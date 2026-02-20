Ezt a videót mindenkinek látnia kell: ilyen még nem történt, magyar hőst ünnepeltek Liverpoolban

Lerántották a leplet a Szoboszlai-titokról Liverpoolban: rendszeresen ezt teszi a magyar középpályás
Különleges rendezvényen vett részt. Kerkez Milos sajátos nevelési igényű gyerekekkel töltött időt Liverpoolban.
A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos volt a meglepetésvendég a klub alapítványának számító LFC Foundation rendezvényén egy speciális oktatási intézményben – hívta fel a figyelmet a Vörösök hivatalos oldala.
A Steve Morgan Alapítvány által finanszírozott foglalkozásra olyan sajátos nevelési igényű gyerekek érkeztek, akik számára a magas színvonalú testmozgás és a sport nem elérhető.
Az LFC Foundation szorosan együttműködik az Abbot’s Lea iskolával, amely sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik. A klub egyik játékosa pedig meglátogatta őket, mégpedig Kerkez Milos, akinek így lehetősége nyílt még többet megtudni a foglalkozásokról. A 22 éves játékos részt vett a gyerekekkel egy sportfoglalkozáson, valamint jobban megismerkedett az egyik Liverpool-szurkoló diákkal, Joe-val, aki hihetetlen fejlődést ért el a programnak köszönhetően, és sokkal magabiztosabbá vált.
Az LFC Foundation munkája csodálatos, és nagy öröm a gyerekek és fiatalok arcát látni, amikor találkozhatnak a hőseikkel és eltölthetnek velük egy kis időt”
– fogalmazott Liam Eaglestone, a Steve Morgan Alapítvány vezérigazgatója.
A két alapítvány közötti partnerség a hatodik évébe lépett, és eddig már több mint ötmillió fontot (nagyjából 2,1 milliárd forintot) különítettek el olyan programokra, amik a Liverpooli emberek javát szolgálját.
Nyitókép: Darren Staples/AFP