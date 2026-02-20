Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool videó Kerkez Milos

Ezt a videót mindenkinek látnia kell: ilyen még nem történt, magyar hőst ünnepeltek Liverpoolban

2026. február 20. 10:23

Különleges rendezvényen vett részt. Kerkez Milos sajátos nevelési igényű gyerekekkel töltött időt Liverpoolban.

2026. február 20. 10:23
null

A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos volt a meglepetésvendég a klub alapítványának számító LFC Foundation rendezvényén egy speciális oktatási intézményben – hívta fel a figyelmet a Vörösök hivatalos oldala.

A Steve Morgan Alapítvány által finanszírozott foglalkozásra olyan sajátos nevelési igényű gyerekek érkeztek, akik számára a magas színvonalú testmozgás és a sport nem elérhető.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Kerkez képviselte a Liverpoolt

A Liverpool játékosával, Kerkezzel találkozhattak a gyerekek
A Liverpool játékosával, Kerkezzel találkozhattak a gyerekek (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Az LFC Foundation szorosan együttműködik az Abbot’s Lea iskolával, amely sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik. A klub egyik játékosa pedig meglátogatta őket, mégpedig Kerkez Milos, akinek így lehetősége nyílt még többet megtudni a foglalkozásokról. A 22 éves játékos részt vett a gyerekekkel egy sportfoglalkozáson, valamint jobban megismerkedett az egyik Liverpool-szurkoló diákkal, Joe-val, aki hihetetlen fejlődést ért el a programnak köszönhetően, és sokkal magabiztosabbá vált.

Az LFC Foundation munkája csodálatos, és nagy öröm a gyerekek és fiatalok arcát látni, amikor találkozhatnak a hőseikkel és eltölthetnek velük egy kis időt”

– fogalmazott Liam Eaglestone, a Steve Morgan Alapítvány vezérigazgatója.

A két alapítvány közötti partnerség a hatodik évébe lépett, és eddig már több mint ötmillió fontot (nagyjából 2,1 milliárd forintot) különítettek el olyan programokra, amik a Liverpooli emberek javát szolgálját.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Darren Staples/AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. február 20. 10:51
Kerkez nagyon aranyos. A Liverpool csapata egyébként bejár kórházakba kisgyerekekhez, időnként főznek közösen és megvendégelik a rajongókat. Ez nem egyedi, de nagyon szép dolog, persze a főnökség dönti el, hogy mikor ki- vagy kik mikor és hova mennek!
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2026. február 20. 10:29
Amúgy néha Kerkez feje is ad okot némi elgondolkodásra, néhány tisztázása után. Lehet, hogy nem véletlenül őt küldték.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!