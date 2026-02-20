Ft
ursula von der leyen magyarország ukrajna európai bizottság oroszország

Ebből nem hagyhatják ki Magyarországot: eurómilliárdokat utal az Európai Bizottság

2026. február 20. 10:33

Az Európai Bizottság 28 milliárd eurós támogatási és hitelcsomagot jelentett be kilenc, Oroszországgal, Ukrajnával vagy Fehéroroszországgal határos EU-tagállam számára – értelemszerűen Magyarországot sem tudta kihagyni a sorból.

2026. február 20. 10:33
null

Az Európai Bizottság 28 milliárd eurós támogatási és hitelcsomagot jelentett be kilenc, Oroszországgal, Ukrajnával vagy Fehéroroszországgal határos EU-tagállam – köztük Magyarország – keleti régióinak gazdasági és demográfiai kihívásainak kezelésére – írja Rtvslo.

Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohézióért felelős alelnöke hangsúlyozta:

a program célja a határ menti térségek versenyképességének megőrzése, beruházások élénkítése és népességcsökkenés elleni intézkedések támogatása.

A lap szerint a források elosztásáról később döntenek. Mint megírtuk, a Financial Times információi alapján Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy visszafogja a Magyarországgal kapcsolatos kritikáit, és akár 2,4 milliárd eurónyi új EU-forrást is felszabadíthat, nehogy úgy tűnjön, hogy az Európai Bizottság beleszól a választási kampányba.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

