innentől kezdhet sodródni az árral a Tisza Párt.
A gyűjtésnek lehetnek komoly tapasztalatai.
„50 nap múlva választás.
Annak nincs hírértéke, hogy ma a Fidesz és a Tisza is pár óra alatt összegyűjtötte minden körzetben az 500 aláírást. Ez még a választási folyamatnak az az eleme, amikor mindenki győztesnek érezheti – vagy állíthatja be – magát.
2022. február 14-én ezt írta a Népszava címlapján: »Az optimista várakozásokat is felülmúló tempóban gyűltek össze az ellenzéki ajánlások.« Ennek ellenére a gyűjtésnek lehet komoly tapasztalatai. Csak arról nem fognak nyilvánosan beszélni.”
