Ebből nem hagyhatják ki Magyarországot: eurómilliárdokat utal az Európai Bizottság

Rendkívüli: az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt – sajtóhír
Ursula von der Leyen ügyelne a látszatra.
Az Európai Bizottság 28 milliárd eurós támogatási és hitelcsomagot jelentett be kilenc, Oroszországgal, Ukrajnával vagy Fehéroroszországgal határos EU-tagállam számára – értelemszerűen Magyarországot sem tudta kihagyni a sorból.
Az Európai Bizottság 28 milliárd eurós támogatási és hitelcsomagot jelentett be kilenc, Oroszországgal, Ukrajnával vagy Fehéroroszországgal határos EU-tagállam – köztük Magyarország – keleti régióinak gazdasági és demográfiai kihívásainak kezelésére – írja Rtvslo.
Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohézióért felelős alelnöke hangsúlyozta:
a program célja a határ menti térségek versenyképességének megőrzése, beruházások élénkítése és népességcsökkenés elleni intézkedések támogatása.
A lap szerint a források elosztásáról később döntenek. Mint megírtuk, a Financial Times információi alapján Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy visszafogja a Magyarországgal kapcsolatos kritikáit, és akár 2,4 milliárd eurónyi új EU-forrást is felszabadíthat, nehogy úgy tűnjön, hogy az Európai Bizottság beleszól a választási kampányba.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.