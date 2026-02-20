Ezt a videót mindenkinek látnia kell: ilyen még nem történt, magyar hőst ünnepeltek Liverpoolban

A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos volt a meglepetésvendég a klub alapítványának számító LFC Foundation rendezvényén egy speciális oktatási intézményben – hívta fel a figyelmet a Vörösök hivatalos oldala.

A Steve Morgan Alapítvány által finanszírozott foglalkozásra olyan sajátos nevelési igényű gyerekek érkeztek, akik számára a magas színvonalú testmozgás és a sport nem elérhető.