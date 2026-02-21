Ebből nem hagyhatják ki Magyarországot – az Európai Bizottság végre megszólalt Ukrajna döntéséről

Spanyolország nem titkolózhat tovább: felelnie kell azért, amit a magyarokkal tett

A spanyol Legfelsőbb Bíróság elutasította a kormány fellebbezését, és kimondta, hogy a magyar Ganz-MaVag konzorciumnak joga van hozzáférni azokhoz a bizalmas dokumentumokhoz, amelyek alapján 2024-ben megvétózták a Talgo vonatgyártó felvásárlását – írja az El Correo de España.

Mint korábban megírtuk: a szocialista kormány nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vétózta meg az évszázad magyar felvásárlási üzletét, azt állítva, hogy a magyar ajánlattevő a kormányzati háttér miatt orosz és szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkezik.