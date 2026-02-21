Ebből nem hagyhatják ki Magyarországot – az Európai Bizottság végre megszólalt Ukrajna döntéséről

Ebből nem hagyhatják ki Magyarországot: eurómilliárdokat utal az Európai Bizottság
Hamarosan döntenek a források pontos elosztásáról.
Lerántották a leplet a Szoboszlai-titokról, magyar hőst ünnepeltek Liverpoolban. Ezek voltak a pénteki nap legolvasottabb hírei a Mandineren.
Az Európai Bizottság 28 milliárd eurós támogatási és hitelcsomagot jelentett be kilenc, Oroszországgal, Ukrajnával vagy Fehéroroszországgal határos EU-tagállam – köztük Magyarország – keleti régióinak gazdasági és demográfiai kihívásainak kezelésére – írja Rtvslo.
Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohézióért felelős alelnöke hangsúlyozta:
a program célja a határ menti térségek versenyképességének megőrzése, beruházások élénkítése és népességcsökkenés elleni intézkedések támogatása.
A lap szerint a források elosztásáról később döntenek.
Ezt is ajánljuk a témában
Hamarosan döntenek a források pontos elosztásáról.
Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője cáfolta, hogy az EU nyomást gyakorolna Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték gyorsabb javítása érdekében, amelyen keresztül orosz olaj jut Magyarországra és Szlovákiába – írja az ukrán Strana.
A szóvivő kiemelte,
nincs határidő vagy követelés Ukrajna felé, az Európai Bizottság csupán egyeztetéseket folytat Kijevvel.
Ezt is ajánljuk a témában
Se határidő, se követelés.
A spanyol Legfelsőbb Bíróság elutasította a kormány fellebbezését, és kimondta, hogy a magyar Ganz-MaVag konzorciumnak joga van hozzáférni azokhoz a bizalmas dokumentumokhoz, amelyek alapján 2024-ben megvétózták a Talgo vonatgyártó felvásárlását – írja az El Correo de España.
Mint korábban megírtuk: a szocialista kormány nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vétózta meg az évszázad magyar felvásárlási üzletét, azt állítva, hogy a magyar ajánlattevő a kormányzati háttér miatt orosz és szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkezik.
Ezt is ajánljuk a témában
A Legfelsőbb Bíróság egyértelmű döntést hozott.
Ahogy arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominikot méltató cikket tett közé a BBC, amely többek között a magyar válogatott futballista profizmusáról és a társak véleményéről is ír.
A terjedelmes cikk megemlítette, hogy Szoboszlai karján egy Steven Gerrard-idézet olvasható: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül semmit sem ér”. A magyar válogatott futballistája tehát jó okkal választotta a legenda nyolcas számú mezét, amit egyébként az érkezése előtt Alexis Mac Allister is megkaphatott volna, de nem akarta.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem meglepetés, hogy ki van rá a legnagyobb hatással.
A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos volt a meglepetésvendég a klub alapítványának számító LFC Foundation rendezvényén egy speciális oktatási intézményben – hívta fel a figyelmet a Vörösök hivatalos oldala.
A Steve Morgan Alapítvány által finanszírozott foglalkozásra olyan sajátos nevelési igényű gyerekek érkeztek, akik számára a magas színvonalú testmozgás és a sport nem elérhető.
Ezt is ajánljuk a témában
Ő volt a meglepetésvendég.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP