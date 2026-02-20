Ebből nem hagyhatják ki Magyarországot: eurómilliárdokat utal az Európai Bizottság

a program célja a határ menti térségek versenyképességének megőrzése, beruházások élénkítése és népességcsökkenés elleni intézkedések támogatása.

A lap szerint a források elosztásáról később döntenek. Mint megírtuk, a Financial Times információi alapján Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy visszafogja a Magyarországgal kapcsolatos kritikáit, és akár 2,4 milliárd eurónyi új EU-forrást is felszabadíthat, nehogy úgy tűnjön, hogy az Európai Bizottság beleszól a választási kampányba.